Quantinuum supera el récord mundial de corrección de errores en un factor de 10 (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

- Quantinuum supera el récord mundial de corrección de errores en un factor de 10, validando su trayectoria como líder hacia la computación cuántica tolerante a fallos para 2029

El ordenador Helios de Quantinuum alcanza un récord mundial de fidelidad lógica del 99,9995% —apenas cinco errores por cada millón de operaciones—, empleando la arquitectura de corrección de errores propia de la compañía.

La tasa de errores es diez veces menor que el récord anterior de la propia Quantinuum (de septiembre de 2026) y cien veces menor que el mejor resultado publicado hasta la fecha en cualquier otra modalidad de hardware, obtenido por Google Quantum AI mediante un sistema superconductor.

Los sucesivos avances de Quantinuum han utilizado diferentes códigos sobre el mismo hardware, lo que demuestra cómo su arquitectura de corrección de errores y su tecnología de iones atrapados impulsan mejoras rápidas en la precisión, situando el rendimiento actual dentro del rango objetivo previsto para el proyecto Apollo.

BROOMFIELD, Colo., 20 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Quantinuum (NASDAQ: QNT), empresa líder en computación cuántica de pila completa, ha anunciado hoy un resultado récord a nivel mundial en corrección de errores cuánticos, al alcanzar una fidelidad lógica del 99,9995% en su ordenador comercial Helios, empleando la arquitectura de corrección de errores propia de la compañía. Este hito supone el segundo avance de Quantinuum en los últimos dos meses, y demuestra cómo su hardware de iones atrapados —de gran precisión— y su arquitectura flexible se combinan para lograr mejoras rápidas en la exactitud del sistema.

Este logro refuerza el liderazgo de Quantinuum en la corrección de errores y confirma que su nivel de precisión se sitúa ya dentro del rango objetivo para Apollo, el ordenador cuántico universal tolerante a fallos que la empresa tiene previsto desarrollar y que se espera esté disponible para 2029.

La arquitectura de Quantinuum es un marco integral, programable a través de la plataforma para desarrolladores de la empresa. Integra decodificadores de IA personalizados, conectividad de todos con todos entre cúbits, operaciones físicas de alta fidelidad y corrección de errores a nivel de hardware. Esta arquitectura también permite a la empresa probar, perfeccionar y combinar distintos códigos de corrección de errores, así como optimizar el equilibrio entre precisión y eficiencia.

En el estudio más reciente, Quantinuum empleó un conocido código de color dentro de esta arquitectura para alcanzar un récord mundial de fidelidad lógica, equivalente a tan solo cinco errores por cada millón de operaciones. Esta tasa de errores es 10 veces menor que el récord mundial que la propia Quantinuum estableció el mes pasado, y 100 veces inferior al mejor resultado publicado hasta la fecha en cualquier otra modalidad de hardware, el cual fue reportado por Google Quantum AI utilizando un sistema superconductor.

Con este resultado, hemos demostrado que contamos con la arquitectura de corrección de errores y la tecnología de iones atrapados necesarias para lograr una tolerancia a fallos universal, afirmó el doctor Rajeeb Hazra, consejero delegado de Quantinuum. Hemos reducido las tasas de error diez veces en rápida sucesión, empleando un código distinto sobre el mismo hardware comercial, lo que pone de manifiesto la flexibilidad de nuestra arquitectura de corrección de errores. Hemos superado el umbral necesario para obtener mejoras exponenciales en la precisión, reforzando así nuestra hoja de ruta hacia el proyecto Apollo y nuestra capacidad para ayudar a los usuarios a extraer valor comercial de la computación cuántica a gran escala.

El estudio también reveló que los errores lógicos disminuyeron de forma exponencial a medida que Quantinuum aumentaba la distancia del código, una técnica empleada para determinar cuántos cúbits físicos se necesitan para proteger la información cuántica a medida que se escala la corrección de errores. Cada incremento probado redujo los errores lógicos restantes en un factor récord de 12, lo que demuestra una supresión de errores cada vez más eficaz a medida que el código crece; una capacidad fundamental para escalar la computación cuántica tolerante a fallos. Quantinuum considera que este resultado sugiere la posibilidad de lograr tolerancia a fallos utilizando muchos menos cúbits de los que requieren otras modalidades.

Se trata de un hito importante hacia el cual los investigadores en computación cuántica han estado trabajando durante muchos años, señaló Robin Blume-Kohout, codirector del Laboratorio de Rendimiento Cuántico (Quantum Performance Lab) de los Laboratorios Nacionales Sandia, quien no participó en el estudio. El artículo demuestra mejoras de rendimiento reales y significativas gracias a la corrección de errores cuánticos: un cúbit lógico casi 100 veces superior a los cúbits físicos que lo componen. Una versión a mayor escala de este sistema podría alcanzar la fiabilidad necesaria para una computación tolerante a fallos útil, con un tamaño viable —menos de un millón de cúbits físicos—, lo que mejora las perspectivas para una computación cuántica práctica. Estos hallazgos contribuyen en gran medida a eliminar uno de los riesgos técnicos fundamentales de este campo.

En septiembre de 2026, Quantinuum utilizó la misma arquitectura de corrección de errores, con su código Helix, para demostrar una memoria lógica y una capacidad de computación que marcaron un récord. Ambos estudios se ejecutaron en el mismo hardware Helios.

Las dos demostraciones ilustran cómo Quantinuum puede crear rápidamente prototipos de distintos códigos de corrección de errores dentro de una misma arquitectura, con el fin de optimizar el equilibrio entre precisión, eficiencia y velocidad. En el sistema Helios, Helix empleó 10 cúbits físicos por cada cúbit lógico, frente a los hasta 37 utilizados por el código de color; no obstante, este último logró tasas de error lógico más bajas. Esto ofrece información valiosa sobre qué aplicaciones se adaptan mejor a cada código a medida que los sistemas avanzan hacia la tolerancia a fallos.

La arquitectura de corrección de errores de Quantinuum es flexible, lo que permite la extracción adaptativa de síndromes —que ajusta las mediciones de verificación de errores durante el cálculo— y el mapeo de cadenas, que conecta códigos adecuados para distintas tareas computacionales. Junto con estructuras de código eficientes y la decodificación en tiempo real, estas técnicas ofrecen diversas formas de reducir los errores y los requisitos de recursos.

Quantinuum está combinando su hardware, su arquitectura de corrección de errores y su plataforma de software integral en un sistema unificado para la computación cuántica tolerante a fallos. A medida que los clientes se preparan para esta nueva era de la computación, Quantinuum proporciona las herramientas necesarias para desarrollar y escalar aplicaciones cuánticas capaces de abordar desafíos en campos como la ciencia de materiales, la química, las finanzas, la logística y otros sectores críticos.

Lea la investigación completa aquí: quantinuum.com/fault-tolerance-by-2029

Acerca de Quantinuum

Quantinuum es una empresa líder en computación cuántica que ofrece una plataforma integral, diseñada para hacer posible el despliegue de la computación cuántica en entornos del mundo real. La compañía ha implementado comercialmente varias generaciones de sistemas cuánticos basados en iones atrapados, construidos sobre la consolidada arquitectura QCCD; esta ha sido desarrollada con diseños y capacidades innovadores para alcanzar los niveles de precisión más altos del sector, medidos a través de la fidelidad promedio de las puertas de dos cúbits. Quantinuum mantiene colaboraciones activas con líderes del mercado en sectores como el farmacéutico, la ciencia de materiales, los servicios financieros, los ámbitos gubernamental e industrial, así como con instituciones académicas y de investigación en todo el mundo. La empresa cuenta con una plantilla global de aproximadamente 800 empleados, entre los que se incluyen científicos e investigadores de primer nivel. Más del 70% de su equipo tecnológico posee un doctorado o un máster. La sede central de Quantinuum se encuentra en Broomfield, Colorado, y dispone de instalaciones adicionales en Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, Japón, Catar y Singapur. Para obtener más información, visite www.quantinuum.com.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas conforme a lo dispuesto en la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933 (Securities Act of 1933), en su versión modificada, y en la Sección 21E de la Ley de Intercambio de Valores de 1934 (Securities Exchange Act of 1934), en su versión modificada; dichas declaraciones pretenden acogerse a las disposiciones de puerto seguro de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995 (Private Securities Litigation Reform Act of 1995). Todas las declaraciones que no constituyan hechos históricos son declaraciones prospectivas, incluidas aquellas relativas a la hoja de ruta de Quantinuum hacia Apollo —su computadora cuántica universal tolerante a fallos, prevista para 2029— y el cronograma esperado para su desarrollo; el rendimiento, la escalabilidad y los requisitos de recursos previstos para la arquitectura de corrección de errores lógicos, los códigos de corrección de errores y el hardware de iones atrapados de Quantinuum, incluido el número de cúbits físicos necesarios para lograr la tolerancia a fallos en comparación con otros enfoques; el ritmo de las futuras mejoras en las tasas de errores lógicos; la capacidad de Quantinuum para ayudar a sus clientes a prepararse para la computación cuántica tolerante a fallos y obtener valor comercial de ella; así como el impacto potencial de la computación cuántica en sectores como la ciencia de materiales, la química, las finanzas y la logística. Términos como tener como objetivo, anticipar, creer, confianza, podría, esperar, explorar, tener la intención de, puede, hoja de ruta, planificar, potencial, buscar, sugerir, será/hará, podría y otras expresiones similares identifican declaraciones prospectivas, si bien no todas las declaraciones prospectivas contienen necesariamente estos términos.

Las declaraciones prospectivas se basan en las expectativas y suposiciones actuales de Quantinuum y están sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían provocar que los resultados reales difieran materialmente de los expresados o implícitos. Estos riesgos incluyen, entre otros: que los resultados descritos en este comunicado de prensa se obtuvieron en entornos experimentales y podrían no ser replicables a mayor escala, en el ámbito de la computación lógica o en un uso comercial; que Quantinuum no logre escalar sus sistemas, aumentar el número de cúbits o integrar su hardware, su marco de corrección de errores y su software según lo previsto; que Quantinuum no cumpla con su hoja de ruta tecnológica —incluido el proyecto Apollo— en los plazos esperados o que no llegue a completarla en absoluto; el ritmo del progreso técnico en la computación cuántica; la capacidad de Quantinuum para mantener la disponibilidad y el rendimiento de sus sistemas, incluido Helios; la competencia, incluidos los avances logrados por empresas que emplean otras modalidades o arquitecturas de computación cuántica; la disponibilidad de financiación, personal y apoyo gubernamental; así como otros riesgos descritos en la sección Factores de riesgo del informe trimestral de Quantinuum (formulario 10-Q) correspondiente al trimestre finalizado el 30 de junio de 2026, y en sus presentaciones posteriores ante la Comisión de Bolsa y Valores (Securities and Exchange Commission). Las declaraciones prospectivas se refieren únicamente a la fecha de este comunicado de prensa. Quantinuum no asume obligación alguna de actualizar ninguna declaración prospectiva, salvo cuando así lo exija la ley.

press@quantinuum.com

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