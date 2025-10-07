(Información remitida por la empresa firmante)

-Una era donde la meditación se convierte en un logro cuantificable: el primer "Desafío de Meditación Cuantificada" de Japón

TOKIO, 7 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- La meditación entró en una nueva era con World Meditation League (WML) y All Here presentó el primer Desafío de Meditación Cuantificada de Tokio en los jardines de Happo-en.

Este evento sin precedentes llevó la meditación más allá de la introspección personal, transformándola en una disciplina medible, observable y competitiva a través de la neurociencia.

Por primera vez, el público presenció la meditación en tiempo real, mientras la actividad cerebral, la atención, la autoconciencia y el silencio interior se mostraban como datos cuantificables en pantalla.

Tecnología Arquitectura Naturaleza — Kengo Kuma y All Here presentan la Cápsula de Meditación

La tarde comenzó con una presentación del mundialmente reconocido arquitecto Kengo Kuma, quien presentó Zenbu Koko, una plataforma inmersiva de meditación XR desarrollada por All Here.

"Hace tiempo que deseo conectar a la perfección la arquitectura, el vacío y la naturaleza", compartió Kengo Kuma. "Cuando supe que Erkin Bek compartía esta visión a través de la meditación y la ciencia, sus ideas me inspiraron profundamente y se convirtieron en el punto de partida para mi participación en el diseño de la Cápsula de Meditación, mi primer trabajo con tecnología XR".

Construido con partículas de madera, Zenbu Koko encarna esta visión: un viaje que une la autoconciencia con el entorno natural de la Tierra en la Parte I, pasando por las experiencias celestiales en el cielo en la Parte II, elevándose aún más hacia el espacio exterior y avanzando hacia los centros galácticos y los vacíos cósmicos en la Parte III. Las partículas inicialmente proporcionan una sensación de espacio y se disuelven gradualmente junto con los elementos corporales, llevando finalmente a la unión de la autoconciencia con el vacío del universo.

A lo largo del camino se integran nuevas experiencias, como la Perspectiva de Autoatención (SAP), dispositivos hápticos y el uso de sofisticados métodos de la moderna tecnología XR. Se incorpora un amplio contenido educativo de las tradiciones de meditación orientales y la neurociencia fundamental.

Kengo Kuma también reveló una colaboración paralela con All Here, su primer proyecto arquitectónico en la India: un santuario de meditación avanzado y centro de investigación diseñado para integrarse naturalmente con el entorno del Himalaya, utilizando materiales de origen local.

Cuantificando lo Invisible - El Desafío QM3™ de Tokio

El momento culminante del evento fue el Desafío de Meditación Cuantificada de Tokio, una presentación en vivo con base científica que transformó el silencio interior en un logro medible.

Mediante imágenes cerebrales avanzadas y tecnología de neuroimagen dinámica integrada en el Panel de Control del Sistema de Meditación Cuantificada de All Here, se visualizó y cuantificó la práctica de cada participante mediante las siguientes métricas:

- Índice de Concentración y Atención Plena (CMI): mide el nivel de atención y autoconciencia, a la vez que reduce la divagación mental hacia el pasado y el futuro.

- Índice de Mente Silenciosa (SMI): representa el ascenso hacia el Silencio Mental, un estado de silencio interior y claridad sostenidos.

- QM3™ – La Cima de la Meditación: captura los tres minutos más profundos de estabilidad y silencio interior, marcando la cumbre de la sesión de meditación y la capacidad de permanecer allí más allá de un solo instante.

Los comentarios estuvieron a cargo de los reconocidos comentaristas deportivos británicos y japoneses Rob Walker, Alex Hatton, el fundador Erkin Bek y el profesor Christoph Michel, director neurocientífico de All Here, quienes llevaron la neurociencia, la tecnología y la meditación a un ambiente tan atractivo como un evento deportivo.

Como explicó Erkin Bek: "Por primera vez en la historia, el silencio en sí mismo se convierte en un logro medible. Y con ello, la meditación, como disciplina de dinámicas internas de pensamiento y vacío, se convierte en algo más que una práctica: se convierte en un logro cuantificable. Podemos medirla, entrenarla y convertirla en un desafío global".

Entre los participantes —Oana Budicastancu, Hisami Tsurumori y Yu Mizuno— Tsurumori obtuvo la puntuación más alta en el QM3™. "Comencé a meditar debido a una enfermedad hace casi dos décadas y he practicado a diario desde entonces", compartió. "Si te sientes estresado y ansioso, espero que la meditación te traiga paz interior como me la brindó a mí".

Ikigai y la Ciencia del Ser Interior

Tras el desafío, el neurocientífico Prof. Ken Mogi, autor de El Pequeño Libro del Ikigai, ofreció una conferencia magistral titulada "Encuentra tu Ikigai con la Meditación Cuantificada".

"Al combinar la meditación tradicional con la tecnología más avanzada, abrimos nuevas posibilidades. En una era de sobrecarga de información, especialmente cuando la IA genera datos infinitos, es vital volver a nuestro universo interior. La meditación asistida por tecnología nos ayuda a redescubrir nuestro ikigai".

Ciudades de Meditación: Una Visión para el Futuro

El programa concluyó con "Ciudades Conscientes", una conferencia magistral a cargo de Mikio Shishido, de Zen 2.0 y Kamakura Mindfulness Lab.

"A medida que la IA avanza, la sensibilidad humana y la conciencia interior cobran mayor importancia", afirmó. "La meditación seguirá teniendo una profunda importancia para el desarrollo de nuestro mundo interior".

Destacó Kamakura, cuna del zen japonés, como un entorno ideal para cultivar ciudades conscientes y colaborar con las comunidades: "Representa la cultura zen, profundamente entrelazada con una sociedad meditativa".

Un punto de inflexión para la ciencia de la meditación

Al final de la velada, el mensaje fue claro: la meditación ha entrado en la era moderna: tangible, cuantificable e inspiradora como búsqueda de la excelencia humana. Este evento marcó el primer paso hacia el establecimiento de la meditación como una disciplina competitiva con reconocimiento social.

All Here y World Meditation League, junto con sus destacados socios globales, científicos, colaboradores, líderes de meditación y practicantes de todo el mundo, han iniciado un nuevo movimiento: "Inspirar para Meditar con Ciencia y Tecnología".

Resumen del evento

Tokyo Quantified Meditation Challenge, 2 de octubre de 2025Lugar: Happo-en, TokioOrganizadores: The World Meditation League y All HereSitio web oficial: www.wml.org

