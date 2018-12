El proveedor de fintech, Clickatell, consigue premios por Chat Banking en la oferta de WhatsApp

Publicado 20/12/2018 10:16:23 CET

CIUDAD DEL CABO, Sudáfrica, December 20, 2018 /PRNewswire/ --

Clickatell ha desbloqueado posibilidades para varios grandes bancos en África, impulsando la inclusión financiera y consiguiendo el reconocimiento de prestigiosas organizaciones industriales.

Los esfuerzos de Clickatell hacia el comercio de conversación comenzaron con una sólida base gracias al éxito en la introducción de Chat Banking en WhatsApp, lo que permite a los bancos dirigirse y realizar transacciones con sus clientes en los canales que desean. Sus soluciones se utilizan en la actualidad en Chat Banking para Absa, GT Bank, First Bank de Nigeria y UBA, estando pendiente su utilización en muchas más en un futuro cercano. Clickatell se enorgullece de ser un líder de mercado destinado a mejorar la experiencia de consumo, creando su entrada financiera y amplificando el avance de la tecnología dentro de la industria de la banca.

"Nos emociona y nos sentimos halagados gracias al reconocimiento de mercado conseguido mediante los premios en el año 2018. Estamos impacientes por seguir con nuestro objetivo para llevar a cabo conversaciones entre los negocios y sus clientes de forma sencilla, a tiempo y de forma complaciente", indicó Pieter De Villiers, consejero delegado de Clickatell.

Clickatell ha conseguido los siguientes premios en el año 2018:

"The Best Lending Initiative, Application or Programme 2018 - West Africa" de Asian Bankers.

Los premios Asian Banker impulsan un criterio de evaluación estricto, siendo el punto de referencia para la innovación tecnológica global, además de ser un mercado cada vez más fuerte y competitivo, contando con más de 150 participaciones al año.

Premio "Top 10 Finance Companies" de FiNext

FiNext proporciona una plataforma para el sector mundial FinTech, permitiendo a las empresas de nueva creación, PYMEs, proveedores de tecnología titulares, inversores, instituciones financieras y otros accionistas conectar e interactuar bajo un único techo. Los premios FiNext Tech reconocen los esfuerzos de FinTech a través de los líderes y abanderados de la industria.

"The Financial Inclusion Product of The Year 2018" de Kalahari

Los premios Kalahari se dedican a reconocer la creatividad y excelencia en los pagos digitales y la industria de los giros en África.

"Best FinTech Solution 2018" de Apps Africa

Los premios AppsAfrica.com celebran lo mejor dentro del sector móvil y de la tecnología a través de África, mostrando al continente las mejores innovaciones en 14 categorías. Centrándose en la innovación y el impacto socio-económico por medio de la tecnología y de la innovación, los nominados se enfrentan a un criterio estándar elevado en competición y evaluación.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/801069/Clickatell_Awards_2018.jpg