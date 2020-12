Programa de asistencia de la UE y la Federación: ESSN. La campaña muestra cómo el apoyo en efectivo ayuda a los refugiad

ANKARA, Turquía, BERLÍN y GINEBRA, 9 de diciembre de 2020 /PRNewswire/ -- International Federation of Red Cross Red Crescent Societies (IFRC, por sus siglas en inglés) ha lanzado hoy una campaña digital que conecta a los inspiradores y talentosos refugiados de Turquía con personas influyentes de toda Europa, como el músico Antonio Orozco. La campaña destaca las pasiones y sueños de cuatro jóvenes refugiados --un cantante, una cocinera, un futbolista y un corredor de parkour -- que recuperan el control de sus vidas a través del mayor programa humanitario de la Unión Europea (UE).

En la actualidad, Turquía alberga a casi cuatro millones de personas desplazadas, la mayor población de refugiados del mundo. Alrededor de 3,6 millones de ellos son sirios que huyeron de la guerra que ha devastado su país.

Los cuatro refugiados que participan en la campaña cuentan con el apoyo de la Red de Seguridad Social para Emergencias (ESSN, por sus siglas en inglés), financiada por la UE y puesta en práctica por la IFCR y la Media Luna Roja turca, en asociación con el Gobierno de Turquía. Brinda apoyo financiero a los refugiados vulnerables en Turquía que luchan por llegar a fin de mes.

A través de la ESSN, cerca de 1,8 millones de refugiados vulnerables, en su mayoría de Siria, reciben pequeños pagos mensuales a través de una tarjeta de débito. El apoyo regular en efectivo les permite pagar lo que más necesitan, por ejemplo comida, alquiler, transporte y medicinas. Se proporciona un subsidio trimestral adicional, dependiendo del tamaño de la familia, con pagos especiales a quienes necesitan cuidados adicionales. Este apoyo financiero le da a las familias la dignidad de elegir e impide que adopten mecanismos negativos para hacer frente a la situación, como sacar a los niños de la escuela para aportar dinero a la familia o endeudarse aún más. Gracias a la ESSN, las familias recuperan el control de sus vidas y, en última instancia, el poder de ser ellas mismas.

La campaña digital #powertobe, lanzada en cinco países --Austria, Francia, Rumanía, España y Turquía-- tiene como objetivo sensibilizar sobre los desafíos que enfrentan las personas que huyen de conflictos, retratándolas como personas con pasiones y talentos.

En la campaña, Davud, Amal, Bilal y Hamad hablan de sus pasiones, sueños y desafíos mientras reconstruyen una nueva normalidad en Turquía. "No traje nada conmigo de Siria. Sólo vinimos con nuestras almas. Cocinar me ayuda a olvidar el mundo exterior. El dinero que obtengo me ayuda para que a mis hijos no les falte nada", afirma Amal.

La campaña observa a los cuatro jóvenes refugiados reunirse con los influenciadores digitalmente y discutir sus pasiones comunes en mensajes de video, llamadas en línea y clips de teléfono celular a los ojos. La campaña se extenderá del 8 de diciembre de 2020 al 4 de enero de 2021.

En España, la campaña cuenta con Hamad y Davud, así como los encuentros digitales de Hamad y Antonio Orozco y Davud y Phosky.

Influencers

España

-- Antonio Orozco, músico -- Phosky, corredor de parkour

Austria

-- Alex Schauer, corredor de parkour

Francia

-- Ryan Milstein, cocinero

Rumania

-- Feli, música

Turquía

-- Idil Yazar, cocinera -- Hamit Altintop, jugador de fútbol

Personas que reciben asistencia de ESSN

Hamad/cantante

A Hamad le gusta cantar canciones de amor en todo tipo de lugares: en casa, al aire libre, con amigos. Cantar le ayuda a superar sus problemas. Hamad huyó de Siria a Turquía como refugiado. La provisión de ESSN le ayuda a comprar las cosas que son más importantes para él. Intercambia clips de teléfonos celulares con Feli de Rumania y Antonio de España y también ensaya algunas de sus canciones, en árabe, por supuesto. ¿Por qué la música es tan importante para él? Para Hamad, él lo tiene claro: la música es alimento para el alma.

Davud / corredor de parkour

A Davud le gusta todo tipo de deportes, especialmente el parkour. A veces practica equilibrio y saltos mortales en colchones en la sala de estar de su familia. Pero prefiere entrenar al aire libre. En el video de la campaña, Davud muestra su movimiento favorito, el "bargainer", en un patio de recreo. Davud ha estado viviendo con sus padres y hermanos en Estambul desde que huyó de Siria. Utiliza el subsidio de ESSN, entre otras cosas, para comprar boletos de autobús y el desayuno diario de camino a la escuela. En los videos con Alex de Austria y Phosky de España, habla de los mejores lugares para practicar parkour.

Amal / cocinera

Amal tiene su propio canal de YouTube y publica regularmente videos de cocina con deliciosas recetas. Para la campaña digital, #powertobe, prepara hummus - sin ajo y con un montón de tahini, que es su favorito. Ella habla de cocinar con Idil de Turquía y Ryan de Francia. Esta madre de tres hijos utiliza el subsidio mensual de ESSN principalmente para comprar alimentos. La cocina le permite adentrarse a un mundo propio y le abre nuevas posibilidades después de haber abandonado sus estudios en Siria: A Amal le gustaría abrir su propio restaurante algún día.

Bilal / jugador de fútbol

El gran ídolo de Bilal es Ronaldo. Todavía no entiende por qué el famoso futbolista se ha trasladado del Real Madrid a la Juventus. El sueño de Bilal es jugar para el Real Madrid o para el club de fútbol turco Besiktas. Cuando llegó a Turquía desde Siria, sólo tenía nueve años. Su familia utiliza el subsidio ESSN principalmente para el alquiler. Bilal vive en Estambul y entrena en los pequeños campos de fútbol de su vecindario. Su hermano, Mahmoud siempre está con él. En línea, intercambia clips con Hamit de Turquía. Por supuesto, sólo se trataba de una cosa: el fútbol.

Influencers

España/Antonio Orozco/músico

Antonio Orozco, nacido en Barcelona en 1972, hijo de una pareja de trabajadores sevillanos, es un cantautor español. A la edad de 15 años, compró su primera guitarra y comenzó a componer canciones. Ha ganado varios premios, como el Premio Ondas, y su éxito le ha permitido presentarse en los Estados Unidos y en toda América Latina. https://www.instagram.com/antoniorozco10 [https://www.instagram.com/antoniorozco10]

España / Phosky/ corredor de parkour

Phosky es un atleta español de parkour y miembro del famoso Proyecto Urbano Galiziano (Galizian Urban Project), con quien el movimiento parkour ha tenido una influencia duradera y global con sus amigos españoles. Los movimientos de Phosky se caracterizan por su flujo, variedad y estilo único. Además de proyectos internacionales, también imparte talleres, como en la Academia ParkourOne de Berlín, sobre diferentes enfoques, filosofías y comunidades de parkour. https://www.instagram.com/phoskygup [https://www.instagram.com/phoskygup/]

Austria / Alex Schauer/ corredor parkour

