La profesión de la comunicación en Europa se ve retada por el aumento de la desconfianza (2)

Publicado 23/05/2019 12:31:43 CET

Temas como estrategias y procesos internos son secretos correctamente guardados, mientras que las posiciones políticas en la cima de la gestión podrían tener efectos controvertidos cuando se debaten de forma abierta. Los encuestados han descubierto que es más complicado comunicarse de forma transparente en torno a la postura política de su equipo de liderazgo (el 41% cree que es complicado), además de en relación de los procesos internos y flujos de trabajo (35%). Un índice de transparencia general basado en diez temas diferentes ha demostrado que las organizaciones del Norte de Europa han descubierto que es menos complicado ser transparente que las organizaciones del resto de partes de Europa.

Inteligencia artificial: Se espera un impacto superior, pero se identifican los retos y los riesgos

La comunicación estratégica está entrando en una nueva fase gracias a la introducción de la Inteligencia Artificial (IA). Esto presenta implicaciones destacadas para la comunicación profesional de las organizaciones, a la vez que las personas deben ser sustituidas o apoyadas por los agentes y dispositivos de software. Las tres cuartas partes de los encuestados (77%) piensan que la IA cambiará la profesión de las comunicaciones en general, pero solo el 15% de los profesionales ha demostrado ser ya expertos en IA.

Un total de un 56% declaró que es complicado asegurar competencias de los profesionales de la comunicación, seguidos de un 54% que cree que la tecnología de la información, presupuestos o estructura organizativa son obstáculos importantes. Los profesionales de varios tipos de organizaciones presentan diferentes tipos de vista sobre esto: no sólo en relación a la clasificación de los retos organizativos para implementar IA de forma más elevada, mientras que la motivación de los profesionales es una preocupación más importante para con las agencias. Las batallas de organización con competencias de personal variadas se identifican como el mayor riesgo de llevar IA a las comunicaciones.

Creación de contenido y distribución: Se prefieren los medios compartidos y las fuentes internas

Las compañías, organizaciones sin ánimo de lucro y gubernamentales ya no son solo proveedores de información para periodistas y medios de comunicación, sino que se han convertido en productores de contenido y distribuidores en sí mismos. El concepto de tipo Paid - Earned - Shared - Owned Media (PESO) analiza esta tendencia al diferenciar las aproximaciones complementarias para distribuir contenido e influencia de cara a los accionistas. El 57% de los profesionales confirman el aumento de la importancia de los medios conseguidos durante los últimos tres años. El 54% ha experimentado los mismos medios de propiedad, y el 77% del contenido publicado en las plataformas de medios sociales por el apoyo de cualquier clase (medios compartidos). Tienen diferentes visiones en relación a los medios de pago: el 38% de los profesionales creen que esta aproximación ha conseguido una mayor importancia, mientras que el 36% piensa que su valor se ha reducido y el 26% no ve ningún cambio. El patrocinio del contenido de medios sociales se utiliza en cada segundo por parte de los departamentos de comunicación y agencias (53%).

Las principales fuentes para la creación de contenido de forma regular en los departamentos y agencias de comunicaciones de Europa son internas: productos y servicios, entradas de los miembros de la organización o clientes y estrategias de organización. 8 de cada 10 encuestados confirman esto como contenido de inspiración. Las entradas externas de los usuarios de medios de propiedad o productos/servicios, además de temas debatidos en los medios sociales y medios de comunicación se consideran menos a menudo.

El informe completo está disponible a través de www.communicationmonitor.eu [http://www.communicationmonitor.eu/]

Notas de los redactores

Acerca de European Communication Monitor 2019

European Communication Monitor 2019 se organiza de forma anual por medio de la European Public Relations Education and Research Association (EUPRERA) y la European Association of Communication Directors (EACD), contando con el apoyo del socio premium Cision Insights, el socio de comunicaciones digitales Fink & Fuchs, y la revista de medios Communication Director. La serie de monitor de comunicaciones es conocida por ser la investigación más completa en el campo a nivel mundial, dando cobertura a más de 80 países - la encuesta europea está complementada por encuestas bianuales en otras regiones, como Asia-Pacífico, Latinoamérica y Norteamérica. www.communicationmonitor.eu [http://www.communicationmonitor.eu/]

Acerca de la EUPRERA

La European Public Relations Education and Research Association (EUPRERA) es una organización autónoma con cerca de 500 miembros procedentes de 40 países interesados en el avance de la investigación académica y el conocimiento en la comunicación estratégica. Universidades filiales organizan proyectos de investigación y formación a nivel nacional y comparativa, además de un congreso académico muy valorado cada otoño en diferentes localizaciones. www.euprera.org [http://www.euprera.org/]

Acerca de la EACD

La European Association of Communication Directors (EACD) atrae, inspira y se dirige a los líderes de comunicaciones actuales y futuros para impulsar la excelencia dentro de nuestra profesión. Reconociendo la importancia cada vez mayor de las comunicaciones, ofrecemos a los profesionales una plataforma para conectar, profundizar su experiencia, compartir las mejores prácticas, establecer y promocionar los estándares. www.eacd-online.eu [http://www.eacd-online.eu/]

Informe del estudio

Los resultados de ECM 2019 se publicarán como informe PDF y como folleto:

Zerfass, A., Vercic, D., Verhoeven, P., Moreno, A., & Tench, R. (2019). European Communication Monitor 2019. Exploring trust in the profession, transparency, artificial intelligence and new content strategies. Results of a survey in 46 countries. Bruselas: EUPRERA/EACD, Quadriga Media Berlin.

132 pp., ISBN 978-3-00-062831-3.

Más información, informes de los estudios anteriores ECM y una herramienta de punto de referencia interactivo que permite a los usuarios comparar sus experiencias con los datos ECM disponible en la página web www.communicationmonitor.eu [http://www.communicationmonitor.eu/].

https://mma.prnewswire.com/media/891375/EUPRERA_Infographic.... [https://mma.prnewswire.com/media/891375/EUPRERA_Infographic....]

Infográfica - https://mma.prnewswire.com/media/891375/EUPRERA_Infographic.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/891375/EUPRERA_Infographic.jpg]

