Primicia para Ámsterdam: El Zoológico ARTIS recibe reconocimiento oficial por proteger la oscuridad nocturna

(Información remitida por la empresa firmante)

Junto al Barrio Rojo, Ámsterdam alberga ahora un Barrio Sin Luz

ÁMSTERDAM, 20 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- El Zoológico Real ARTIS ha sido certificado oficialmente como Lugar de Cielo Nocturno Urbano por DarkSky International. ARTIS es el primer lugar en el corazón de una capital europea en recibir esta certificación, y el primer zoológico del mundo en obtener la designación. Este reconocimiento honra el compromiso de ARTIS con la reducción de la contaminación lumínica y destaca la importancia de la oscuridad tanto para la naturaleza como para las personas.

Vista desde el aire por la noche, Ámsterdam se presenta como un mar de luces, con un punto notablemente oscuro: el Zoológico ARTIS. Ubicado en el centro de la ciudad, el parque funciona como un oasis de oscuridad donde la noche permanece como noche. ARTIS se encarga del bienestar de sus animales, y un descanso nocturno adecuado es esencial. Tanto la fauna urbana como los animales que ARTIS cuida se benefician de la preservación de la oscuridad nocturna.

Valioso para un amplio público

Dan Oakley, representante de DarkSky International, explicó: Es fantástico que ARTIS haya sido certificado como Lugar Urbano de Cielo Nocturno. El hecho de que, en un zoológico de la luminosa ciudad de Ámsterdam, se proteja el cielo nocturno y se explique su importancia al público es enormemente valioso. Esto beneficia no solo a los residentes y visitantes, sino también a los animales. Esperemos que otros zoológicos sigan el ejemplo de ARTIS y se creen más ubicaciones DarkSky.

La importancia de la oscuridad

Los Países Bajos se encuentran entre los países con mayor contaminación lumínica del mundo. La iluminación artificial en zonas urbanas aumenta un 10% cada año, alterando los ritmos biológicos, desorientando a los animales y afectando la salud humana. Con esta certificación, ARTIS actúa como embajador de la oscuridad, concienciando sobre el impacto de la contaminación lumínica en la naturaleza.

A partir de este invierno, ARTIS organizará actividades para que los visitantes experimenten la belleza de la noche. Durante las aperturas nocturnas, un número limitado de visitantes podrá pasear por el parque, experimentar la oscuridad con todos sus sentidos y redescubrir las estrellas en el Planetario de ARTIS.

"La oscuridad juega un papel crucial para las plantas, los animales y los humanos", afirmó Savitri Groag, Coordinadora de Sostenibilidad de ARTIS. "Al apagar las luces, recuperamos el biorritmo natural de la naturaleza. Este certificado demuestra que incluso en el corazón de una gran ciudad, la oscuridad nocturna puede protegerse".

Si desea más información

https://www.artis.nl/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2795845...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/primicia-para-amsterdam-el-zoologico-artis-recibe-reconocimiento-oficial-por-proteger-la-oscuridad-nocturna-302586189.html