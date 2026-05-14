(Información remitida por la empresa firmante)

-Impulsando la conducción inteligente: Raytron destaca sus innovaciones en tecnología infrarroja en Auto China 2026

BEIJING, 14 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- En Auto China 2026, Raytron Automotive, filial de Raytron Technology, líder mundial en imágenes térmicas infrarrojas, presentó su última gama de cámaras térmicas para automóviles y soluciones de percepción bajo el lema "Percepción de seguridad en cualquier condición climática".

A medida que la conducción inteligente evoluciona hacia la autonomía de nivel 3 y 4, la industria automotriz pone cada vez más énfasis en la percepción ambiental confiable y la seguridad proactiva en todas las condiciones. A diferencia de las cámaras RGB convencionales, la termografía infrarroja funciona independientemente de la iluminación ambiental y ofrece un reconocimiento de objetivos mejorado en entornos complejos, lo que la convierte en un componente cada vez más importante en los sistemas de fusión multisensor para vehículos inteligentes.

Cámaras térmicas más pequeñas, inteligentes y eficientes

En la exposición, Raytron Automotive destacó sus últimos avances en termografía automotriz compacta de alta resolución.

Paso de píxeles de 8 μm, líder en la industria, para un diseño compacto

Entre los aspectos más destacados se encontraba la cámara térmica Horus640-EN, construida sobre el detector infrarrojo de 8 μm y el chip de procesamiento de imágenes patentados por Raytron. En comparación con las soluciones convencionales de 12 μm y 17 μm, la arquitectura de píxeles más pequeños permite diseños de cámaras térmicas más compactos, ligeros y energéticamente eficientes, manteniendo al mismo tiempo un alto rendimiento de imagen.

Imagen térmica 1280720 HD

Raytron también presentó su cámara infrarroja de alta definición Horus1280 con una resolución de 1280 720. La resolución de imagen mejorada proporciona un mayor alcance de detección y un reconocimiento de objetos más detallado, especialmente en situaciones difíciles, como oscuridad total, deslumbramiento de faros y neblina.

Acelerando la adopción de imágenes térmicas por parte de los consumidores Más allá de la integración en equipos originales (OEM), Raytron Automotive está llevando la detección infrarroja al mercado de consumo general. El sistema de visión nocturna infrarroja inteligente CV301W, diseñado para el mercado de accesorios de vehículos de pasajeros, integra un detector térmico de 12 μm con algoritmos de IA integrados para una detección precisa de peatones y vehículos. Con una instalación rápida y conectividad Wi-Fi, el sistema mejora la percepción del entorno al conducir de noche.

Asimismo, Raytron Automotive está extendiendo la detección infrarroja a las aplicaciones de cabina con su solución de detección de temperatura infrarroja. Diseñada para el control inteligente del clima y la interacción en el habitáculo, la cámara busca proporcionar una experiencia más inteligente y receptiva a los ocupantes mediante una detección precisa de la temperatura.

Acerca de Raytron Automotive Raytron Automotive se especializa en tecnologías de imagen térmica infrarroja y fusión multisensor para el sector de automoción. Gracias a su capacidad de desarrollo de chips propia e integrada verticalmente, se compromete a proporcionar soluciones de percepción eficientes y fiables para todo tipo de clima a fabricantes de equipos originales (OEM) y proveedores de primer nivel a nivel mundial. Raytron Automotive ha establecido sólidas alianzas con más de 15 fabricantes de automóviles, entre ellos BYD, Zeekr, GWM y KargoBot, contribuyendo a una movilidad más segura mediante tecnologías avanzadas de detección para el sector de automoción.

Para más informaciónEmail: sales@raytrontek.comSitio web: https://en.raytrontek.comLinkedIn: Raytron Technology Co., Ltd.

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