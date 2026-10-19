Proya Cosmetics inaugura su nuevo Europe Innovation Center Laboratory en Francia

(Información remitida por la empresa firmante)

SURESNES, Francia , 19 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Tras la creación del PROYA EUROPE INNOVATION CENTER en La Défense (París) en 2024, la inauguración del nuevo Europe Innovation Center Laboratory en Suresnes, el 13 de octubre de 2026, marca una nueva etapa en la presencia de la empresa en Europa, reflejando su ambición de desarrollo internacional y un mayor acercamiento a nivel local.

Un nuevo rol dentro del ecosistema de investigación e innovación de Proya Cosmetics

El nuevo Europe Innovation Center Laboratory de Proya Cosmetics, ubicado en Francia, complementará los tres centros de I+D e innovación con los que ya cuenta la empresa, generando al mismo tiempo sinergias reales.

Se centrará, en particular, en áreas en las que Europa posee una sólida experiencia científica y tecnológica, tales como longevidad, biología cutánea, biotecnología, así como ingredientes y tecnologías sostenibles.

Asimismo, podrá colaborar con el centro de I+D de la compañía en Hangzhou Longwu (China), dedicado a la formulación, los ingredientes, la seguridad y eficacia de los productos, y a la investigación tanto fundamental como aplicada, así como con su centro en Shanghái, enfocado en el cuidado capilar y el microbioma del cuero cabelludo..

Con una superficie de 450 m, 76 equipos de vanguardia y 7 investigadores dedicados, el Europe Innovation Center Laboratory contribuirá a generar nuevo conocimiento científico y a abrir nuevas áreas de investigación con un gran potencial de crecimiento, al tiempo que fomentará la colaboración científica e industrial en toda Europa.

"Este Europe Innovation Center Laboratory conecta los ecosistemas europeo y chino para aprovechar sus fortalezas combinadas y crear nuevas capacidades de innovación mediante la interacción de perspectivas científicas, culturales y de los consumidores", afirmó Hou Juncheng, fundador y presidente de Proya Cosmetics.

Dos oportunidades para encontrarnos en octubre de 2026

La inauguración del Europe Innovation Center Laboratory, el 13 de octubre de 2026, reunió a numerosos socios científicos e institucionales, así como a diversas empresas. A este evento le sigue COSMETIC 360, la feria internacional del sector de la perfumería y la cosmética, que se celebra en el Carrousel du Louvre los días 14 y 15 de octubre de 2026; allí, Proya Cosmetics presentará sus actividades de investigación ante más de 5.500 visitantes procedentes de 70 países.

Asimismo, Proya Cosmetics participa en los Innovation Challenges de la feria, que este año giran en torno al tema REGENERACIONES, con el fin de reunirse con los responsables de los proyectos, explorar junto a ellos cómo sus tecnologías podrían aplicarse al sector cosmético e identificar las adaptaciones en I+D que resulten necesarias.

Además, el 14 de octubre de 2026, el doctor Sun Peiwen, director de I+D e Innovación de Proya Cosmetics, pronunció un discurso principal titulado 'De la eficiencia a la regeneración: un modelo integrado para la fabricación de cosméticos con bajas emisiones de carbono y un impacto positivo en los recursos', en el que compartió las iniciativas de la empresa en materia de I+D innovadora, fabricación inteligente y desarrollo sostenible. El 15 de octubre de 2026, la doctora Lieve Declercq, asesora científica principal de Proya Cosmetics y vicepresidenta del Centro de Innovación de Proya en Europa, participó también en una mesa redonda sobre innovación abierta, donde se analizó cómo aprovechar las redes de investigación globales y las tecnologías emergentes para acelerar la transformación de los descubrimientos científicos en beneficios tangibles para el consumidor.

La participación de Proya Cosmetics en Cosmetic 360, junto con la apertura de su nuevo laboratorio en Francia, pone de relieve el compromiso de la empresa por conectar la experiencia científica a escala global con la innovación a nivel local. Al fortalecer la colaboración investigadora internacional y tender puentes entre la ciencia fundamental y sus aplicaciones prácticas, Proya Cosmetics busca impulsar la innovación en el sector de la belleza y ofrecer soluciones basadas en la ciencia que respondan mejor a las necesidades cambiantes de los consumidores.

Acerca de Proya Cosmetics:

Fundada en 2003, Proya Cosmetics es una empresa china especializada en la investigación, producción y comercialización de productos cosméticos. Su cartera abarca el cuidado de la piel, el maquillaje, el cuidado capilar y el cuidado corporal.

Cotiza en la Bolsa de Shanghái desde 2017 bajo el código bursátil 603605. En 2025, Proya Cosmetics registró unos ingresos de 10.597 millones de RMB, situándose por tercer año consecutivo como la principal empresa china del sector cosmético en términos de facturación.

La estrategia "Double Ten", presentada en 2025, tiene como objetivo situar a Proya Cosmetics entre las diez mayores empresas de cosmética a nivel mundial en el transcurso de los próximos diez años. Este objetivo abarca aspectos como el tamaño de la compañía, sus capacidades, la calidad de su crecimiento y su política de desarrollo sostenible.

Su estrategia se sustenta en dos pilares fundamentales —la investigación tecnológica y el talento— y en cuatro transformaciones clave: la digitalización y el uso inteligente de los datos en sus operaciones, la internacionalización de sus actividades, el desarrollo de plataformas industriales y la cooperación dentro de un ecosistema de socios.

PROYA, TIMAGE, Off&Relax, Flower Knows, HAPSODE, CORRECTORS, INSBAHA, Awaken Seeds, SINGULADERM, UZERO y ANYA completan la cartera de Proya Cosmetics en 2026.

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