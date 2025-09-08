Raynor: La bomba de calor de aire diseñada para el norte

(Información remitida por la empresa firmante)

BERLIN, 8 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Los países nórdicos tienen una larga tradición en el uso de bombas de calor de aire, a menudo combinadas con chimeneas o calentadores eléctricos. Sin embargo, los inviernos rigurosos y las temperaturas extremadamente bajas plantean desafíos, ya que la eficiencia disminuye y a menudo se necesitan fuentes de calor adicionales.

La fluctuación de los precios de la energía, las preocupaciones medioambientales y el rendimiento en condiciones de frío extremo son factores clave a la hora de elegir bombas de calor de aire. Las viviendas nórdicas, normalmente equipadas con una unidad interior, presentan problemas con la distribución uniforme del calor y, por consiguiente, el confort. La robustez, el alto rendimiento y la integración estética son esenciales, ya que estas bombas de calor suelen funcionar 24/7 desde el otoño hasta finales de la primavera.

Midea presentó Raynor, diseñado para el norte, un producto adaptado a las condiciones nórdicas. Su nombre, que significa "guerrero sabio", refleja su potente capacidad de calefacción y sus funciones inteligentes que maximizan el confort a la vez que ahorran energía. La bomba de calor de aire, enfocada en los países nórdicos, recibió el "Premio de Oro a la Innovación en Tecnología de Calefacción Excelente" en IFA 2025.

Raynor ofrece una calefacción fiable incluso a -40 °C, con un rendimiento de calefacción completo a -25 °C. Su capacidad máxima de calefacción de 8 kW garantiza que una sola unidad interior pueda calentar la mayoría de los hogares nórdicos. Con una calificación de eficiencia energética A+++ y un SCOP de 5.1, Raynor se encuentra entre las bombas de calor de aire más eficientes. Su función ECOMASTER, basada en IA, reduce el consumo de energía en más de un 30 %.

Raynor destaca tanto en comodidad como en diseño. Ofrece una desviación vertical del aire de 180° para una distribución perfecta del calor, dirigiendo el aire caliente en modo cascada hacia el suelo. Junto con un exclusivo modo chimenea, también puede hacer circular el calor de estufas o chimeneas, mejorando aún más la eficiencia, mientras que un modo silencioso garantiza calidez sin perturbar el sueño. Su diseño inteligente, sus colores claros y cálidos y sus formas suaves y redondeadas se integran a la perfección en los interiores nórdicos.

En cuanto a la calidad del aire, la función "air magic+" de Raynor reduce las bacterias y los virus presentes en el aire, combinando el control de temperatura con la purificación del aire. Su modo de autolimpieza profunda calienta el intercambiador de calor a 56 °C durante 30 minutos, eliminando hasta el 99,9 % de las bacterias tras dos ciclos.

Diseñada para una mayor durabilidad, la unidad exterior de Raynor cuenta con una placa inferior calefactada, rodamientos de bolas cerámicos y aletas resistentes a la corrosión fabricadas con Prime Guard Hyper Grapfins, probadas para soportar 1500 horas de pulverización de agua salada. Su compresor con tecnología de alta energía magnética garantiza un rendimiento a largo plazo en climas fríos.

Con un lanzamiento previsto para diciembre de 2025, Raynor representa otro hito en la estrategia "local para local" de Midea, ofreciendo soluciones a medida para los retos de calefacción de los países nórdicos.

