El programa de donantes Gift of Life Donor Program es el líder estadounidense a la hora de salvar vidas (2)

Cada vez más familias viajan a Filadelfia en busca de atención médica en materia de trasplantes. La Gift of Life Family House (casa familiar de Gift of Life) [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2338909-1&h=1651930608&u=https%3A%2F%2Fwww.giftoflifefamilyhouse.org%2F&a=Gift+of+Life+Family+House+(casa+familiar+de+Gift+of+Life)] ofrece alojamiento económico, comidas y servicios de apoyo para los pacientes de trasplante y familiares que proceden de otros lugares. En 2018, el personal y voluntarios de la Gift of Life Family House facilitaron 10.025 noches de alojamiento para 17.594 huéspedes, sirvieron 35.188 comidas y cubrieron 1144 traslados hasta y desde hospitales. Desde su fundación en julio de 2011, y gracias al apoyo de la comunidad, la Family House ha proporcionado más de 56.925 noches de alojamiento para 104.842 huéspedes, ha servido más de 209.684 comidas y ha invertido más de 7,5 millones de dólares en cuidados voluntarios a las familias. En 2018, su tasa de ocupación era del 91,51%, lo que significa que en muchas noches la casa estaba al máximo de su capacidad. Para poder seguir ayudando a más familias, Family House presentó recientemente su campaña Room to Grow (espacio para crecer) https://support.giftoflifefamilyhouse.org/campaign/room-for-more-campaign-for-gift-of-life-family-house/c211275 [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2338909-1&h=565806436&u=https%3A%2F%2Fsupport.giftoflifefamilyhouse.org%2Fcampaign%2Froom-for-more-campaign-for-gift-of-life-family-house%2Fc211275&a=https%3A%2F%2Fsupport.giftoflifefamilyhouse.org%2Fcampaign%2Froom-for-more-campaign-for-gift-of-life-family-house%2Fc211275].

Los eventos deportivos como Donate Life Transplant Games of America (los Juegos del trasplante de Estados Unidos) celebran el éxito de la donación y el trasplante de órganos. Los atletas que compiten son donantes en vida y receptores de órganos y tejidos. Gift of Life ha abogado por este extraordinario evento desde su comienzo en 1982. En agosto de 2018, el equipo de Filadelfia de Gift of Life fue, una vez más, fue el más numeroso y ganó la mayoría de las medallas entre todos los equipos visitantes en el evento bienal celebrado en Salt Lake City (Utah). Escuche a esta joven perteneciente al equipo de Filadelfia y que muestra su gratitud por su segunda oportunidad para vivir: https://www.donors1.org/onyi-sprinting-ahead-after-transplant/ [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2338909-1&h=4073548221&u=https%3A%2F%2Fwww.donors1.org%2Fonyi-sprinting-ahead-after-transplant%2F&a=https%3A%2F%2Fwww.donors1.org%2Fonyi-sprinting-ahead-after-transplant%2F]

Líder en innovación y apoyo a la causa

Gift of Life es reconocida a nivel internacional por su liderazgo y erudición en el ámbito de la donación de órganos y tejidos. El Instituto Gift of Life [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2338909-1&h=878401574&u=http%3A%2F%2Fwww.giftoflifeinstitute.org%2F&a=Instituto+Gift+of+Life+] es líder mundial en educación sobre la donación de órganos y tejidos, y forma a cerca de 9500 profesionales procedentes de 39 países desde su creación en 2004, entre ellos Australia, Brasil, Canadá, China, India, Irán, Japón, México, Filipinas y Emiratos Árabes Unidos. El instituto también ha organizado más de 380 talleres con 58 OPO y múltiples bancos de tejidos.

El Transplant Pregnancy Registry International (registro internacional de embarazos en pacientes trasplantadas) [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2338909-1&h=1112956109&u=https%3A%2F%2Fwww.transplantpregnancyregistry.org%2F&a=Transplant+Pregnancy+Registry+International+(registro+internacional+de+embarazos+en+pacientes+trasplantadas)] (TPR) del Instituto estudia la maternidad postrasplante y los efectos de los fármacos sobre la fertilidad y el embarazo. Desde 1991, el TPR ha realizado un seguimiento de más de 4600 embarazos postrasplante, y ha compartido información al respecto con innumerables receptoras de trasplantes y sus equipos de asistencia sanitaria, acompañando la toma de decisiones sobre planificación familiar. TPR es el único registro de su clase en el mundo y su equipo ha presentado sus hallazgos en más de 560 publicaciones arbitradas y en foros académicos de todo el mundo.

Defensor de un mayor acceso a la donación de órganos y tejidos, Gift of Life fue una de las fuerzas impulsoras de la ley de donación Donate Life Act de 2018. Esta marcó la actualización más significativa de las leyes de donación de órganos de Pensilvania en casi 25 años. El proyecto de ley trabaja para aumentar la donación de órganos y tejidos, así como para ampliar la educación pública y profesional acerca de este tema.

Acerca del programa de donantes Gift of Life Donor Program

El programa de donantes Gift of Life Donor Program es una organización de procura de órganos sin ánimo de lucro y homologada a nivel federal, y que está al servicio de 11,2 millones de personas en la mitad este de Pensilvania, el sur de Nueva Jersey y Delaware. Su tasa anual de donación se sitúa entre las más altas del mundo. Desde 1974, Gift of Life ha coordinado más de 47.000 órganos para trasplantes que salvan vidas, y aproximadamente un millón de trasplantes de tejidos han sido posibles gracias a la generosidad de los donantes y sus familias. Un donante de órganos puede salvar la vida de hasta ocho personas, mientras que un donante de tejidos puede mejorar la vida de hasta 75 personas. Para obtener más información o registrarse, visite donors1.org. [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2338909-1&h=722696511&u=https%3A%2F%2Fwww.donors1.org%2F&a=visite+donors1.org.]

*Nota del editor:

índices de registro de donantes disponibles para la mayoría de condados.

