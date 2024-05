Se presenta la pionera tecnología de imagen por fluorescencia de MolecuLight

MolecuLight's Pioneering Fluorescence Imaging Technology Showcased in Prestigious Burns Journal in Novel Study

- La pionera tecnología de imagen por fluorescencia de MolecuLight se presenta en un novedoso estudio de la prestigiosa revista Burns Journal

TORONTO, 30 de mayo de 2024 /PRNewswire/ -- MolecuLight Inc., líder mundial en tecnología de imágenes por fluorescencia para la detección en tiempo real de bacterias nocivas en el cuidado de heridas, celebra la publicación de un innovador estudio en la prestigiosa revista Burns Journal. Titulado "Bacterial Fluorescence Imaging as a Predictor of Skin Graft Integration in Burn Wounds", el estudio demuestra el potencial sin precedentes de la innovadora tecnología de MolecuLight para predecir los resultados de la integración del injerto cutáneo en pacientes quemados.

En este estudio se investigó la capacidad predictiva de las imágenes de fluorescencia de MolecuLight para evaluar la presencia bacteriana que podría estar relacionada con el fracaso del injerto cutáneo en heridas por quemadura. Los resultados revelaron correlaciones significativas entre la presencia o ausencia de presencia bacteriana (superior a 104 CFU/gr de tejido) en el lecho del injerto inmediatamente antes del injerto cutáneo y el fracaso o el éxito del injerto.

Las principales conclusiones del estudio son las siguientes:

La ausencia de señales de fluorescencia produjo una tasa de absorción del injerto del 99,2% por cm 2 , mientras que su presencia redujo la tasa de absorción del injerto al 27,9% por cm 2 .

Las imágenes de fluorescencia predijeron la pérdida de injertos vinculada a bacterias con una especificidad del 98%.

Se observó una gran probabilidad de éxito del injerto en las zonas con señales de fluorescencia negativas (valor predictivo negativo del 99-100%).

Las muestras de hisopo estándar no detectaron crecimiento bacteriano alguno en la mayoría de las zonas de injerto, que son las que se utilizan actualmente para determinar la idoneidad de un injerto.

"Estos convincentes resultados ponen de relieve el impacto transformador de MolecuLight en el tratamiento de las heridas por quemaduras, otro ámbito del cuidado de heridas en el que nuestra tecnología impulsa el cambio", declaró Anil Amlani, consejero delegado de MolecuLight Inc. "Al proporcionar a los médicos datos objetivos y en tiempo real sobre la presencia de bacterias, la tecnología de imágenes fluorescentes de MolecuLight les permite tomar decisiones más informadas, lo que en última instancia conduce a una mejora de los resultados de los pacientes. Los resultados de este estudio sugieren que la eliminación de las señales de fluorescencia en el lugar del injerto tiene el potencial de mejorar la aceptación del injerto".

El doctor Erik Hanson-Viana, autor principal del estudio, comentó: "Nuestra reciente publicación sobre las imágenes de fluorescencia y su utilidad en los injertos de piel dividida es una nueva e importante contribución al campo que ilustrará a los cirujanos sobre la importancia de esta nueva tecnología. Creo firmemente que esta tecnología puede ayudar a estandarizar y enriquecer los protocolos de injerto para pacientes quemados, llenando un vacío crítico en nuestras prácticas actuales. La capacidad única de obtener información en tiempo real sobre las zonas de injerto proporciona a los cirujanos datos objetivos cruciales para una toma de decisiones informada. A diferencia de la práctica habitual de basarse en muestras microbiológicas tardías para determinar si el injerto está listo, MolecuLight permite a los cirujanos actuar con rapidez durante la ventana crítica en la que el lecho del injerto está libre de bacterias, lo que mejora significativamente los resultados de los pacientes y, en última instancia, transforma el panorama del tratamiento de las heridas por quemadura".

La publicación de este estudio en la prestigiosa revista Burns Journal refuerza el compromiso de MolecuLight con el avance del cuidado de las heridas a través de una tecnología de vanguardia y una investigación innovadora y de máxima calidad. Gracias a su capacidad para proporcionar información procesable en el punto de atención, la tecnología de imágenes por fluorescencia de MolecuLight sigue revolucionando las prácticas de evaluación y tratamiento de heridas en todo el mundo en diversos campos de la medicina.

Acerca de MolecuLight Inc.:

MolecuLight Inc. , es una empresa privada de imagen médica que ha desarrollado y comercializa su propia tecnología de plataforma de imagen fluorescente en múltiples mercados clínicos. El conjunto de dispositivos comerciales de MolecuLight, que incluye los sistemas de imagen fluorescente MolecuLight i:X y DX™ y sus accesorios, son dispositivos de imagen portátiles para la detección y localización en tiempo real de la carga bacteriana en heridas y la medición digital de heridas. Los procedimientos MolecuLight realizados en Estados Unidos se benefician de una vía de reembolso disponible que incluye dos códigos CPT para el trabajo del médico en la realización de imágenes de fluorescencia para detectar la presencia, localización y carga bacteriana y el pago de instalaciones para el Departamento de Pacientes Ambulatorios Hospitalarios (HOPD) y los centros quirúrgicos ambulatorios (ASC) a través de una asignación de Clasificación de Pagos Ambulatorios (APC). La empresa también está comercializando su exclusiva tecnología de plataforma de obtención de imágenes por fluorescencia para otros mercados mundiales con necesidades relevantes no cubiertas en seguridad alimentaria, cosmética de consumo y otros mercados industriales clave.

