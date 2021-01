El primer fabricante PV de Trina Solar obtiene una doble certificación de protección medioambiental

CHANGZHOU, China, 14 de enero de 2021 /PRNewswire/ -- Trina Solar Co., Ltd. ("Trina Solar" o la "Compañía"), un proveedor de soluciones integrales de energía PV e inteligente líder, ha obtenido recientemente las certificaciones dobles "Environmental Product Declaration" (EPD) de UL, el instituto de certificación científica de seguridad independiente global, y EPDItaly, que es la primera vez que UL y EPDItaly reconocieron mutuamente la EPD en la industria fotovoltaica, demostrando el rendimiento y sostenibilidad medioambiental de la Compañía. La ceremonia de reconocimiento se celebró el 13 de enero en Changzhou, provincia de Jiangsu. CAO Bo, subdirector general de Trina Solar, y SHI Jun, director general de UL-CCIC Company Limited, asistieron a la ceremonia.

Cumpliendo con los estándares de la industria de ISO 14025 y EN 15804, la certificación EPD es una validación de seguridad para los productos sostenibles. Siguiendo el impacto medioambiental de proceso completo, como la obtención de materias primas, fabricación y procesamiento, transporte, servicio de producción y reciclaje, la certificación EPD ofrece a los inversores y propietarios fotovoltaicos un rendimiento medioambiental acreditativo de productos o servicios solares para simplificar su decisión. Cada EPD es válida durante cinco años y es aplicable a los mercados europeo, norteamericano y global, indicando que los productos de Trina Solar cumplen los estándares de sostenibilidad globalmente.

En el mercado europeo, Trina Solar ofrece productos fotovoltaicos para muchos clientes internacionales de suministros eléctricos. Con las crecientes preocupaciones sobre el cambio climático global, las expectativas de desarrollo sostenible están aumentando. Se espera que la certificación EPD se convierta en una necesidad para licitación en Europa y otros mercados en el futuro. En cuanto a los clientes finales, según la reciente investigación, más del 60% de los consumidores europeos está preocupado por el estado del medio ambiente. La certificación EPD independiente de terceros ofrece a los clientes información sobre productos medioambientales de alta calidad y sustenta los esfuerzos medioambientales incesantes de Trina Solar.

La demanda global para energía renovable, como la solar, está creciendo, especialmente en Europa y Norteamérica. Según las estimaciones de la International Energy Agency, la generación de energía PV solar supondrá un tercio de la energía total mundial para 2030. Trina Solar, como proveedor líder de energía verde del mundo de soluciones de energía inteligente integradas, lucha por establecer un sistema de suministro energético orientado al futuro, más limpio y sostenible, y utiliza la energía solar para beneficiar a toda la humanidad.

"Obtener certificados EPD promoverá aún más la protección medioambiental de Trina Solar y la innovación a la que Trina Solar se dedica constantemente desarrollando módulos PV solares de mayor eficiencia y respeto por el medio ambiente. Trina Solar también dedicará esfuerzos a resolver la contradicción entre el desarrollo tecnológico y el consumo de recursos, para explorar nuevas rutas para el desarrollo sostenible y establecer un sistema de suministro energético más limpio y sostenible para toda la humanidad", dijo Bo Cao, subdirector general de Trina Solar.

Jun Shi, director general de of UL-CCIC Company Limited, también comentó que es un gran honor ver los esfuerzos y logros de Trina Solar en desarrollo de sostenibilidad. Los certificados EPD obtenidos también representan el compromiso de Trina Solar con toda la sociedad como corporación.

Acerca de Trina Solar

Fundada en 1997, Trina Solar es el líder mundial en el suministro de soluciones integrales de energía fotovoltaica e inteligente. La compañía se dedica a la investigación y desarrollo, fabricación y venta de productos fotovoltaicos, al desarrollo, operación y mantenimiento de proyectos fotovoltaicos, al desarrollo y venta de microrredes inteligentes y de sistemas complementarios de energía múltiple, así como a operar plataformas energéticas en la nube. En 2018, Trina Solar lanzó la marca Energy Internet of Things (IoT) e inició la Alianza de Desarrollo Industrial Trina Energy IoT, además de crear el Centro de Innovación Industrial de Nuevas Energías IoT con empresas e institutos de investigación líderes en China y en todo el mundo, y fundó el New Energy IoT Industrial Innovation Center. Con estas acciones, Trina Solar se compromete a trabajar con sus socios para construir el ecosistema IoT de energía y desarrollar una plataforma de innovación para explorar New Energy IoT, mientras lucha por ser un líder en energía inteligente global. En junio de 2020, Trina Solar cotizó en la bolsa de valores STAR Market de Shanghái. Para obtener más información, visite www.trinasolar.com [http://www.trinasolar.com/].

