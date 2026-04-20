(Información remitida por la empresa firmante)

-Pulnovo Medical anuncia una inversión estratégica de Medtronic en una ronda de financiación de 100 millones de dólares que superó las expectativas

NUEVA YORK, 20 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Pulnovo Medical, pionera en terapias innovadoras para el tratamiento de la hipertensión pulmonar y la insuficiencia cardíaca, anunció hoy la exitosa finalización de una ronda de financiación estratégica de 100 millones de dólares, con una inversión líder de Medtronic, una de las mayores empresas de tecnología médica del mundo, y el apoyo continuo de inversores ya existentes como EQT, Qiming Venture Partners, Gaorong Ventures, OrbiMed y Lilly Asia Ventures. Pulnovo también da la bienvenida a nuevos inversores, entre ellos HSG (anteriormente Sequoia China) y otros destacados inversores globales. Esta financiación representa un hito significativo en la trayectoria de crecimiento global de Pulnovo y refleja el sólido respaldo de inversores estratégicos e institucionales líderes a la tecnología, el progreso clínico y la visión a largo plazo de la compañía.

Por otra parte, Medtronic y Pulnovo han suscrito un acuerdo comercial que contempla posibles oportunidades de comercialización futuras. El acuerdo busca aprovechar la sinergia comercial entre Pulnovo y Medtronic, así como la amplia y singular capacidad de comercialización global de Medtronic.

El sistema patentado de denervación de la arteria pulmonar (PADN) de Pulnovo actúa sobre un mecanismo subyacente clave de las enfermedades cardiopulmonares y ha demostrado beneficios clínicos significativos, incluyendo mejoras en la capacidad funcional y los resultados de los pacientes. Hasta la fecha, la compañía ha realizado aproximadamente 1.500 procedimientos de PADN a nivel mundial y ha obtenido las aprobaciones regulatorias en siete países, lo que respalda su creciente presencia internacional. Pulnovo está impulsando su comercialización en la Unión Europea, Oriente Medio y China.

En Estados Unidos, Pulnovo ha recibido la designación de Dispositivo Innovador por parte de la FDA y ha iniciado dos ensayos de Exención para Dispositivos de Investigación (IDE)totalmente aprobados, ambos dirigidos por el doctor Gregg Stone, profesor titular y catedrático del Mount Sinai.

"Mediante la integración de la experiencia del sector y el capital a largo plazo, Pulnovo está construyendo un modelo de crecimiento escalable basado en la innovación propia, el desarrollo clínico global y las alianzas estratégicas con el ecosistema. Esta financiación marca una transición crucial de una fase centrada en el producto a una plataforma global totalmente integrada. A medida que seguimos fortaleciendo nuestras capacidades tanto en el ámbito clínico como tecnológico, mantenemos nuestro compromiso de ofrecer innovaciones significativas a pacientes de todo el mundo".

— Cynthia Chen, presidenta y directora general de Pulnovo Medical

UNA ALIANZA ESTRATÉGICA DISEÑADA PARA ALCANZAR LA ESCALA GLOBAL

Esta financiación refuerza la colaboración estratégica de Pulnovo con socios globales de la industria y el capital, mejorando la capacidad de la empresa para avanzar en el desarrollo clínico, ejecutar estrategias regulatorias globales y expandir las operaciones comerciales.

Los fondos obtenidos con esta financiación se utilizarán para respaldar el desarrollo clínico en curso, las presentaciones regulatorias globales, la comercialización internacional y la inversión continua en la plataforma tecnológica principal de la empresa.

Como parte de la expansión del liderazgo global de Pulnovo, Andre Xiao se ha incorporado a la compañía como director de Estrategia, donde liderará la financiación y la estrategia a nivel mundial. Trabajando en estrecha colaboración con el Consejo de Administración, Andre desempeñará un papel fundamental en el fortalecimiento de la conexión de Pulnovo con los mercados de capitales globales y los ecosistemas del sector, impulsando así la siguiente fase de crecimiento de la empresa.

Andre aporta una dilatada experiencia en inversiones en el sector sanitario y en los mercados de capitales globales, incluyendo puestos anteriores en firmas de inversión de primer nivel como Citadel y Millennium Management, donde se especializó en inversiones globales en tecnología médica.

SOBRE LA DENERVACIÓN DE LA ARTERIA PULMONAR

El sistema patentado de denervación de la arteria pulmonar (PADN) de Pulnovo es una terapia mínimamente invasiva, pionera en su clase, diseñada para modular la hiperactivación del sistema nervioso simpático, que contribuye a la remodelación vascular pulmonar y a la progresión de la enfermedad cardiopulmonar. Al actuar sobre un mecanismo subyacente clave de la enfermedad, PADN ha demostrado resultados clínicamente significativos en estudios globales, incluyendo mejoras en la capacidad funcional y reducciones en los principales eventos clínicos adversos.

Esta terapia ha sido reconocida en múltiples guías clínicas internacionales, incluida su inclusión en las Guías de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC) / Sociedad Respiratoria Europea (ERS) de 2022 para el diagnóstico y tratamiento de la hipertensión pulmonar, y ha sido referenciada en un total de siete guías clínicas hasta la fecha.

Actualmente se están realizando estudios clínicos en diversas regiones, incluyendo ensayos en Europa y Asia que están próximos a finalizar, así como el ensayo PULSE-LHD IDE en Estados Unidos, que se ha iniciado recientemente. Se espera que, en conjunto, estos estudios refuercen la evidencia clínica sobre PADN y avalen su potencial para abordar necesidades médicas importantes no cubiertas en pacientes con insuficiencia cardíaca y afecciones cardiopulmonares relacionadas.

Acerca de Pulnovo Medical

Pulnovo Medical es una empresa innovadora de tecnología médica dedicada al avance de las terapias intervencionistas para la hipertensión pulmonar y la insuficiencia cardíaca. Impulsada por el valor clínico, la empresa desarrolla soluciones revolucionarias basadas en su plataforma tecnológica propia, con un enfoque en el desarrollo clínico global y la comercialización para mejorar los resultados de los pacientes en todo el mundo.

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