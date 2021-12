Reboots lanza un producto de regeneración inteligente y cuenta con la ayuda del chico de oro Pedri González

Pedri González López (FC Barcelona) regenerates in Reboots Go Lite Recovery Boots

Schluechtern, 14 de diciembre de 2021 / News Aktuell - Reboots, el principal proveedor europeo de botas y pantalones de recuperación, lanza hoy las botas de recuperación Reboots Go Lite. La empresa de tecnología deportiva amplía su gama de productos con una versión más inteligente y económica. Al mismo tiempo, Reboots lanza la aplicación *Reboots App' para facilitar el uso del nuevo dispositivo. Pedri González, internacional español, centrocampista del FC Barcelona y ganador del premio Golden Boy, es el nuevo embajador de la marca y rostro de la campaña de Reboots Go Lite.Reboots Go Lite facilita aún más la regeneración desde el smartphone

La gama de móviles Go de Reboots recibe una nueva incorporación. Con las botas de recuperación Reboots Go Lite, los expertos se dirigen a la regeneración de Reboots, a los aspirantes y a los atletas que buscan la mejor relación entre calidad y comodidad. "Los deportistas se dejan la piel cada día en sus entrenamientos, por ejemplo para acercarse a su sueño de ser profesionales. Cada uno de ellos merece la mejor regeneración. Para hacerlo aún más accesible, hemos desarrollado Reboots Go Lite", dice Tom Keller, fundador de Reboots. El dispositivo inteligente y a pilas Reboots Go Lite es más pequeño, más ligero y más silencioso que cualquier otro dispositivo comparable actualmente en el mercado. Sin embargo, no pierde nada de su rendimiento de presión: con hasta 180 mmHg, el recién llegado ofrece suficiente potencia para una regeneración exitosa. También dispone de conexión con la nueva app Reboots, que permite controlar cómodamente el masaje de regeneración a través del smartphone.El mejor jugador joven de 2021 es la cara de Reboots Go Lite

Recientemente recibió el premio Golden Boy, y hoy es el rostro de la campaña de lanzamiento de Reboots Go Lite. Con el joven español Pedri (19 años), Reboots ha encontrado el testimonio ideal para Reboots Go Lite. Joven, inteligente y lleno de fuerza: eso es lo que tienen en común el mejor jugador sub-21 del mundo y Reboots Go Lite. "Una regeneración adecuada es el ingrediente clave para el éxito deportivo. Estoy muy contento de tener a mi lado a Reboots como socio en materia de recuperación. Con los productos y la experiencia de Reboots, estoy llevando mi recuperación al siguiente nivel para no sólo mantener, sino para mejorar mi nivel de rendimiento en el futuro", dice Pedri. Juntos, Reboots y Pedri están concienciando de que la regeneración no es una cuestión de edad. Con las botas de recuperación Reboots Go Lite, los socios quieren apoyar a los jóvenes atletas en particular para que realicen sus sueños.

Las botas de recuperación Reboots Go Lite ya se pueden adquirir en la tienda online de Reboots www.reboots.com a un precio de 499€. La entrega es posible en todos los países de la UE. Puede encontrar más información sobre Reboots Go Lite aquí: https://reboots.com/products/reboots-go-lite

Kit de prensa: https://bit.ly/33b38n4

¿Estás interesados en probar el nuevo modelo?

¿Eres periodista y quieres probar nuestras nuevas botas de recuperación Reboots Go Lite? No hay problema. Estaremos encantados de enviarte un kit de prueba. Simplemente, ponte en contacto con nuestro contacto de prensa.

SOBRE REBOOTS

Reboots permite a los atletas ambiciosos regenerarse al máximo nivel. Ya sea un atleta profesional o un aficionado ambicioso: Recovery is everything. Con el Reboots Recovery Boots y Pants los atletas obtienen una ventaja competitiva, con la ayuda de la cual pueden alcanzar su máximo rendimiento después de duras unidades deportivas más rápidamente. Los mejores atletas, clubes y fisioterapeutas de toda Europa confían en Reboots no sólo para alcanzar sus objetivos deportivos, sino para superarlos. Para más información sobre Reboots, visite: reboots.com.

CONTACTO DE PRENSA:

GEORGINA GERASIMIDIS _ +49 157 379 495 04 _ PR@REBOOTS.DE _ REBOOTS.COM/MEDIA-PRESSE