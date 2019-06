Los recubrimientos Ulterion® hacen que los envases de papel sean verdaderamente sostenibles

Publicado 25/06/2019 20:35:18 CET

TAYLORS, Carolina del Sur, 25 de junio de 2019 /PRNewswire/ -- Jain Chem, Ltd. de Taylors (Carolina de Sur) ha roto una lanza a favor de la economía circular con la introducción de Ulterion(®), una gama de recubrimientos de barrera y funcionales altamente sostenibles para envases de papel y cartón estucado. La gama Ulterion(®) incluye sustitutos de una funcionalidad equivalente y altamente efectivos para películas plásticas no reciclables, así como para recubrimientos no compostables fluoroquímicos, de silicona, de cromo y otros tipos menos deseables. Ulterion(® )también ofrece recubrimientos que proporcionan liberación de curado, capacidad de sellado térmico, protección de impresión y otras funcionalidades deseadas. Ulterion(®) cumple todos los requisitos de sostenibilidad porque:

-- La tecnología de recubrimiento Ulterion(®) convierte los residuos de botellas de bebidas PET en materiales reciclables no plásticos que potencian las propiedades protectoras y funcionales de los envases basados en fibra -- Los envases recubiertos de Ulterion(®) son un 99,5% repulpables y pueden ser reciclados fácilmente para convertirse en cartón o papel para envases de alimentos -- Los recubrimientos Ulterion(®) no impiden la compostabilidad -- Los recubrimientos Ulterion(® )contienen hasta un 95% de materiales reciclados y renovables, lo que supone la retirada de miles de millones de botellas de plástico del flujo de residuos marinos y vertidos -- El uso de los recubrimientos Ulterion(®) está diseñado para operar con equipos de proceso de conversión ya existentes -- Los recubrimientos Ulterion(® )están aprobados por la FDA, inscritos en el Instituto Federal de Evaluación de Riesgos (BfR) y cumplen plenamente con los estrictos requisitos de la Proposición 65 de California

En su primer lanzamiento de producto principal, una destacada cadena de comida rápida vendió más de 2 millones de vasos de papel recubiertos de Ulterion(®) sin recibir queja alguna. Los vasos de papel recubiertos con Ulterion(®) ya están disponibles a través de importantes convertidores de vasos de toda América del Norte y pronto lo estarán también en Europa.

Surendra Jain, presidente de Jain Chem, afirma: "Creamos los recubrimientos Ulterion(® )para ayudar al mundo a prosperar en un entorno limpio". Manoj Jain, consejero delegado de Jain Chem, añade: "Cuando consideramos la cantidad de residuos de envases que tienen lugar en nuestra cultura, nos dimos cuenta de que realmente podríamos contribuir a la economía circular".

Acerca de Jain Chem, Ltd. Fundada en 1977, Jain Chem, Ltd. está especializada en diseñar soluciones químicas personalizadas y únicas para nuestros clientes en una serie de negocios de producción, que incluyen el del papel, el de los envases y el textil. Nuestra estrategia de innovación de producto está centrada en el desarrollo de productos respetuosos con el medio ambiente, ecológicos y sostenibles. Creemos en ofrecer prestaciones, valor añadido y una ventaja competitiva con nuestros productos, que ayudan a diferenciar a nuestros clientes de sus competidores dentro del mercado internacional. Jain Chem cumple con las normativas de calidad, seguridad y medioambiente más altas, y nuestras instalaciones de producción cuentan con la certificación ISO 9001:2015.

