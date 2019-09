La primera Cumbre de las Multinacionales de Qingdao se inaugura en octubre

Publicado 23/08/2019 14:57:18 CET

QINGDAO, China, 23 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- La Cumbre de las Multinacionales de Qingdao («la Cumbre»), que cristalizará en una nueva plataforma para la apertura de China, se celebrará los días 19 y 20 de octubre de 2019 en el Centro Internacional de Convenciones de Qingdao. Ciento ochenta y ocho ejecutivos de empresas internacionales de 26 países y regiones han confirmado su asistencia a la cumbre, entre los que se incluyen 49 ejecutivos de Fortune Global 500.

Organizada por el Ministerio de Comercio, la República Popular China y el gobierno municipal de Shandong, la Cumbre tendrá lugar en Qingdao, la capital de la provincia de Shandong, el tercer sábado y domingo de octubre de cada año.

La Cumbre se compone de diversos actos, tales como reuniones a puerta cerrada, foros paralelos, exposiciones de empresas multinacionales, actividades de ciudades destacadas, exhibiciones industriales y exposiciones de apoyo. También se va a publicar la Declaración de Qingdao de los líderes de las corporaciones multinacionales (Qingdao Declaration of Multinational Corporation Leaders) y el Informe de inversiones de las corporaciones multinacionales en China durante 40 años (Multinational Corporations Investment Report in China for 40 years). El Ministerio de Comercio organizará además una reunión a puerta cerrada con las empresas multinacionales participantes sobre la normativa y aplicación de la Ley de Inversión Extranjera.

Qingdao, como ciudad anfitriona, demostrará su potencial industrial, así como su entorno comercial y de inversión, a través de una serie de actos como roadshows en la ciudad, cenas de recepción, foros Haier y visitas a la ciudad para las empresas participantes, a fin de promover sus políticas y estrategias de desarrollo, así como posibles proyectos de cooperación.

La próxima cumbre permanente creará un centro de investigación multinacional como consejo de la cumbre, con lo que establecerá un mecanismo de cooperación con corporaciones multinacionales y asociaciones empresariales. El comité creará una red global para abrir nuevos caminos y crear oportunidades de cooperación para las empresas participantes.

Acerca de Qingdao

Qingdao, la ciudad más grande de la provincia china de Shandong, es uno de los centros económicos que se encuentran en el litoral del Mar del Este de China. La ciudad, con una población de más de 12 millones de habitantes, se ha asociado con 216 países y regiones que cuentan, con más de 2100 organizaciones internacionales. La ciudad tiene una fuerte capacidad de innovación en ámbitos como la tecnología marítima, la gestión de activos y la incubación de marcas

