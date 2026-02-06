Los productos promocionales ofrecen un alto recuerdo de marca con menos impacto de carbono

(Información remitida por la empresa firmante)

- Un estudio de referencia revela que los productos promocionales ofrecen un alto recuerdo de marca con un menor impacto de carbono que la mayoría de la publicidad

TREVOSE, Pa., 6 de febrero de 2026/PRNewswire/ -- Un nuevo estudio independiente revela que los productos promocionales generan un fuerte recuerdo de marca y se encuentran entre las opciones publicitarias más eficientes en carbono por impresión memorizada, con un impacto de carbono hasta ocho veces menor que la publicidad digital, como las redes sociales y los anuncios de display en línea. El estudio fue realizado por la plataforma climática británica 51toCarbonZero y encargado por el Advertising Specialty Institute (ASI), con sede en Estados Unidos, la Promotional Products Association International (PPAI) y socios europeos de productos promocionales, como la European Associations Cooperative (EAC).

Este estudio, pionero en su tipo, compara productos de marca, como camisetas con logotipo y vasos reutilizables, con publicidad digital, televisiva, radial, impresa y exterior, como vallas publicitarias, en los mercados estadounidense y europeo. Para ello, mide el recuerdo de marca (impresiones memorizadas) y el impacto de carbono mediante métricas consistentes. Los productos promocionales ofrecen una exposición continua a lo largo del tiempo.

Los resultados muestran que los productos de marca se ubican entre las opciones publicitarias de menor impacto en términos de impacto de carbono por impresión memorizada, comparable a la publicidad fuera del hogar y superando a los otros canales principales estudiados.

El estudio no sugiere que los productos promocionales no tengan impacto ambiental. En cambio, proporciona un contexto basado en datos para comparar los canales publicitarios utilizando métricas consistentes y reales, a medida que las expectativas de sostenibilidad aumentan a nivel mundial y la demanda energética de la publicidad digital continúa creciendo.

"Esta investigación proporciona a la industria de la promoción datos fiables que ha necesitado durante mucho tiempo", destacó Timothy M. Andrews, director general y consejero delegado de ASI, una organización de miembros que representa a la industria de productos promocionales, con un valor de 27.700 millones de dólares. "Al comparar los productos promocionales con otros canales publicitarios mediante un impacto medible, el estudio aporta transparencia en la que las marcas y los profesionales del marketing pueden confiar".

La investigación aplicó los principios de evaluación del ciclo de vida para medir las emisiones a lo largo de todo el ciclo de vida de un producto, desde la producción y el envío hasta el uso y la eliminación. Para este estudio, ASI, PPAI y la EAC se basaron en datos de ventas de dos grandes distribuidores: uno en Estados Unidos y otro en Europa. Los datos se obtuvieron mediante una herramienta de seguimiento de carbono con una metodología certificada por Bureau Veritas conforme a los principios de la norma ISO 14067, junto con la investigación proporcionada por ASI, PPAI y 2FPCO.

Los investigadores señalaron que los hallazgos son comparativos y direccionales, no huellas de carbono específicas de cada producto.

"En los mercados de Estados Unidos y Europa, los datos muestran que los productos de marca tienen un fuerte impacto de marketing con una menor huella de carbono en comparación con otros canales de comunicación importantes", afirmó Drew Holmgreen, director general y consejero delegado de PPAI, una asociación comercial sin fines de lucro para profesionales de productos promocionales. "Esta combinación cobra cada vez mayor importancia a medida que las marcas equilibran el rendimiento y la sostenibilidad".

Para obtener más información, contacte con press@asicentral.com.

