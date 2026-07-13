PrimeBOT presenta la robótica personal en la Cumbre de IA para el Bien Social de la ONU en Ginebra

(Información remitida por la empresa firmante)

GINEBRA, 13 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- PrimeBOT, una marca de robótica, participó en la Cumbre Mundial de IA para el Bien de las Naciones Unidas. Esta cumbre, organizada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) con más de 50 agencias de la ONU, incluida la UNESCO, explora cómo la IA puede contribuir al bienestar humano. PrimeBOT define una nueva categoría: el Robot Personal, robots diseñados para el hogar y la vida cotidiana, no para líneas de producción, que cualquier persona puede poseer, programar y con los que puede crear. PrimeBOT no acudió para mostrar sus especificaciones técnicas, sino para sumarse a un diálogo global sobre educación, inclusión y potencial humano.

Los robots personales transformarán la enseñanza de la IA. Imagina a un niño aprendiendo a programar enseñando a un robot real a moverse y responder. PrimeBOT Q1 ofrece una consola de desarrollo para jóvenes estudiantes. Los niños comienzan con programación por bloques para coreografiar movimientos, expresiones y respuestas conversacionales, convirtiendo a Q1 en un compañero que escucha y habla. Luego, pueden convertir los bloques en código Python y entrenar modelos de IA para reconocer gestos u objetos, haciendo tangible todo el ciclo de aprendizaje automático. La programación se convierte en una conversación con un robot, no en sintaxis abstracta. PrimeBOT concibe a Q1 como un compañero de aprendizaje de IA para todas las familias, sin reemplazar a maestros ni padres, sino haciendo que la educación sea práctica y lúdica.

La visión de PrimeBOT se basa en la colaboración y la integración: robots que comprenden las necesidades humanas y potencian la creatividad. La marca colabora con jóvenes e instituciones educativas de todo el mundo, ayudando a las personas a ver la tecnología como un elemento de conexión, no de división. En la ONU, PrimeBOT priorizó la educación sobre el espectáculo. En su opinión, la tecnología debe permitir que la próxima generación se desarrolle como creadora de IA, no solo como consumidora.

PrimeBOT está dialogando con organizaciones educativas y sin ánimo de lucro de Norteamérica y Europa para explorar cómo los robots personales pueden fomentar la alfabetización en IA entre los jóvenes. Este es un proceso continuo, no un anuncio de producto, sino una exploración compartida con educadores, padres y niños. El futuro de los robots personales no se define en solitario, sino que se construye de forma conjunta.

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