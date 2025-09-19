(Información remitida por la empresa firmante)

- Raytron presenta detectores infrarrojos no refrigerados de 8 μm de última generación y soluciones de imágenes térmicas con IA en CIOE 2025

SHENZHEN, China, 19 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- A medida que la termografía se vuelve cada vez más común en vehículos, electrónica de consumo y vehículos aéreos no tripulados (UAV), la demanda de soluciones más compactas y de mayor resolución continúa creciendo. Como líder innovador en termografía infrarroja, Raytron ha logrado avances constantes en tecnología termográfica. En CIOE 2025, Raytron presentó sus últimos detectores infrarrojos no refrigerados de 8 μm de producción en masa y una cartera de soluciones de termografía, ofreciendo a clientes globales cámaras termográficas más asequibles, ligeras y eficientes sin comprometer el rendimiento de la imagen.

¿Por qué el paso de píxeles de 8 μm de Raytron supone un cambio radical para la tecnología de imágenes térmicas infrarrojas?

La evolución de las cámaras termográficas ha presenciado una notable reducción en la distancia entre píxeles, desde los 25 μm iniciales hasta los 12 μm, ampliamente adoptados, y ahora hasta la tecnología de vanguardia de 8 μm. Este avance en la distancia entre píxeles no solo reduce el coste por chip, sino que también proporciona imágenes térmicas más nítidas gracias a una mayor densidad de píxeles. Además, los módulos térmicos serán más compactos a medida que sus correspondientes lentes ópticas se reduzcan. Con el lanzamiento de sus detectores térmicos no refrigerados de 8 μm a escala real, Raytron ofrece ahora altas resoluciones de 640512, 12801024 y 19201080, lo que demuestra la madurez y la escalabilidad de la termografía infrarroja.

Desde núcleos térmicos OEM hasta sistemas: Raytron ofrece soluciones térmicas integrales para diversas industrias

Basándose en su tecnología de imágenes térmicas líder en la industria, Raytron presenta una serie de productos para el usuario final confiables y de alto rendimiento:

Imágenes ópticas de gas (OGI)

La cámara OGI portátil Raythink RG630, equipada con un detector VOx de alta resolución y algoritmos de IA, permite la detección visual y sin contacto de fugas de docenas de gases industriales.

Visión nocturna para exteriores

Una nueva cámara termográfica portátil insignia ofrece una resolución HD de 1280 1024, 15 mK NETD y una frecuencia de actualización de 60 Hz para un excelente seguimiento dinámico.

Cámara térmica de automoción

La gama completa de cámaras térmicas de grado automoción de Raytron mejora la percepción de los vehículos de pasajeros y comerciales, mejorando la seguridad en condiciones de poca luz.

Seguridad perimetral

Las soluciones de seguridad térmica de Raytron incluyen cámaras panorámicas infrarrojas, sistemas PTZ multiespectrales y sensores de doble espectro con análisis de IA para monitoreo inteligente las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

¿Por qué asociarse con Raytron para sus proyectos de imágenes térmicas de próxima generación?

Con experiencia en ASIC, chips MEMS y algoritmos de IA, Raytron ofrece soluciones integrales a clientes globales. A medida que las industrias adoptan la neutralidad de carbono, la transformación digital y la automatización inteligente, las innovaciones de Raytron impulsan la termografía infrarroja como una herramienta vital para la seguridad, la eficiencia y la sostenibilidad.

Para más información

E-mail: sales@raytrontek.comSitio web: https://en.raytrontek.com

LinkedIn: Raytron Technology Co., Ltd.

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/raytron-presenta-detectores-infrarrojos-no-refrigerados-de-8-m-de-ultima-generacion-302561202.html