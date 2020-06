Se presenta el producto LEAF-1401 de L.E.A.F. Pharmaceuticals en la 2020 Virtual Annual Meeting de la ASCO

- Se presenta el principal producto investigacional para cáncer de pulmón y colorrectal de L.E.A.F. Pharmaceuticals, LEAF-1401, en la 2020 Virtual Annual Meeting de la American Society of Clinical Oncology (ASCO)

El tratamiento con LEAF-1401 expone al tumor 20 veces más a pemetrexed pentaglutamato frente al tratamiento convencional con pemetrexed. El pemetrexed poliglutamato ha demostrado ser 80 veces más potente que pemetrexeden la inhibición de la timidilato sintasa (TS), una enzima clave en la ruta del folato. Pemetrexed (Alimta(®)) es en la actualidad una de las principales quimioterapias para el cáncer de pulmón a nivel mundial

VALLEY FORGE, Pennsylvania, 10 de junio de 2020 /PRNewswire/ -- L.E.A.F. Pharmaceuticals LLC [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2825197-1&h=3573343829&u...] ("LEAF"), compañía farmacéutica mundial centrada en el desarrollo de nuevos fármacos anti-cáncer, anunció hoy que los resultados de un ensayo preclínico sobre LEAF-1401, el producto anti-cáncer principal de la compañía, se han presentado durante la celebración de la 2020 Virtual Annual Meeting de ASCO, llevada a cabo del 29 al 31 de mayo de 2020. ASCO es la principal conferencia mundial contra el cáncer, y en ella se reúnen investigadores contra el cáncer y proveedores de cuidados de la salud contra el cáncer procedentes de todo el mundo para revisar y debatir acerca de los nuevos tratamientos contra el cáncer que se están desarrollando en todo el mundo. El tratamiento con LEAF-1401 ha conseguido unos niveles de exposición intra-tumorales 20 veces superiores de pemetrexed pentaglutamato (principal forma activa de pemetrexed) y 30 veces superiores en los niveles de exposición intra-tumorales del propio pemetrexed en comparación con el tratamiento actualmente aprobado de pemetrexed (Alimta(®)).

Los detalles del póster son los siguientes:

Póster #3524-254:Intratumoral Exposure Levels of Pentaglutamated Pemetrexed following Treatment with LEAF-1401 and Pemetrexed.

Hay una copia del poster disponible en la página web de LEAF (haga click aquí [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2825197-1&h=634642614&u=...]).

LEAF--1401, una nueva generación de anti-metabolito onco-inmuno diseñado para interrumpir el metabolismo desregulado 1 carbono en el cáncer y en el sistema inmune, es una formulación liposomal de pemetrexed gama L-pentaglutamato. El pemetrexed gama L-poliglutamato ha demostrado ser 80 veces más potente que pemetrexed en lo que respecta a la inhibición de la sintasa timidilato. En octubre de 2018, LEAF recibió una opinión positive de Pre-Investigational New Drug (Pre-IND) para las interacciones con la Administración de Fármacos y Alimentos de Estados Unidos (US FDA) en relación a LEAF-1401, en el que la agencia indicó que LEAF-1401 podría ser aceptable para el desarrollo y registro bajo la ruta normativa 505(b)(2). Además, la agencia ha proporcionado dirección sobre cómo establecer un "puente" entre este producto y Alimta(®), el fármaco listado aprobado por la US FDA, con el fin de cumplimentar los requisitos de la ruta de registro de 505(b)(2).

"La selección de LEAF-1401 por medio del ASCO Science Committee para su presentación en la reunión anual de la ASCO de este año ha supuesto un hito considerable en el reconocimiento, por parte de los principales expertos de cáncer del mundo, acerca del papel futuro que se espera desarrollo en el tratamiento del cáncer este nuevo fármaco investigacional", destacó el fundador, director general y consejero delegado de L.E.A.F. Pharmaceuticals, el doctor Clet Niyikiza [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2825197-1&h=639140962&u=...].

"A pesar de que pemetrexed sigue siendo la columna vertebral en los regímenes de tratamiento aprobados para el cáncer de pulmón, hay una cifra inaceptable de pacientes con cáncer de pulmón tratados solo con pemetrexed o en combinación de nuevos fármacos, como inmunoterapia, que fallecen finalmente por esta enfermedad", destacó el doctor Victor Moyo [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2825197-1&h=487638827&u=...], vicepresidente ejecutivo de salud mundial de investigación y desarrollo y responsable médico de L.E.A.F. Pharmaceuticals. El doctor Moyo añadió: "Los resultados de los ensayos preclínicos de LEAF-1401, en los que se suministran niveles muy superiores de pemetrexed y del más potente pemetrexed pentaglutamato al tumor con un aumento del efecto anti-tumoral, señalan la elevada posibilidad de que LEAF-1401 pudiera conseguir resultados mejorados para pacientes con cáncer de pulmón".

Para más información visite la página web www.leafpharmaceuticals.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2825197-1&h=1530785567&u...].

Acerca de L.E.A.F. Pharmaceuticals

L.E.A.F. Pharmaceuticals es una empresa farmacéutica global con sede en Estados Unidos cuya misión es descubrir, desarrollar y comercializar terapias innovadoras y seguras para el cáncer. LEAF se compromete a elevar y capacitar a todas las familias (en inglés, Lifting and Empowering All Families o L.E.A.F.) al desarrollar y poner a disposición de los pacientes nuevas medicinas internacionalmente, especialmente en las regiones peor atendidas del mundo.

