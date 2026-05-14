PowerX presenta "PowerX Energy Blade", sistema de almacenamiento de energía en baterías para centros de datos

(Información remitida por la empresa firmante)

-PowerX presenta "PowerX Energy Blade", un sistema de almacenamiento de energía en baterías para centros de datos, montado en rack

TOKIO, 14 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- PowerX, Inc. (oficina: Tamano City, Okayama Prefectura; director, presidente y consejero delegado: Masahiro Ito; Código de Valores: 485A) presentó hoy el concepto de producto de "PowerX Energy Blade", un sistema de almacenamiento de energía en baterías para montaje en rack diseñado para centros de datos. El sistema se encuentra actualmente en desarrollo, con el objetivo de que esté disponible en 2027, y la empresa busca socios para su implementación.

A medida que la adopción de la IA impulsa un creciente consumo de energía en la infraestructura informática, la gestión de los costes eléctricos y la garantía de un suministro eléctrico estable se han convertido en desafíos cruciales para los operadores de centros de datos. También se están debatiendo nuevos esquemas de conexión a la red que permiten una interconexión más temprana mediante la reducción de la demanda durante los periodos de congestión de la red.

PowerX Energy Blade es un sistema de almacenamiento de energía con baterías de alto rendimiento, montado en rack, diseñado para abordar estos desafíos. Utiliza celdas de iones de litio optimizadas para una carga y descarga rápidas, lo que permite una respuesta bidireccional a las fluctuaciones de la oferta y la demanda de la red en cuestión de milisegundos. El sistema admite la alimentación de 800 V CC requerida por las GPU de IA más recientes y también puede reemplazar las unidades de respaldo de batería (BBU) convencionales.

El sistema transforma los centros de datos —tradicionalmente grandes consumidores de energía— en recursos de red flexibles. La batería responde a las señales de la red en milisegundos, liberando o absorbiendo energía según sea necesario, mientras que la tecnología patentada Compute Modulation de PowerX ajusta dinámicamente las cargas de trabajo de los servidores para que los servicios de la red se puedan ofrecer sin interrumpir las operaciones informáticas principales del centro de datos.

Para los operadores de centros de datos, el sistema abre nuevas fuentes de ingresos mediante la participación en mercados de reserva de contención de frecuencia (FCR) o similares de flexibilidad de la red y programas de respuesta a la demanda (DR). La reducción de picos de demanda y la nivelación de carga también pueden generar beneficios prácticos, como una conexión a la red más temprana bajo esquemas de conexión flexibles, contratos de suministro eléctrico más favorables y la capacidad de maximizar el despliegue de servidores dentro de los presupuestos de energía existentes.

PowerX Energy Blade se suma al centro de datos modular escalable "Mega Power DC", anunciado en febrero de 2026, extendiendo la cartera de soluciones alimentadas por baterías de la compañía a centros de datos en edificios. Juntos, estos productos impulsan el compromiso de PowerX con la construcción de la infraestructura social que sustenta la era de la IA, tanto desde el punto de vista energético como informático.

Un documento técnico que detalla el concepto técnico del sistema y los datos de demostración está disponible en: https://power-x.jp/datacenter/energy-blade

Este documento ha sido traducido del original japonés únicamente con fines de referencia. En caso de discrepancia entre esta traducción y el original japonés, prevalecerá el original.

Contacto para medios: pr@power-x.jp

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