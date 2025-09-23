(Información remitida por la empresa firmante)

- Pudu Robotics lanza la estación de acoplamiento autolimpiable para la serie PUDU CC1: redefiniendo la limpieza manos libres

BERLIN, 23 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Pudu Robotics , líder mundial en robótica de servicio, anunció hoy el lanzamiento de la estación de acoplamiento autolimpiable, la última incorporación al ecosistema de la serie PUDU CC1. Esta nueva estación de acoplamiento permite a la serie PUDU CC1 realizar ciclos de limpieza automatizados, asistidos por acoplamiento, que mantienen los componentes de limpieza críticos en óptimas condiciones, a la vez que reducen considerablemente el mantenimiento rutinario.

La estación de acoplamiento autolimpiable amplía la cartera de soluciones de limpieza de Pudu, que incluye la estación de acoplamiento estándar para recarga, vaciado y carga automatizados, y la estación de agua móvil para una implementación flexible en instalaciones sin acceso directo a las tuberías. En conjunto, estas innovaciones ofrecen a los operadores de instalaciones un conjunto completo de herramientas para lograr una limpieza uniforme y sin supervisión.

Características principales de la estación de acoplamiento autolimpiable

Tecnología de limpieza profunda de la escobilla de goma Con un módulo ultrasónico integrado de 100 W y un sistema de agua caliente a 65 °C (149 °F), la estación limpia a fondo la escobilla de goma de la CC1, eliminando la suciedad y los residuos para evitar marcas y contaminación secundaria.

Con un módulo ultrasónico integrado de 100 W y un sistema de agua caliente a 65 °C (149 °F), la estación limpia a fondo la escobilla de goma de la CC1, eliminando la suciedad y los residuos para evitar marcas y contaminación secundaria. Limpieza automática del cepillo giratorio Después de cada limpieza, la CC1 se acopla para la limpieza automática del cepillo giratorio. El sistema elimina más del 95 % de los residuos, evita que se enreden y prolonga la vida útil del cepillo.

Después de cada limpieza, la CC1 se acopla para la limpieza automática del cepillo giratorio. El sistema elimina más del 95 % de los residuos, evita que se enreden y prolonga la vida útil del cepillo. Detección y respuesta inteligente ante manchas En combinación con la detección de manchas integrada de la CC1 Pro, el sistema crea un flujo de trabajo de circuito cerrado: detectar → acoplar → autolimpieza → reanudar la operación, evitando la propagación de la contaminación y manteniendo altos estándares de limpieza.

En combinación con la detección de manchas integrada de la CC1 Pro, el sistema crea un flujo de trabajo de circuito cerrado: detectar → acoplar → autolimpieza → reanudar la operación, evitando la propagación de la contaminación y manteniendo altos estándares de limpieza. Mejora de 35 veces la eficiencia de mantenimiento Al automatizar la limpieza diaria de la escobilla de goma y el cepillo giratorio, la estación reduce el mantenimiento rutinario de minutos al día a un simple enjuague del tanque de agua una vez por semana.

Al automatizar la limpieza diaria de la escobilla de goma y el cepillo giratorio, la estación reduce el mantenimiento rutinario de minutos al día a un simple enjuague del tanque de agua una vez por semana. Tres configuraciones en un solo sistema El diseño modular de cambio rápido permite tres configuraciones: estación de acoplamiento estándar, estación de acoplamiento autolimpiable o versión Pro. Esta flexibilidad garantiza la compatibilidad con todo tipo de instalaciones, desde tiendas pequeñas hasta grandes instalaciones.

El diseño modular de cambio rápido permite tres configuraciones: estación de acoplamiento estándar, estación de acoplamiento autolimpiable o versión Pro. Esta flexibilidad garantiza la compatibilidad con todo tipo de instalaciones, desde tiendas pequeñas hasta grandes instalaciones. Diseño modular para un mantenimiento fácilEl limpiador de cepillos giratorios, la escobilla de goma y el tanque de agua son de desmontaje rápido, lo que permite un mantenimiento rápido y sin herramientas por parte de un solo operador.

Además de estas características destacadas, la estación conserva todas las funciones principales de la estación de acoplamiento original (rellenado, drenaje, dosificación de detergente y carga automáticos) y es totalmente compatible con la estación de agua móvil para instalaciones sin tuberías de agua.

Un nuevo referente para la limpieza autónoma

"La estación de acoplamiento autolimpiable facilita más que nunca que las empresas mantengan un rendimiento de limpieza constante", afirmó Felix Zhang, fundador y consejero delegado de Pudu Robotics. "Al permitir que los robots se mantengan solos, hemos logrado operaciones verdaderamente manos libres y sin supervisión, transformando la eficiencia operativa y estableciendo nuevos estándares para lo que la limpieza verdaderamente autónoma puede ofrecer a nuestros clientes".

Experiencia en CMS Berlín

La estación de acoplamiento autolimpiable se presentará en CMS Berlin 2025 , que se celebrará del 23 al 26 de septiembre en Messe Berlín, Alemania. Los visitantes podrán descubrir esta innovación en el pabellón 2.2, stand 218.

Acerca de PUDU

Pudu Robotics, líder mundial en el sector de la robótica de servicios, se dedica a mejorar la productividad y la calidad de vida de las personas mediante tecnología robótica innovadora. Pudu Robotics ha liderado el desarrollo de una gama completa de productos robóticos especializados, semihumanoides y humanoides en el sector. Actualmente, Pudu Robotics ofrece tres líneas de productos: robots de reparto de servicios, robots de limpieza comercial y robots de reparto industrial, que se utilizan en diez importantes sectores, como la alimentación y bebidas, el comercio minorista, la hostelería, la sanidad, el entretenimiento y el deporte, las instalaciones industriales y la educación, entre otros. Hasta la fecha, Pudu Robotics ha enviado con éxito más de 100.000 unidades a diversos mercados, con presencia en más de 1.000 ciudades de más de 80 países y regiones de todo el mundo. Para obtener más información sobre desarrollos empresariales y novedades, siga a PUDU en LinkedIn , Facebook , YouTube , Twitter e Instagram .

