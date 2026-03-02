RayNeo presenta los RayNeo Air 4 Pro con edición Batman en el MWC 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

BARCELONA, España, 2 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- RayNeo, líder en innovación en tecnología portátil de realidad aumentada (RA), presentó hoy la Edición Batman de sus últimas gafas inteligentes, las RayNeo Air 4 Pro, en el MWC 2026. Disponibles para su compra desde el 27 de febrero de 2026, las RayNeo Air 4 Pro vienen en Edición Estándar y Edición Batman, ofreciendo a los consumidores opciones más personalizadas que combinan el entretenimiento práctico y la productividad con la expresión cotidiana del cosplay.

Entretenimiento de próxima generación: RayNeo Air 4 Pro

Considerado como una "nueva especie de televisor para casco", el RayNeo Air 4 Pro establece un nuevo referente en entretenimiento personal al combinar tecnología de pantalla líder en la industria con audio premium. Equipado con un chip Vision 4000 personalizado y optimizado en colaboración con la legendaria marca de audio Bang & Olufsen, el dispositivo transforma cualquier entorno en un cine privado. Ya sea conectado a un smartphone, un PC o la recién lanzada Nintendo Switch 2, este "mago de bolsillo" ofrece una experiencia visual inmersiva en cualquier lugar. Las características principales del RayNeo Air 4 Pro incluyen:

Las primeras gafas de RA del mundo con HDR10: Experimenta imágenes realistas con luces más brillantes, sombras más profundas y más de mil millones de colores, lo que aporta un nuevo nivel de realismo al entretenimiento de RA.

Experimenta imágenes realistas con luces más brillantes, sombras más profundas y más de mil millones de colores, lo que aporta un nuevo nivel de realismo al entretenimiento de RA. Función de 2D a 3D: Este chip personalizado potencia las mejoras de vídeo en tiempo real, incluyendo la conversión de contenido estándar a HDR y la fluida conversión de vídeos 2D a 3D inmersivo.

Este chip personalizado potencia las mejoras de vídeo en tiempo real, incluyendo la conversión de contenido estándar a HDR y la fluida conversión de vídeos 2D a 3D inmersivo. Audio inmersivo de Bang & Olufsen: Con cuatro altavoces optimizados con precisión y tubos de sonido personalizados que dirigen el audio cinematográfico de alta calidad directamente a los oídos con una mínima pérdida de sonido.

Con cuatro altavoces optimizados con precisión y tubos de sonido personalizados que dirigen el audio cinematográfico de alta calidad directamente a los oídos con una mínima pérdida de sonido. Diseño cómodo y portátil: Con un peso de tan solo 76 gramos, la montura ergonómica y las almohadillas nasales ajustables garantizan un ajuste natural, ofreciendo una pantalla virtual de 201 pulgadas (vista desde 6 metros) fácil de llevar a cualquier lugar.

Con un peso de tan solo 76 gramos, la montura ergonómica y las almohadillas nasales ajustables garantizan un ajuste natural, ofreciendo una pantalla virtual de 201 pulgadas (vista desde 6 metros) fácil de llevar a cualquier lugar. Entretenimiento en movimiento: Compatible con cualquier dispositivo USB-C compatible con salida de pantalla, lo que permite a los usuarios disfrutar de películas, juegos y aplicaciones en una enorme pantalla personal dondequiera que estén.

RayNeo Air 4 Pro Edición Batman

Además del modelo estándar, RayNeo ofrece a los fans una forma única de mostrar su estilo con las RayNeo Air 4 Pro Edición Batman. Si bien conserva las características de vanguardia de la versión estándar, la edición Batman cuenta con un diseño industrial (ID) exclusivo y un empaque personalizado. Cabe destacar que las gafas cuentan con un protector de luz especialmente diseñado que no solo bloquea la luz ambiental para una inmersión total, sino que también es ideal para el cosplay diario.

Para la expresión personal, la colección ofrece dos variantes distintas: la Edición Batman y la Edición Joker. Cada una se inspira en el icónico lenguaje visual de su respectivo personaje, transformando las gafas de un potente dispositivo de entretenimiento en una elegante pieza para el día a día. Esto permite a los usuarios proyectar su personalidad al mundo exterior mientras disfrutan de una experiencia visual privada y profundamente inmersiva.

Exhibición y disponibilidad

Las gafas de RA de RayNeo se exhibirán en el MWC 2026 (expositor n° 2M30, pabellón 2, del 2 al 5 de marzo). Se invita a los medios de comunicación y a los asistentes a experimentar de primera mano cómo las primeras gafas de RA con HDR10 del mundo y la serie X3 con IA están dando forma a la próxima generación de informática y entretenimiento personal. Las gafas RayNeo Air 4 Pro están disponibles globalmente desde el 27 de febrero de 2026 a través de Amazon y RayNeo.com .

El precio inicial es de 249 dólares (precio de venta sugerido al público: 299 dólares) para la Edición Estándar en Norteamérica, mientras que la Edición Limitada Batman tiene un precio de 269 dólares (precio de venta sugerido al público: 319 dólares). En la UE, la Edición Estándar tiene un precio de venta sugerido al público de 299 euros (precio de venta sugerido al público: 339 euros), y en el Reino Unido, de 249 libras (precio de venta sugerido al público: 289 libras). El precio de venta sugerido al público se aplica durante el primer mes después del lanzamiento.

Acerca de RayNeo

RayNeo es líder mundial en gafas de Realidad Aumentada (RA) para el consumidor, dedicada a transformar la vida cotidiana de mil millones de personas. Como Socio Olímpico Mundial Oficial en la categoría de gafas de RA, la compañía representa la vanguardia de la tecnología inmersiva. Su cartera de productos incluye la Serie X con pantalla a todo color mejorada con IA y la Serie Air portátil con pantalla grande, diseñada para ofrecer versatilidad y una visualización de alta calidad. Según Counterpoint Research, RayNeo dominó el mercado mundial de gafas de RA en el tercer trimestre de 2025, con una cuota de mercado del 24% y asegurándose el primer puesto a nivel mundial.

ContactoPR Manager: SophieEmail: lixj@rayneo.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2922815... Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2853933...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/rayneo-presenta-los-rayneo-air-4-pro-con-edicion-batman-en-el-mwc-2026-302700900.html