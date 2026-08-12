Quantinuum y Oracle se asocian para acelerar la adopción de la computación cuántica híbrida en Oracle Cloud (1)

Helios, la computadora cuántica más avanzada de Quantinuum, se implementará en un centro de datos de IA de OCI en Estados Unidos para habilitar cargas de trabajo híbridas de IA cuántica como un servicio de OCI.

Quantinuum y Oracle buscan proporcionar soporte a aplicaciones empresariales, de laboratorios de IA, académicas y de investigación que abarcan el descubrimiento de fármacos, la ciencia de los materiales, el modelado financiero y la optimización a gran escala, incluidas las cargas de trabajo de IA.

(Información remitida por la empresa firmante)

BROOMFIELD, Colo. y AUSTIN, Texas, 12 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Quantinuum (NASDAQ: QNT), empresa líder en computación cuántica, y Oracle anunciaron hoy una alianza estratégica plurianual para integrar la computación cuántica en Oracle Cloud Infrastructure (OCI). Gracias a esta alianza, los clientes de OCI podrán acceder directamente a Helios de Quantinuum, la computadora cuántica comercial más precisa del mundo[1], a través del servicio cuántico de OCI, junto con la infraestructura de computación de alto rendimiento (HPC) y GPU de OCI.

Quantinuum y Oracle, en colaboración, planean explorar cómo una infraestructura híbrida de computación cuántica e IA podría abordar algunos de los desafíos computacionalmente más exigentes que enfrentan las empresas y ampliar el acceso a universidades e instituciones de investigación que impulsan el descubrimiento científico y la educación. Esta alianza refleja una visión compartida: el futuro de la computación empresarial se basará en la convergencia de la IA, la supercomputación clásica y la computación cuántica. Muchos problemas complejos en áreas como el descubrimiento de materiales, el desarrollo de fármacos, la logística, la energía y la modelización financiera ya ponen a prueba los límites de las arquitecturas informáticas actuales.

"Creemos que la próxima fase de la informática empresarial estará marcada por la integración de la computación cuántica, la IA y la computación de alto rendimiento", afirmó el doctor Rajeeb Hazra, presidente y consejero delegado de Quantinuum. "La implementación de Helios dentro de OCI proporciona a Quantinuum y Oracle la oportunidad de crear un entorno único y profundamente integrado para cargas de trabajo híbridas, explorar casos de uso empresariales con los clientes y acelerar la adopción comercial".

La computación cuántica ofrece un enfoque fundamentalmente diferente para la computación, con el potencial de abordar problemas que resultan inviables para los sistemas tradicionales. Además, la computación cuántica consume mucha menos energía que las supercomputadoras. Un solo sistema Helios tiene un consumo energético estimado inferior al uno por ciento del consumo de las supercomputadoras líderes[2], lo que ofrece un recurso complementario de menor consumo para cargas de trabajo híbridas adecuadas.

"La IA ha transformado la visión de las organizaciones, y creemos que la computación cuántica puede ampliar sus capacidades para resolver problemas", explicó Mahesh Thiagarajan, vicepresidente ejecutivo de Oracle Cloud Infrastructure. "Al integrar Helios de Quantinuum en Oracle Cloud Infrastructure, queremos ofrecer a los desarrolladores una forma práctica y segura de explorar cómo la computación cuántica puede complementar sus cargas de trabajo de IA y HPC existentes en Oracle Cloud Infrastructure, al tiempo que mejora la eficiencia computacional y reduce el consumo de energía".

Con Helios de Quantinuum en OCI, los clientes pueden obtener acceso seguro y gestionado a la computación cuántica en la nube sin necesidad de adquirir, instalar ni operar hardware dedicado ni instalaciones especializadas. Helios, lanzado comercialmente en noviembre de 2025, es el ordenador cuántico de tercera generación de Quantinuum. El sistema de iones atrapados de 98 cúbits físicos se ha utilizado en demostraciones con 48 cúbits lógicos y alcanza una fidelidad media de puerta de dos cúbits del 99,921%, superando el umbral de "tres nueves" ampliamente citado. Helios está diseñado para la integración híbrida con entornos de computación de alto rendimiento (HPC) e inteligencia artificial (IA) clásicos.

Al operar en las instalaciones de OCI, se prevé que Helios se integre sin problemas con los servicios de computación, redes, almacenamiento, identidad y datos de OCI, bajo los mismos controles de acceso y gobernanza que los clientes ya utilizan. Oracle planea presentar una versión preliminar de su servicio cuántico de OCI en los próximos meses, ofreciendo a los desarrolladores una forma simplificada de pasar de la simulación a la ejecución en hardware de computación cuántica real. Se espera que el servicio cuántico de OCI combine la plataforma de desarrollo de Quantinuum con soporte para marcos de programación híbrida de código abierto, lo que ayudará a los desarrolladores a crear, probar y perfeccionar aplicaciones cuántico-clásicas de manera más eficiente.

Nuevas posibilidades para la computación híbrida cuántica-IA

"Nuestra hoja de ruta incluye la exploración de la computación híbrida clásica-cuántica para acelerar los descubrimientos científicos", comentó Johannes Blaschke, director de Computación Científica del GBI en el Instituto Tecnológico Ellison. "Las QPU prometen revelar nuevos conocimientos, ya que son muy diferentes del hardware al que estamos acostumbrados. Por lo tanto, disponer tanto de GPU como de QPU dentro de OCI proporcionaría una plataforma integral, simplificaría el funcionamiento del nuevo hardware y nos ayudaría a avanzar rápidamente desde el concepto hasta la ejecución, permitiendo a nuestros investigadores centrarse en la innovación. Esto podría marcar el comienzo de una nueva y emocionante fase para nuestro trabajo".

"A medida que la computación cuántica se acerca a su adopción en el ámbito empresarial, simplificar el acceso y la integración de los recursos cuánticos por parte de las organizaciones se ha vuelto tan importante como el propio desarrollo del hardware", destacó Heather West, doctora y directora global de investigación cuántica en IDC. "La implementación de sistemas cuánticos en entornos de nube privada permite a las organizaciones integrar la computación cuántica en los flujos de trabajo de IA y HPC existentes mediante infraestructuras y herramientas de desarrollo en la nube familiares, lo que reduce las barreras de adopción y convierte la computación híbrida cuántico-clásica en una parte práctica de las TI empresariales".

Acerca de Quantinuum

Quantinuum es una empresa líder en computación cuántica que ofrece una plataforma integral diseñada para implementar la computación cuántica en entornos reales. La empresa ha implementado comercialmente varias generaciones de sistemas cuánticos basados en iones atrapados, construidos sobre la consolidada arquitectura QCCD, la cual ha incorporado diseños y capacidades innovadoras para alcanzar los niveles de precisión más altos de la industria, basados en la fidelidad promedio de puerta de dos cúbits.[3] Quantinuum mantiene una colaboración activa con líderes del mercado en los sectores farmacéutico, de ciencia de materiales, servicios financieros, gobierno e industria, así como con instituciones académicas y de investigación a nivel mundial. La empresa cuenta con una plantilla global de aproximadamente 800 empleados, incluyendo científicos e investigadores de primer nivel. Más del 70% de su equipo tecnológico posee doctorados o maestrías. La sede central de Quantinuum se encuentra en Broomfield, Colorado, y cuenta con instalaciones adicionales en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Japón, Qatar y Singapur. Para obtener más información, visite www.quantinuum.com.

Acerca de Oracle

Oracle ofrece conjuntos integrados de aplicaciones, además de una infraestructura segura y autónoma en Oracle Cloud. Para obtener más información sobre Oracle, visite www.oracle.com.

Marcas comerciales

Oracle, Java, MySQL y NetSuite son marcas registradas de Oracle Corporation. NetSuite fue la primera empresa de computación en la nube, marcando el comienzo de la nueva era de la computación en la nube.

Declaración de advertencia sobre las declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene ciertas declaraciones que pueden considerarse "declaraciones prospectivas" según lo estipulado en la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Las declaraciones prospectivas incluyen todas aquellas que no son hechos históricos. Las palabras "anticipar", "asumir", "creer", "continuar", "podría", "estimar", "esperar", "pretender", "puede", "planificar", "potencial", "predecir", "proyectar", "futuro", "hará", "buscar", "previsible", sus formas negativas o términos y frases similares tienen como objetivo identificar las declaraciones prospectivas. Dichas declaraciones se basan en ciertas suposiciones y evaluaciones realizadas por nuestra gerencia a la luz de su experiencia y su percepción de las tendencias históricas, las condiciones económicas y de la industria actuales, los desarrollos futuros esperados y otros factores que consideran apropiados. Las declaraciones prospectivas incluidas en este comunicado también están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres importantes, que incluyen, entre otros, factores económicos, competitivos, gubernamentales y tecnológicos que afectan nuestras operaciones, mercados, productos, servicios y precios. Constantemente surgen nuevos factores, y Quantinuum no puede predecir todos ellos. Cualquier declaración prospectiva se refiere únicamente a la fecha en que se realiza y, salvo que la ley lo exija, Quantinuum no asume ninguna obligación de actualizar o revisar dichas declaraciones, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o cualquier otra circunstancia.

Descargo de responsabilidad sobre futuros productos

Lo anterior tiene como objetivo describir la dirección general de nuestros productos. Su propósito es meramente informativo y no debe incorporarse a ningún contrato. No constituye un compromiso de entrega de ningún material, código o funcionalidad, y no debe utilizarse como base para tomar decisiones de compra. El desarrollo, lanzamiento, plazos y precios de las características o funcionalidades descritas para los productos de Oracle pueden estar sujetos a cambios y quedan a la entera discreción de Oracle Corporation.

[1] Basado en la fidelidad de la puerta de dos cúbits al 31 de diciembre de 2025.

[2] Según Tchakoute, R.N., et al. (2026) Energy-Aware Computing in the Year 2026., las supercomputadoras líderes utilizan entre 16 MW y 39 MW de energía, mientras que una sola unidad Helios utiliza aproximadamente 60 kW sin un sistema HVAC.

[3] A 31 de diciembre de 2025.

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