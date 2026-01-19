(Información remitida por la empresa firmante)

-Se publica el ranking mundial de congestión de tráfico: LEPAS L8 redefine la experiencia de movilidad con una conducción elegante

WUHU, China, 19 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- En diciembre de 2025, la empresa global de análisis de datos de tráfico INRIX publicó su Cuadro de Mando Global de Tráfico 2025, que ofrece un análisis exhaustivo de los datos de tráfico de más de 900 ciudades en 36 países. El informe muestra que la congestión del tráfico ha empeorado en más de la mitad de estas ciudades en comparación con el año anterior, lo que la convierte en un problema persistente para las principales áreas urbanas. Basándose en estos datos, el modelo insignia de LEPAS, el LEPAS L8, aprovecha tecnologías inteligentes avanzadas y robustos sistemas híbridos para ofrecer una solución de conducción elegante. Incluso en condiciones de congestión, reduce el estrés del conductor y le permite navegar por el tráfico complejo con elegancia y serenidad.

El tráfico con frecuentes arranques y paradas en horas punta puede provocar fatiga al conductor. El sistema inteligente de asistencia al conductor del LEPAS L8 alivia eficazmente esta carga. Con el ACC y el ICA activados a toda velocidad, el vehículo puede seguir el tráfico desde parado hasta 180 km/h, manteniendo el carril y una conducción suave con paradas y arranques. Esto reduce significativamente las acciones repetitivas del conductor, haciendo que los desplazamientos en zonas congestionadas sean más eficientes y menos cansados.

Durante la hora punta de la tarde, el tráfico con paradas y arranques exige más atención al conductor. El sistema de vista panorámica de 360° y visualización del chasis del LEPAS L8 muestra claramente los puntos ciegos circundantes en la pantalla central, lo que permite maniobrar sin esfuerzo a baja velocidad y cambiar de carril con precisión. Combinado con una entrega de potencia suave y un habitáculo silencioso, el sistema mejora aún más la comodidad y la confianza al volante en entornos urbanos congestionados.

En viajes cortos de fin de semana, la congestión imprevista de la autopista puede interrumpir fácilmente los planes, mientras que las frecuentes paradas y arranques pueden mermar la experiencia de conducción. Con una completa autonomía de más de 1.300 kilómetros, el LEPAS L8 elimina la necesidad de planificar constantemente la energía y elimina la ansiedad por la autonomía. Su transmisión híbrida dedicada, con una eficiencia del 97,6 %, garantiza una conducción suave y refinada a baja velocidad, evitando las sacudidas que suelen mermar la comodidad del viaje en situaciones de congestión.

Tras este comportamiento sereno y calmado en el tráfico se esconde una robusta capacidad técnica. El LEPAS L8 está equipado con el sistema Super Hybrid del Grupo Chery, con una eficiencia térmica líder en la industria del 44,5 % y un consumo de combustible de tan solo 4,2 L/100 km en modo de mantenimiento de carga. Juntas, estas tecnologías conforman la ventaja competitiva del LEPAS L8 en situaciones de conducción congestionada, transformando cada viaje en una experiencia de conducción elegante.

LEPAS tiene como objetivo acercar la conducción elegante a más usuarios en todo el mundo, capacitando a los conductores para mantener la serenidad en el complejo tráfico urbano.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2864302...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ranking-mundial-de-congestion-de-trafico-lepas-l8-redefine-la-experiencia-de-movilidad-302664546.html