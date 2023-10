(Información remitida por la empresa firmante)

-Presentación de la tableta de dibujo móvil ugee Q6: portátil y precisa, da rienda suelta a la imaginación en cualquier momento y en cualquier lugar

SHENZHEN, China, 27 de octubre de 2023 /PRNewswire/ -- ugee, un líder mundial en soluciones de arte digital, ha presentado su última oferta, l a ugee Q6 Mobile Drawing Tablet. Este revolucionario dispositivo ofrece portabilidad, precisión y compatibilidad en un solo paquete, lo que lo convierte en un compañero ideal para los artistas que buscan inspiración en diversos entornos.

Con unas elegantes dimensiones de 166 x 218 mm y un peso de tan solo 249 g, es comparable en tamaño y peso a un portátil A5. La fusión de comodidad y portabilidad garantiza que puedas coger la tableta y empezar a dibujar y crear en cualquier momento y lugar.

ugee Q6 está diseñado con un diseño vertical para maximizar la compatibilidad con teléfonos, tabletas y otros dispositivos móviles Android, brindando una experiencia personalizada específicamente para el dibujo móvil. Si bien se extiende más allá de su teléfono, también es compatible con los principales sistemas y aplicaciones de dibujo de la siguiente manera.

Cómodo lápiz óptico sin batería con precisión

El lápiz imita un lápiz de dibujo para proporcionar un agarre realista, lo que permite a los artistas trabajar durante horas sin fatiga. Incorpora 8192 niveles de sensibilidad a la presión y una función de inclinación de ±60°. Y ahora presentamos la actualización de firmware para Q6 hasta la impresionante sensibilidad de presión de 16K. Haga clic aquí para actualizar: https://www.ugee.com/firmware-upgrade/16k.

Una tableta compacta y elegante imprescindible

ugee Q6 cuenta con una apariencia moderna, disponible en tres colores diferentes (beige, verde menta y gris carbón). Puede ser a la vez elegante y encantador, con una estética excepcional. Lleve consigo este elegante y llamativo ugee Q6 y llame la atención dondequiera que vaya.

A la luz de las numerosas funciones, la conveniencia y los amplios escenarios de aplicación que ofrece, ugee Q6 se erige como una inversión que genera importantes dividendos creativos. Abrace la creatividad y las reglas, y deje que ugee Q6 dé vida a la visión artística.

Acerca de ugee:

ugee es un proveedor líder mundial de tabletas y monitores de dibujo digitales, seguido por el principio de la autoinnovación, seguimos evolucionando los productos y servicios en función de los comentarios y expectativas de los usuarios. Siguiendo el lema To Write. To Draw. To the New., ayudamos a los usuarios a navegar fácilmente por el mundo digital y brindamos soluciones interesantes para satisfacer sus diversas necesidades y expectativas en la vida y el trabajo, permitiéndole desbloquear más posibilidades.

Para más información, contactar:

RitaE-mail: marketing@ugee.com

