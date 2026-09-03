(Información remitida por la empresa firmante)

-Quantinuum firma un memorando de entendimiento no vinculante con Aramco para explorar sinergias aprovechando la investigación, las aplicaciones y la experiencia en computación cuántica industrial

Este memorando de entendimiento no vinculante busca impulsar la innovación y la excelencia operativa en el sector energético

RIYADH, Arabia Saudita, 3 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Quantinuum, empresa líder en computación cuántica, anunció hoy la firma de un memorando de entendimiento no vinculante con Aramco, una de las principales compañías integradas de energía y productos químicos del mundo, para explorar diversos casos de uso industrial, mejorar las capacidades de computación cuántica y prepararse para una posible colaboración en investigación centrada en la computación cuántica tolerante a fallos.

En virtud del memorando de entendimiento, ambas compañías se comprometen a realizar una integración técnica preliminar y a participar en actividades de intercambio de conocimientos. Asimismo, identificarán los desafíos de Aramco que podrían ser adecuados para la investigación en computación cuántica, con especial énfasis en la resolución de problemas complejos en el sector energético y la transformación digital. La colaboración tiene como objetivo evaluar cómo las futuras generaciones de sistemas cuánticos pueden abordar desafíos científicos e industriales relevantes, y comparar diferentes modalidades de computación cuántica.

Esta colaboración complementa las iniciativas existentes de Aramco para posicionarse como líder en la aplicación de tecnologías cuánticas avanzadas en la industria energética, reforzando sus esfuerzos para apoyar la transformación digital del sector y contribuyendo a la hoja de ruta en constante evolución de la computación cuántica para la industria energética.

"Las organizaciones que esperan beneficiarse de la computación cuántica deben comenzar a desarrollar sus conocimientos, algoritmos y flujos de trabajo hoy mismo", afirmó el Dr. Rajeeb Hazra, presidente y consejero delegado de Quantinuum. "Este memorando de entendimiento crea un marco para que Quantinuum y Aramco intercambien conocimientos, identifiquen importantes desafíos industriales y se preparen para una colaboración de investigación más profunda. Al combinar el conocimiento científico y de ingeniería de Aramco con las capacidades integradas de hardware y software de Quantinuum, nuestro objetivo es construir una base sólida para la investigación en las futuras generaciones de computación cuántica".

Acerca de Quantinuum

Quantinuum es una empresa líder en computación cuántica que ofrece una plataforma integral diseñada para implementar la computación cuántica en entornos reales. La empresa ha implementado comercialmente varias generaciones de sistemas cuánticos basados en iones atrapados, construidos sobre la consolidada arquitectura QCCD, la cual ha incorporado diseños y capacidades innovadoras para alcanzar los niveles de precisión más altos de la industria, basados en la fidelidad promedio de puerta de dos cúbits[1]. Quantinuum mantiene una colaboración activa con líderes del mercado en los sectores farmacéutico, de ciencia de materiales, servicios financieros, gobierno e industria, así como con instituciones académicas y de investigación a nivel mundial. La empresa cuenta con una plantilla global de aproximadamente 800 empleados, incluyendo científicos e investigadores de primer nivel. La sede central de Quantinuum se encuentra en Broomfield, Colorado, y cuenta con instalaciones adicionales en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Japón, Qatar y Singapur. Para obtener más información, visite www.quantinuum.com.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene ciertas declaraciones que pueden considerarse "declaraciones prospectivas" según lo estipulado en la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Las declaraciones prospectivas incluyen todas aquellas que no son hechos históricos. Las palabras "anticipar", "asumir", "creer", "continuar", "podría", "estimar", "esperar", "pretender", "puede", "planificar", "potencial", "predecir", "proyectar", "futuro", "hará", "buscar", "previsible", sus formas negativas o términos y frases similares tienen como objetivo identificar las declaraciones prospectivas. Dichas declaraciones se basan en ciertas suposiciones y evaluaciones realizadas por nuestra gerencia a la luz de su experiencia y su percepción de las tendencias históricas, las condiciones económicas y de la industria actuales, los desarrollos futuros esperados y otros factores que consideran apropiados. Las declaraciones prospectivas incluidas en este comunicado también están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres importantes, que incluyen, entre otros, factores económicos, competitivos, gubernamentales y tecnológicos que afectan nuestras operaciones, mercados, productos, servicios y precios. De vez en cuando surgen nuevos factores, y Quantinuum no puede predecir todos ellos. Para obtener información adicional sobre estos y otros riesgos que podrían afectar las declaraciones prospectivas de Quantinuum, consulte los factores de riesgo de Quantinuum que se describen en sus informes presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU., incluido su Informe Trimestral en el Formulario 10-Q para el período finalizado el 30 de junio de 2026, ya que dichos factores de riesgo pueden actualizarse periódicamente. Cualquier declaración prospectiva se refiere únicamente a la fecha en que se realiza y, salvo que lo exija la ley, Quantinuum no asume ninguna obligación de actualizar o revisar ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de cualquier otra índole.

[1] A 31 de diciembre de 2025.

press@quantinuum.com

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