Reducir a la mitad los costes de los tratamientos de fertilidad podría duplicar los nacimientos

(Información remitida por la empresa firmante)

-42ª Reunión Anual de la ESHRE: Reducir a la mitad los costes de los tratamientos de fertilidad podría duplicar con creces los nacimientos, según un importante estudio global

Un estudio internacional de referencia ha revelado que reducir a la mitad los gastos de las pacientes se asoció con un aumento de 2,67 veces en los nacimientos logrados mediante técnicas de reproducción asistida (TRA).

LONDRES, 7 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Presentado en la 42ª Reunión Anual de la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología (ESHRE), el estudio analizó datos de registros de reproducción asistida (TRA), datos económicos y demográficos de 22 países y regiones entre 2021 y 2023, que representan más del 95 % de la actividad mundial en TRA, para evaluar las variaciones internacionales en la asequibilidad.

Para comparar países y regiones de forma consistente, los investigadores desarrollaron una métrica de asequibilidad denominada 'coste por bebé', que estima el coste necesario para lograr un nacimiento vivo mediante TRA.

El coste bruto por bebé se calculó utilizando el coste medio del tratamiento por ciclo, incluyendo la transferencia embrionaria, las pruebas genéticas preimplantacionales (cuando se utilizaron) y los medicamentos, junto con el número de ciclos ponderado por edad necesarios para lograr un nacimiento vivo. El coste neto por bebé tuvo en cuenta los programas de reembolso, las subvenciones y los beneficios fiscales aplicables a cada país o región. Tanto el coste bruto como el neto se expresaron como un porcentaje del ingreso familiar medio después de impuestos.

Los resultados revelaron diferencias internacionales significativas en cuanto a la asequibilidad. El coste bruto por bebé varió más de doce veces entre países y regiones, desde el 66 % del ingreso familiar medio en Israel hasta el 833 % en África (excluyendo Egipto, Túnez y Sudáfrica), mientras que el coste neto por bebé osciló entre el 13 % en Israel y el 825 % en África.

Los países/regiones con un coste bruto por bebé inferior al 100 % y un coste neto inferior al 50 % del ingreso familiar medio lograron sistemáticamente los niveles más altos de utilización de técnicas de reproducción asistida (TRA), incluyendo Corea del Sur (11,8 % de los nacimientos mediante TRA), España (11,7 %) y Japón (9,3 %).

Por el contrario, en países/regiones como Brasil, India y el sudeste asiático, donde los costes se aproximan a dos o tres veces el ingreso familiar medio anual, la proporción de nacimientos mediante TRA se desplomó a entre el 0,2 % y el 0,4 %.

La Dra. Stephanie Kuku, autora principal del estudio y perteneciente a Conceivable Life Sciences, afirmó: "Resultó realmente sorprendente observar cuánta variación podía explicarse con un único indicador de asequibilidad. Nuestros modelos explicaron entre el 77 % y el 84 % de la variación en la utilización de las técnicas de reproducción asistida (TRA)".

De cara al futuro, la Dra. Kuku señaló que los hallazgos proporcionan un punto de referencia claro para mejorar el acceso a los tratamientos de fertilidad. "Nuestro análisis se centra fundamentalmente en el paciente: se pregunta cuánto gana realmente un hogar promedio y cuánto tendría que gastar para tener un bebé mediante TRA. El umbral del 50 % no es una construcción teórica; es una observación concreta de los logros de los países con mejores resultados".

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