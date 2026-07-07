Rainbowco amplía sus capacidades en cimentaciones para parques eólicos marinos con una trayectoria de entrega global com

(Información remitida por la empresa firmante)

QIDONG, China, 7 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Nantong Rainbow Offshore & Engineering Equipment Co., Ltd. (ROC), filial de propiedad absoluta de Rainbowco Jiangsu Rainbow Heavy Industries Co., Ltd. (RHI) (SZSE: 002483), sigue con el fortalecimiento de su posición dentro del sector de fabricación de equipos para energía eólica marina gracias a su gran capacidad de producción, su amplia experiencia en la ejecución de proyectos y sus capacidades de servicio a nivel mundial. La empresa está comprometida con el apoyo al crecimiento sostenible de la industria eólica marina global mediante soluciones de cimentación fiables.

Fundada en el año 2011 dentro del Parque Industrial Marino de Qidong, provincia de Jiangsu, ROC se ha convertido en una de las principales bases de fabricación de China para equipos de ingeniería eólica marina, construcción naval y marina.

La empresa opera una base de fabricación especializada que cuenta con aproximadamente 500.000 metros cuadrados con 800 metros de costa en el río Yangtsé. Gracias a sus instalaciones integradas de fabricación, ensamblaje, inspección, recubrimiento y logística de cargas pesadas, ROC es capaz de suministrar cimentaciones para parques eólicos marinos de forma eficiente, consistente y a gran escala.

Como unidad de negocio clave del segmento de fabricación de equipos de alta gama de RHI, ROC se especializa en la fabricación de equipos para parques eólicos marinos e ingeniería naval. Su cartera de productos incluye embarcaciones marinas, cimentaciones monopilote, cimentaciones tipo jacket y estructuras secundarias relacionadas, para proyectos eólicos marinos tanto costeros como en aguas profundas.

A lo largo de los años, ROC ha suministrado cerca de 800 monopilotes para parques eólicos marinos, junto con estructuras secundarias de acero completas, para proyectos en China y en el extranjero. La empresa también ha participado en la construcción de varias infraestructuras de ingeniería marina emblemáticas, como el Huadian 1001, el primer buque de instalación de parques eólicos marinos de China; el buque de elevación pesada de 4.000 toneladas de IHC; la plataforma de instalación de parques eólicos marinos Huadian Wenqiang de 600 toneladas; y el buque de operación y mantenimiento de parques eólicos marinos Dolphin 01. Estos proyectos han reforzado aún más la experiencia de ROC en la fabricación de equipos de ingeniería marina a gran escala.

Gracias a la red global de fabricación y servicio de RHI, ROC se beneficia de cinco bases de fabricación y cerca de 30 centros de servicio locales en seis continentes. Su actividad ya abarca más de 50 países y regiones, proporcionando a clientes internacionales soluciones integradas que abarcan desde el apoyo a proyectos y la fabricación de equipos hasta la entrega final.

De cara al futuro, ROC seguirá mejorando su innovación tecnológica, su capacidad de fabricación y sus capacidades de distribución internacional. Trabaja junto a socios globales, la empresa mantiene su compromiso de apoyar el crecimiento continuo de la energía eólica marina y contribuir a la transición global hacia un futuro energético más limpio y sostenible.

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