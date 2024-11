La red privada de conexión de UAV basada en 5G-A hace posible la ciudad del futuro

A-based UAV network connection private network, enabling the city of the future

A-based UAV network connection private network, enabling the city of the future

-La red privada de conexión de vehículos aéreos no tripulados basada en 5G-A hace posible la ciudad del futuro

BEIJING, 13 de noviembre de 2024 /PRNewswire/ -- Nanjing, una ciudad antigua y vibrante, está dando la bienvenida a la era de los drones de baja altitud con una nueva actitud.

En el cielo de Nanjing, los drones son cada vez más frecuentes. Realizan diferentes tareas: logística y distribución eficientes, agregando nueva vitalidad a las actividades comerciales urbanas; tareas precisas de topografía y mapeo para proporcionar datos detallados para la planificación y construcción urbanas; juegan un papel clave en el socorro de emergencia y ganan tiempo valioso para salvar vidas.

El rápido desarrollo de los vehículos aéreos no tripulados ha transformado gradualmente los bienes de consumo en herramientas de operación industrial, y también han surgido los vehículos aéreos no tripulados en red. Los UAV en red eliminan los problemas de los silos de información y la transmisión limitada de imágenes, y extienden las señales con la ayuda de señales de red, convirtiéndose en "ojo del cielo" y aplicándose gradualmente a todos los ámbitos de la vida.

Para garantizar la seguridad y la eficiencia del vuelo a baja altitud de los UAV en red, Nanjing ha reforzado continuamente la construcción de infraestructura de baja altitud. En función de las diferentes formas del terreno de Nanjing, se diseñan soluciones de emplazamiento según las condiciones locales para diferenciar las soluciones de construcción de estaciones base en diferentes regiones y rutas para garantizar la continuidad de las señales del espacio aéreo. Al mismo tiempo, se realizan múltiples experimentos y optimizaciones en las frecuencias e inclinaciones de las estaciones base del dominio aéreo en Nanjing. Finalmente, el RSRP de las señales del dominio aéreo en Nanjing es mayor que -95 y el SINR es mayor que 5, lo que garantiza que los indicadores de red en diferentes áreas y rutas puedan cumplir con los requisitos del vuelo a baja altitud.

China Telecom ha construido una plataforma en la nube de gestión integrada de UAV 5G basada en recursos de red en la nube, e-surfing nebula, que se centra en el borde y el extremo de la red en la nube. La plataforma tiene un sistema de control de vuelo de UAV 5G líder en la industria, que puede resolver problemas como el control remoto, la imagen en vivo y la gestión de datos de UAV en modo de ventanilla única. Se compromete a construir una plataforma en la nube profesional para UAV con control de vuelo + aplicaciones industriales + servicios de IA. Es compatible con todo tipo de UAV y refugios, y administra y controla los UAV incorporados a la plataforma de manera unificada. Al establecer la plataforma de aplicación de UAV, los UAV 5G pueden implementar la supervisión inteligente y la gestión de aplicaciones de vuelo a baja altitud, lo que ayuda a estandarizar las actividades de vuelo de UAV y mejorar la eficiencia y la seguridad de la gobernanza urbana.

Nanjing Telecom ha explorado profundamente la aplicación de las ondas milimétricas 5G-A en la detección de vehículos aéreos no tripulados y ha establecido un sistema avanzado de monitoreo de vuelos a baja altitud para captar la ubicación y el estado de las aeronaves en tiempo real. Al mismo tiempo, se ha capacitado a varios gerentes de vuelos a baja altitud y personal técnico profesionales, lo que ha brindado un sólido apoyo para el desarrollo sostenible de las industrias de baja altitud.

Basándose en la solución de la industria de vehículos aéreos no tripulados mencionada anteriormente, el primer vehículo aéreo no tripulado 5G + "Little Blue Whale" de Nanjing Public Transport despegó oficialmente en el Horse Group Transfer Center y lanzó su primer crucero aéreo con vehículos aéreos no tripulados. Las aplicaciones de los vehículos aéreos no tripulados en escenarios de transporte público de baja altitud integran 5G, redes inteligentes de baja altitud y tecnologías digitales, y las combinan con factores de producción como vehículos, líneas y estaciones para dar forma a una nueva energía potencial para el desarrollo con nueva productividad.

Como parte importante de la modernización y el sistema de seguridad tridimensional de la gobernanza urbana, la aviación policial proporciona un apoyo eficiente e inteligente a la gobernanza urbana. En la actualidad, el trabajo policial tradicional se enfrenta a cuatro problemas: primero, la falta de comprensión efectiva de la escena, a través del intercomunicador y el teléfono móvil no se puede comprender completamente la escena; segundo, hay un retraso en la llegada del personal al sitio, y el personal no puede llegar al sitio rápidamente debido a factores ambientales y de tráfico. En tercer lugar, la eficiencia artificial es baja en entornos complejos y existen dificultades para detener, buscar y rescatar en áreas montañosas y de noche. En cuarto lugar, la cobertura de monitoreo fijo es limitada, hay áreas ciegas y la situación del sitio no se puede entender tridimensionalmente. Por lo tanto, la navegación policial es de gran importancia como la dirección de desarrollo de la nueva era de la seguridad pública. Después de una exploración a largo plazo con el departamento de seguridad pública, se resume una solución completa. Es decir, la plataforma UAV se implementa en la intranet del departamento de seguridad pública para realizar la transmisión de imágenes en tiempo real y garantizar la privacidad de los datos. Al mismo tiempo, se implementan refugios basados en la red en Nanjing y se seleccionan preferentemente los refugios más cercanos para volar a la estación de policía. En la actualidad, se han firmado proyectos de UAV de 28 millones de RMB con la seguridad pública.

Nanjing, la ciudad de los drones de baja altitud, lidera la nueva tendencia del desarrollo urbano con su encanto único y su espíritu innovador. Se cree que en el futuro, con el continuo progreso de la tecnología y la continua expansión de las aplicaciones, los drones de baja altitud traerán más sorpresas y oportunidades a Nanjing.

