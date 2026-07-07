Pulse Clean Energy cierra dos proyectos de almacenamiento de energía en Reino Unido (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

-Pulse Clean Energy cierra dos proyectos de almacenamiento de energía en Reino Unido con el apoyo de Technology Performance Insurance de Ariel Green

Esta cobertura, pionera en Reino Unido, ofrece hasta 13 años de protección, lo que facilita la financiación de los proyectos y proporciona flexibilidad operativa a largo plazo para los sistemas de almacenamiento de energía en baterías

LONDRES, 7 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Pulse Clean Energy (Pulse), una empresa líder en almacenamiento de energía, ha cerrado la financiación de dos proyectos de almacenamiento de energía en baterías en Reino Unido, con el respaldo de Technology Performance Insurance (TPI) de Ariel Green. Esta solución de seguro a medida representa las primeras pólizas TPI contratadas para proyectos de almacenamiento de energía en el mercado británico y refleja una creciente tendencia global hacia soluciones innovadoras de gestión de riesgos para infraestructuras de energía limpia.

La cobertura se diseñó específicamente para los proyectos de almacenamiento de energía en baterías de Pulse en Plymouth y Dowlais, actualmente en construcción. Al ofrecer protección a largo plazo de hasta 13 años, la póliza respalda la financiación del proyecto y, al mismo tiempo, proporciona a Pulse la flexibilidad necesaria para gestionar los activos durante toda su vida útil.

Al adaptar la cobertura a los riesgos técnicos y comerciales únicos de cada proyecto, la solución TPI de Ariel Green proporciona a Pulse mayor flexibilidad para reemplazar componentes con el tiempo, manteniendo la protección contra riesgos a largo plazo. La cobertura también respalda la financiación al brindar a los prestamistas mayor confianza en el rendimiento y la fiabilidad a largo plazo de los activos.

Aazzum Yassir, director de tecnología y operaciones de Pulse Clean Energy, comentó: "A medida que nuestra cartera crece, encontrar formas más inteligentes de gestionar el riesgo a largo plazo se vuelve cada vez más importante. Contratar Technology Performance Insurance para Plymouth y Dowlais es un paso significativo en esa dirección, ya que nos ofrece la flexibilidad necesaria para gestionar nuestros activos de manera eficaz, al tiempo que ofrece a prestamistas e inversores la confianza que necesitan en el rendimiento de nuestros proyectos. Nos enorgullece ser el primer desarrollador de almacenamiento de energía en ofrecer este tipo de cobertura en el mercado de Reino Unido y esperamos que ambos proyectos entren en funcionamiento y contribuyan a proporcionar energía segura y más económica a la población de todo Reino Unido".

Esta transacción pone de relieve el papel de Ariel Green como socio de confianza en la gestión de riesgos para desarrolladores e inversores en sistemas de almacenamiento de energía. Respaldada por la solidez financiera de Lloyd's of London Chain of Security y con una amplia experiencia técnica, la estrategia de la compañía combina una cobertura personalizada con una estrecha colaboración a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto.

"El desarrollo de proyectos de energía limpia requiere un enfoque flexible de la gestión de riesgos, dada la compleja combinación de retos técnicos y comerciales que implica", afirmó Fraser Blunt, director para Europa de Ariel Green. "A través de nuestra cobertura a medida de grado de inversión, proporcionamos un apoyo fundamental en la gestión de riesgos que ayuda a los proyectos a obtener financiación y alcanzar el éxito operativo a largo plazo. Esto se basa en nuestra experiencia apoyando una amplia gama de tecnologías renovables en Europa y en todo el mundo, y refleja la creciente necesidad de protección del rendimiento a largo plazo a medida que se acelera el despliegue de sistemas de almacenamiento de energía en Europa".

Estos proyectos también impulsan la misión de Ariel Green de proteger las tecnologías que protegen el medio ambiente. Al respaldar la infraestructura que fortalece la resiliencia de la red eléctrica en Inglaterra y Gales, la colaboración facilita una mayor integración de los recursos de energía renovable y contribuye a los esfuerzos de descarbonización a largo plazo.

La exitosa implementación fue el resultado de una estrecha colaboración entre Pulse Clean Energy, Ariel Green, Aon como intermediario y Eversheds Sutherland como asesor legal, lo que demuestra el valor de las soluciones personalizadas para abordar las necesidades cambiantes del sector del almacenamiento de energía.

"Pulse Clean Energy es líder en el mercado británico de almacenamiento de energía y ha adoptado un enfoque innovador para la gestión del riesgo tecnológico y de rendimiento", declaró Jamie Daggett, responsable de almacenamiento de energía en Ariel Green. "Nos complace haber colaborado con el equipo de Pulse para desarrollar una solución de seguros innovadora que ofrece mayor flexibilidad a largo plazo. Esta transacción demuestra cómo TPI puede fortalecer la viabilidad financiera de los proyectos al proporcionar protección de rendimiento a largo plazo. Esperamos ampliar nuestra colaboración con Pulse y contribuir a una mayor adopción de soluciones de transferencia de riesgos flexibles y personalizadas en todo el mercado".

A medida que se acelera el despliegue del almacenamiento de energía a nivel mundial, el uso de Technology Performance Insurance está ganando terreno en los mercados globales. Los proyectos de Plymouth y Dowlais representan un hito importante en esta evolución, ya que constituyen un modelo de cómo las soluciones de seguros innovadoras pueden ayudar a impulsar la inversión y gestionar el riesgo tecnológico a largo plazo.

Acerca de Ariel GreenAriel Green ofrece Technology Performance Insurance (TPI) para la industria de la energía limpia, invirtiendo capital a través de soluciones de gestión de riesgos personalizadas, a largo plazo y no cancelables. Como división de Ariel Re, una empresa líder en (re)seguros y suscriptora en Lloyd's, nuestro equipo cuenta con el respaldo del mercado líder mundial de seguros y reaseguros. Ariel Green aporta una amplia experiencia y un enfoque colaborativo para el desarrollo de productos de seguros que permiten a los proyectos de energía limpia obtener financiación, construirse e iniciar operaciones.

Más información en www.arielgreen.com.

Acerca de Pulse Clean EnergyComo líder en almacenamiento de energía, Pulse Clean Energy desarrolla soluciones innovadoras para equilibrar, optimizar y garantizar la seguridad de la red energética. Impulsada por sólidos valores éticos y de sostenibilidad, su visión es una red energética segura, limpia y de menor coste que mejore la vida de todos.

Pulse Clean Energy cuenta con el respaldo de Investment Management Corporation of Ontario (IMCO), un inversor institucional canadiense con activos bajo gestión por valor de 90 mil millones de dólares canadienses.

Más información en www.pulsecleanenergy.com.

Acerca de AonAon plc (NYSE: AON) existe para influir positivamente en las decisiones, protegiendo y enriqueciendo la vida de las personas en todo el mundo. Mediante análisis prácticos, experiencia globalmente integrada en capital de riesgo y capital humano, y soluciones adaptadas a cada contexto local, nuestros colaboradores proporcionan a clientes en más de 120 países la claridad y la confianza necesarias para tomar mejores decisiones en materia de riesgos y personal, lo que contribuye a proteger y hacer crecer sus negocios.

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