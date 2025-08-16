(Información remitida por la empresa firmante)

-Raytron aporta imágenes térmicas de vanguardia a la conservación de la vida silvestre y la protección del hábitat

YANTAI, China, 16 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- Cuando la oscuridad cubre el bosque y la visión humana se desvanece, los conservacionistas se enfrentan a un desafío crucial: cómo realizar un monitoreo efectivo de la vida silvestre sin perturbar los hábitats naturales. Raytron, líder mundial en termografía infrarroja, ofrece una solución con cámaras térmicas de alta definición para exteriores capaces de detectar señales de calor durante la noche. Su visión nocturna para exteriores permite la protección del ecosistema las 24 horas, los 7 días de la semana, apoyando a científicos, guardabosques y agencias ambientales de todo el mundo.

La termografía proporciona una observación no intrusiva de la vida silvestre

Equipados con un monocular térmico, los conservacionistas pueden realizar observaciones de fauna silvestre a larga distancia en bosques densos, humedales y montañas remotas, sin alterar su comportamiento. Con el tiempo, los datos térmicos revelan patrones en el movimiento de la fauna silvestre, lo que permite una mejor gestión del hábitat y la conservación de la biodiversidad. Cuando una manada de elefantes asiáticos realizó una migración masiva sin precedentes en la provincia de Yunnan, Raytron desplegó más de 40 unidades de imagen térmica para ayudar a las autoridades locales. Estos dispositivos rastrearon a los elefantes con precisión, incluso a través de la densa vegetación, lo que ayudó a prevenir conflictos entre humanos y elefantes y proporcionó una planificación de rutas segura con datos precisos en tiempo real.

Cómo la cámara térmica infrarroja facilita aventuras al aire libre más seguras

La cámara termográfica portátil de Raytron combina tecnología termográfica con un telémetro láser (LRF), lo que permite medir distancias precisas de hasta 1000 metros. Ya sea navegando con nieve o niebla, los aventureros pueden identificar acantilados, desniveles repentinos y otros peligros, reduciendo el riesgo de accidentes. En operaciones de búsqueda y rescate, los drones termográficos pueden localizar personas desaparecidas y guiar al personal de emergencia por la ruta más rápida, ahorrando minutos cruciales en los tiempos de respuesta a emergencias.

La termografía impulsa la protección ecológica

Prevención de incendios forestales: El sistema de monitoreo térmico de área extensa de Raytron detecta focos de incendio a una distancia de hasta 20 kilómetros y emite alertas durante la fase latente, mucho antes de que aparezcan las llamas visibles.

El sistema de monitoreo térmico de área extensa de Raytron detecta focos de incendio a una distancia de hasta 20 kilómetros y emite alertas durante la fase latente, mucho antes de que aparezcan las llamas visibles. Monitoreo de humedales: El mapeo de temperatura de las cámaras térmicas de Raytron, instaladas en drones comerciales, revela fuentes de contaminación en humedales y ríos, lo que permite una rápida intervención de las agencias ambientales.

El mapeo de temperatura de las cámaras térmicas de Raytron, instaladas en drones comerciales, revela fuentes de contaminación en humedales y ríos, lo que permite una rápida intervención de las agencias ambientales. Protección de especies en peligro de extinción: En reservas remotas, los sistemas térmicos de doble espectro de Raytron, mejorados con IA, proporcionan monitoreo ininterrumpido contra la caza furtiva y la intrusión ilegal. A lo largo del río Yangtsé, activan alertas automáticamente al detectar actividad no autorizada, lo que refuerza la gestión sostenible de los ecosistemas.

La aspiración de Raytron: una termografía ecológica

Desde la detección de incendios forestales hasta la conservación de la fauna silvestre, desde la búsqueda y el rescate hasta la monitorización ambiental, Raytron combina la termografía avanzada con un profundo compromiso con la protección del medio ambiente. Al hacer visible lo invisible, Raytron empodera a los profesionales del medio ambiente para proteger el planeta que compartimos.

