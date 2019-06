Primicia para los pagos B2B de Masterpass y Coca-Cola Icecek

Publicado 27/06/2019 11:01:07 CET

ESTAMBUL, 27 de junio de 2019 /PRNewswire/ -- Mastercard ha implementado su solución comercial B2B por primera vez en Turquía con Coca-Cola Icecek. Junto al piloto en Izmir, no solo los representantes de ventas reciben sus pedidos por medio de sus dispositivos conectados, sino que también entorno a 450.000 vendedores, ultramarinos, mercados y supermercados de Turquía van a completar sus pagos de forma sencilla gracias a Masterpass.

https://mma.prnewswire.com/media/927696/Mastercard_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/927696/Mastercard_Logo.jpg]

¿Cómo funciona el pago Coca-Cola Içecek B2B con Masterpass?

Los representantes de ventas de Coca-Cola Içecek pueden recibir pedidos desde los puntos que visiten a través de las aplicaciones móviles que utilizan para recibir los pedidos actuales durante una visita del cliente. En el momento de recibir los pedidos, los pagos procesados se pueden completar a través de los clientes confirmando el password desde la tarjeta de crédito/débito del banco registrada con Masterpass. La eliminación de los procesos de colección en el despliegue de productos vita además los procesos que crean costes adicionales para los fabricantes, como la necesidad de revisitar el mismo punto en caso de no ser capaz de encontrar a nadie a cargo, mientras que contribuye con unas ventas superiores y beneficios gracias al tiempo conseguido.

¿Qué es lo que hay y para quién?

La aplicación Masterpass B2B reduce los costes de los activos y el riesgo de la pérdida de activos, mientras que el proceso de establecimiento de los pagos proporciona automatización. Cuando se llevan a cabo negocios con efectivo siempre existe un riesgo de seguridad de que los activos no se registren financieramente y el respaldo de la transacción siempre sea más complejo para cada parte. A pesar de ello, los pagos con tarjeta siempre están garantizados. Al utilizar la aplicación, el despliegue y los procesos de pago se completan de forma simultánea para que los representantes no necesiten tener que parar a los clientes una y otra vez (como en la tienda de ultramarinos, supermercado, etc) para su reconciliación o colección. Esto supone una eficacia dentro del campo de operaciones. Además, como los representantes de ventas no necesitan dispositivos POS y todas sus operaciones se pueden conectar por medio de sus dispositivos conectables, el coste de la posesión del dispositivo POS se reduce, proporcionando eficacia en las operaciones.

Contacto: Aysegül Sakici, aysegul.sakici@unite.com.tr[mailto:aysegul.sakici@unite.com.tr]

CONTACTO: CONTACTO: +90-533-591-0038