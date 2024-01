Possmei, líder del té con burbujas, inicia una gran gira europea con motivo de la Expo 2024

Possmei In HORECAVA 2024 - POSSMEI INTERNATIONAL CO LTD./PR NEWSWIRE

De Portugal a Suecia, el programa de la feria intensificará los esfuerzos para potenciar las empresas europeas de té con burbujas y fomentar el desarrollo en la región

ÁMSTERDAM, 8 de enero de 2024 /PRNewswire/ -- Possmei , renombrada marca taiwanesa de té con burbujas, anuncia una amplia lista de ferias europeas a las que asistirá en 2024.

A medida que los consumidores más jóvenes de la región y de todo el mundo buscan esta novedad, la industria mundial del té con burbujas está experimentando un crecimiento significativo, y se prevé que su valor casi se duplique hasta alcanzar los 4.080 millones de dólares para el año 2030 . En particular, Possmei se esfuerza por atender al floreciente mercado europeo de la bebida como su ventanilla única para los empresarios de bebidas.

"Continuando y acelerando nuestro reciente impulso positivo, pretendemos mantener nuestro liderazgo en Europa en té con burbujas", indicó Mei-Li Chen, consejera delegada de Possmei. "Para lograrlo, estamos intensificando nuestras actividades promocionales en la región y garantizando una fuerte presencia en varias exposiciones europeas a lo largo de 2024. De este modo, seguiremos compartiendo la esencia del té con burbujas - y la cultura taiwanesa - con Europa y más allá".

La fuerza de los empresarios europeos de bebidas

Possmei asistirá a varias ferias europeas importantes en 2024, donde presentará nuevos productos de bebidas distintivos y de vanguardia, al tiempo que compartirá su gama de servicios de consultoría y formación. La gira incluye:

HORECAVA: Ámsterdam, Países Bajos, 8-11 de enero (expositor: 07.420)

Ámsterdam, Países Bajos, 8-11 de enero Foodexpo: Herning, Dinamarca, 17-19 de marzo (expositor: D3266)

Herning, Dinamarca, 17-19 de marzo Alimentaria: Barcelona , España, 18-21 de marzo (expositor B500)

, España, 18-21 de marzo IFE 2024: Londres, Reino Unido, 25-27 de marzo (expositor 4531)

Londres, Reino Unido, 25-27 de marzo Gastronord: Suecia, 9-11 de abril (expositor C06:11)

Suecia, 9-11 de abril World Food Poland: Varsovia, Polonia, 16-18 de abril (hall 1, expositor E3)

Varsovia, Polonia, 16-18 de abril SIAL Paris : París, Francia, 19-23 de octubre

: París, Francia, 19-23 de octubre EXPO ALIMENTA Porto: Oporto, Portugal , 24-26 de octubre

Para consultar la lista completa de exposiciones en todo el mundo, visite: https://possmei.com.tw/en/?op=exhibition...

Compartir el carácter distintivo de Taiwán en Europa y fuera de ella

Aparte de las actividades promocionales de la empresa, Szu-Ya "Debby" Wang, hija del difunto fundador de la empresa Jacky Wang, es una música que también comparte su pasión por la cultura única de Taiwán y el té con burbujas. Protagonizará una obra de teatro titulada "This Is Not an Embassy (Made in Taiwan)", que se representará en todo el mundo a lo largo de 2024. La obra, coproducida por el Théâtre Vidy-Lausanne y el Teatro Nacional y Sala de Conciertos de Taipei, pretende servir de "muestra portátil" de Taiwán, sus características únicas y sus fenómenos culturales, incluida la importancia del té de burbujas en la cultura taiwanesa.

Cada uno de nuestros productos de té con burbujas, cada boba, es una pequeña explosión de la cultura taiwanesa, y estamos encantados de que Wang continúe esta tradición y la lleve un paso más allá, al medio cultural del teatro".

La primera producción se estrenará en la Haus der Berliner Festspiele de Berlín (Alemania) del 24 al 27 de enero, dando inicio a una gira por Europa y Asia a lo largo de 2024.

Si desea más información acerca de This Is Not an Embassy (Made in Taiwan):

Inglés: https://www.rimini-protokoll.de/website/en/project/dies-ist-keine-botschaft-made-in-taiwan

Para comprar entradas:

Alemán: https://www.berlinerfestspiele.de/performing-arts-season/programm/2023/spielplan/dies-ist-keine-botschaft

Acerca de Possmei

Possmei es sinónimo de autenticidad, calidad e innovación en el ámbito del té con burbujas. Fundada en 2009 en Taiwán, la empresa ha ampliado constantemente los límites de lo que es posible con el té con burbujas, ofreciendo una gama de jarabes, polvos y toppings que satisfacen los diversos gustos de los entusiastas del té con burbujas de todo el mundo.

Los productos Possmei se elaboran con el máximo cuidado y atención al detalle. Desde sus emblemáticas bases de té negro y té verde hasta sus tentadores siropes de frutas, cada ingrediente del repertorio Possmei se selecciona por su calidad superior. Esta dedicación a la excelencia garantiza que cada té con burbujas elaborado con productos Possmei sea una experiencia deliciosa y memorable.

