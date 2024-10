Se publica oficialmente The Power of Datafication, un manual sobre la transformación digital de las empresas.

(Información remitida por la empresa firmante)

FRANKFURT, Alemania, 19 de octubre de 2024 /PRNewswire/ -- El 17 de octubre de 2024, The Power of Datafication debutó en la Frankfurter Buchmesse, la principal feria mundial del libro, organizada por Digital China. El perspicaz volumen, publicado por LID Publishing, ofrece una perspectiva global exhaustiva y examina el panorama de la transformación digital de China. Escrito por Guo Wei, destacado líder empresarial del sector tecnológico mundial y estratega de la transformación digital, el libro presenta de forma innovadora una integración de la nube de datos impulsada por la IA.

The Power of Datafication ha sidoconsiderado un hito en la era digital. En una obra innovadora, Guo Wei sostiene que la era digital no es una mera prolongación de la era industrial, sino la aparición de una completamente nueva.

Además, Guo Wei, aprovechando sus tres décadas de experiencia en la transformación digital de China, identifica cuatro vías para la digitalización empresarial. Sus ideas permiten a los líderes empresariales comprender la esencia de la digitalización y destacar en la era digital. Este libro, que sirve de marco de referencia a medida y de guía práctica, es una herramienta inestimable para las empresas de todo el mundo que navegan en la marea digital y una lectura obligada para cualquiera que se esfuerce por innovar y alcanzar la excelencia.

F. Warren McFarlan, Catedrático Albert H. Gordon de Administración de Empresas y Profesor Emérito de la Universidad de Harvard, señaló que The Power of Datafication se basa en gran medida en las aplicaciones tecnológicas que se están desarrollando tanto en China como en Occidente. Es un recurso inestimable para los planificadores estratégicos y los consejeros delegados.

En el prefacio, Julian Birkinshaw, antiguo profesor de Estrategia y Emprendimiento de la London Business School, subraya que las ideas de Guo Wei sobre la integración de datos en la nube, las plataformas intermedias y los contenidos generados por la IA son especialmente notables a la hora de debatir el modo en que la IA cambiará realmente el mundo empresarial.

The Power of Datafication posiciona la integración de datos en la nube impulsada por la IA como una innovación que cambiará las reglas del juego en la tecnología de la información y que probablemente impulsará nuevos desarrollos en todo el mundo. Integra la excelencia de una miríada de empresas e instituciones académicas de Estados Unidos, Australia y Europa, se erige en faro de pensamiento que inspira la innovación.

Desde su debut en junio de 2022, la edición china ha vendido casi 100.000 ejemplares, encabezando sistemáticamente las listas de ventas y ganando docenas de prestigiosos premios. Se ha convertido en una de las obras más conocidas y populares de China sobre la transformación digital de las empresas. Este lanzamiento supone la primera traducción y publicación internacional del libro.

