PowerX firma un memorando de entendimiento con EPCG, empresa nacional de servicios públicos de Montenegro

(Información remitida por la empresa firmante)

- PowerX firma un memorando de entendimiento con la empresa nacional de servicios públicos de Montenegro, EPCG, para una cooperación estratégica en materia de almacenamiento de energía en baterías

TOKIO, 11 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- PowerX, Inc. (Sede central: ciudad de Tamano, prefectura de Okayama; director, presidente y consejero delegado: Masahiro Ito; código bursátil: 485A) firmó el 7 de mayo un memorando de entendimiento (MOU) con Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić (EPCG), la empresa eléctrica nacional de Montenegro, en relación con la cooperación estratégica en materia de sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS).

El MOU establece un objetivo indicativo de aproximadamente 500 MWh de capacidad de BESS durante un periodo inicial de tres años para apoyar la integración a gran escala de las energías renovables y reforzar la estabilidad de la red en Montenegro.

Montenegro adoptó su Plan Nacional de Energía y Clima en diciembre de 2025, estableciendo objetivos para 2030 que incluyen una cuota mínima del 50% de energías renovables en el consumo final bruto de energía. EPCG, el mayor productor de electricidad del país, ha identificado los BESS como un componente clave de sus esfuerzos de modernización de la red y de integración de las energías renovables.

En virtud del memorando de entendimiento, las partes colaborarán para identificar planes óptimos de implantación de sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) con el fin de reforzar la fiabilidad de la red, reducir los picos de demanda y regular la frecuencia, todo ello con un servicio posventa integral. PowerX también estudiará la posibilidad de establecer capacidades locales de montaje de BESS en Montenegro.

La condición de candidato a la UE de Montenegro, junto con su interconexión eléctrica con Italia, convierte al país en un mercado de importancia estratégica para las infraestructuras de energía limpia en Europa. PowerX pretende aprovechar esta cooperación como base para expandir su negocio de sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) al mercado europeo.

Los sistemas de almacenamiento de energía en baterías se están convirtiendo en un elemento fundamental de la infraestructura energética moderna, ya que permiten una mayor integración de las energías renovables al tiempo que contribuyen a la estabilidad, la flexibilidad y la resiliencia de la red, afirmó Masahiro Ito, consejero delegado de PowerX. Como proveedor líder de sistemas BESS en Japón, PowerX se complace en asociarse con EPCG para apoyar la transición energética de Montenegro y la modernización de su sistema eléctrico. A través de esta cooperación estratégica, nuestro objetivo no es solo implementar soluciones avanzadas de almacenamiento en baterías, sino también sentar las bases a largo plazo para las actividades de PowerX en Montenegro y en toda la región, incluido el desarrollo de capacidades locales de montaje de sistemas de baterías.

Esta colaboración supone un paso importante en la modernización de nuestro sistema eléctrico y reafirma el compromiso de EPCG con una transición energética basada en la innovación y la sostenibilidad, indicó Zdravko Dragaš, consejero delegado de EPCG. La cooperación con PowerX nos permite acceder a tecnologías avanzadas de almacenamiento de energía, que son esenciales para la integración estable de las fuentes de energía renovables y la seguridad energética a largo plazo de Montenegro.

Acerca de PowerX, Inc.PowerX es una empresa japonesa dedicada al almacenamiento de energía que cotiza en el mercado de crecimiento de la Bolsa de Tokio. Con sede en la ciudad de Tamano, en la prefectura de Okayama, y con oficinas y un centro de I+D en Tokio, la actividad principal de PowerX abarca el desarrollo y la fabricación de sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS), centros de datos modulares escalables y sistemas de recarga de vehículos eléctricos con batería de respaldo, así como el desarrollo y la explotación de parques de baterías a escala de red. Hasta la fecha, su sistema BESS ha sido seleccionado para 153 emplazamientos de proyectos en Japón, con una capacidad acumulada instalada de 2,8 GWh.

Si desea más información visite la página web https://power-x.jp/

Acerca de Elektroprivreda Crne Gore (EPCG)Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić (EPCG) es la empresa eléctrica nacional de Montenegro, encargada de la generación, el transporte, la distribución y el suministro de la mayor parte de la energía eléctrica del país. Con una capacidad instalada de unos 874 MW —que incluye importantes centrales hidroeléctricas, una central térmica clave y una cartera en expansión de proyectos eólicos y solares—, EPCG desempeña un papel fundamental en la transición energética de Montenegro.

Para más información visite la página web https://www.epcg.com/

Contacto para medios:PowerX, Inc. — comunicaciones empresarialesEmail: pr@power-x.jp

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