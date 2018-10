COMUNICADO: El proyecto de la Nueva Área de Xixian, en la provincia de Shaanxi, explora el modelo innovador de desarrollo urbano

Publicado 20/10/2018 17:51:18 CET

XI'AN, China, 20 de octubre de 2018 /PRNewswire/ -- El primer Foro Internacional de la Nueva Área de Xixian sobre el Modelo Innovador de Desarrollo Urbano 2018 (IUDM, por sus siglas en ingles), organizado en Xi'an y con una asistencia de más de 500 expertos y académicos de China y del extranjero para explorar los modelos innovadores de desarrollo urbano, se celebró bajo el lema "New Era, New Economy, New City" (Una nueva era, una nueva economía, una nueva ciudad).

Al foro se unieron personalidades como Rajendra Kumar Pachauri, expresidenta del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) de 2002 a 2015; Liu Shijin, subdirector del Comité de Asuntos Económicos de la CPPCC y antiguo vicepresidente del Centro de Investigaciones para el Desarrollo del Consejo de Estado; y Fan Gang, secretario general de la fundación China Reform Foundation y director del Instituto Nacional de Investigación Económica.

El IUDM 2018 prestó especial atención a los principios de desarrollo urbano, como la calidad de la ciudad, el entorno de vida y las aplicaciones de las nuevas tecnologías a través de exposiciones temáticas, presentaciones magistrales y actividades con participación del público. Xixian, el distrito anfitrión y el último resultado del innovador desarrollo urbano de la región, ha sido destacado como una solución para planificaciones y ordenaciones urbanas.

Al ser el distrito más nuevo de la gran área de Xi'an, Xixian contribuye al desarrollo de la planificación urbana a través de un enfoque en la construcción de zonas piloto de libre comercio a nivel nacional, zonas de servicio comercial y zonas de innovación e iniciativa empresarial como medidas para potenciar el crecimiento económico y las credenciales de Shaanxi como centro neurálgico de industrias y servicios emergentes estratégicos.

"Con la esperanza de crear una muestra de lo que podría ser la nueva urbanización con características chinas, insistimos en una estrategia de desarrollo urbano enfocada en las personas que conserve los recursos, preserve el entorno, combine lo urbano y lo rural y proteja el patrimonio histórico y cultural. Durante años de incansables estudios, el resultado final se está construyendo gradualmente", dijo el vicegobernador de la provincia de Shaanxi durante el foro.

"La Nueva Área de Xixian ha entrado en un periodo de desarrollo acelerado, donde el foro IUDM 2018 es un nuevo punto de partida, y damos una cordial bienvenida a todos los que han decidido acudir a Shaanxi y Xixian y les animamos a unirse a nosotros para escribir un nuevo y magnífico capítulo en el futuro del desarrollo urbanístico", declaró el Sr. Liang.

Acerca de la Nueva Área de Xixian

La Nueva Área de Xixian constituye la primera nueva área nacional temática que cuenta con un modelo innovador de desarrollo urbano. Está liderada por una planificación urbanística innovadora y por la integración de la industria citadina con las prioridades ecológicas; el objetivo es crear una ciudad moderna, sostenible que cuente con habitabilidad, con una ecología mejorada y con un entorno empresarial.

