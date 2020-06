Redwire adquiere Made In Space, el líder de fabricación en el espacio

JACKSONVILLE, Florida, 23 de junio de 2020 /PRNewswire/ -- Redwire, un nuevo líder de soluciones vitales para misiones espaciales y componentes de alta fiabilidad para la economía espacial de la siguiente generación, ha anunciado hoy que ha adquirido Made In Space, Inc. ("MIS"), un proveedor innovador de fabricación en el espacio líder en el sector. La adquisición también incluye Made In Space Europe, cuyas oficinas están en Luxemburgo, y la empresa en EE.UU., que vende sistemas robóticos aptos para el espacio al sector espacial global. No se divulgaron las condiciones de la transacción.

MIS, que se fundó en 2010, es la primera compañía que hace fabricación aditiva espacial y se especializa en la fabricación y el montaje en el espacio, desarrollo de materiales en gravedad cero y soluciones de fabricación para la exploración espacial humana. En los últimos 10 años, MIS ha hecho equipo con NASA en varios proyectos de fabricación espacial incluido el programa Archinaut, una fábrica de fabricación y montaje espacial robótica que fabrica recursos a gran escala en el espacio. MIS, con sede central en Jacksonville, Florida, tiene oficinas en California, Alabama y Ohio.

La adquisición muestra la inversión continuada de Redwire en tecnología espacial diferenciada que permite la siguiente generación de soluciones para infraestructura y exploración espacial. Los productos y tecnología de MIS mejorarán la cartera existente de tecnología de Redwire que incluye sensores y cargas espaciales, hardware de vuelo y vehículos espaciales de exploración.

AE Industrial Partners, LP ("AEI"), una empresa de capital privado que se especializa en servicios aeroespaciales, defensa y gubernamentales, el mercado de generación eléctrica y sector industrial especializado, lanzó Redwire en 2020 a través de la combinación de Adcole Space y Deep Space Systems que forman parte de su cartera. Ambas compañías fuero adquiridas por AEI a principios de año.

"Para desarrollar el pleno potencial de la exploración espacial, la innovación tiene que cambiar la economía", comentó Peter Cannito, consejero delegado de Redwire. "Made In Space ha fomentado estas innovaciones y está posicionada para revolucionar el sector".

"Unirnos a Redwire es una oportunidad interesante ya que formaremos parte de una compañía nueva que tiene un enfoque innovador para responder a las necesidades del sector espacial de hoy en día", comentó Andrew Rush, presidente y consejero delegado de MIS. "Redwire nos ofrece la escala y herencia en espacio que necesitamos para llevar nuestra tecnología al siguiente nivel".

"Compartimos la visión de Redwire de sobrepasar los límites de la innovación tecnológica en espacio para hacer posible mejores oportunidades que tengan un impacto económico positivo en la Tierra y fomenten la exploración", comentó Michael Snyder, ingeniero jefe de MIS. "Con un buen apoyo de Redwire y AEI, esperamos avanzar nuestra labor y ofrecer nuestra capacidad al mercado".

"La combinación de innovaciones importantes de Made In Space junto con la herencia espacial sin igual de Adcole Space y Deep Space Systems crea una plataforma espacial única", comentó Kirk Konert, socio de AEI. "Además, lograr presencia en Europa a través de Made In Space Europe nos permitirá dar mejor servicio a la comunidad espacial global. Estamos deseosos de trabajar junto con Andrew, Mike y el equipo de MIS".

PricewatherhouseCoopers LLP fue el asesor financiero y Kirkland & Ellis LLP fue el asesor legal de Redwire. Gibson, Dunn & Crutcher LLP fue el asesor legal de MIS.

Acerca de Redwire

Redwire es un nuevo líder en solucione vitales para misiones espaciales y componentes de alta fiabilidad para la economía espacial de la siguiente generación. Con décadas de herencia espacial combinada con una cultura ágil e innovadora en plataformas espaciales, Redwire tiene una posición única para ayudar a los clientes a resolver los problemas complejos de las misiones espaciales del futuro. Para más información, visite www.redwire.space [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2836897-1&h=1148330232&u...].

Acerca de Made In Space, Inc. ("MIS")

MIS es el líder de tecnología de fabricación espacial, ofrece capacidad de la siguiente generación espacial para apoyar los objeticos de exploración y las prioridades nacionales de seguridad. MIS, la primera empresa de fabricación aditiva en el espacio, fomenta el espacio comercial de la economía espacial gracias a su amplia cartera de tecnología. MIS, que se centra en industrializar en entorno espacial, se especializa en fábricas espaciales, desarrollo de material para el espacio y tecnología de fabricación para exploración. Con oficinas en Florida, California, Alabama y Ohio en Estados Unidos y Luxemburgo, Europa, MIS empodera a un personal con mucho talento a conseguir la visión de la compañía de crear capacidad de fabricación fuera de la Tierra de manera sostenible para facilitar el futuro de la exploración espacial. Para más información visite [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2836897-1&h=4077075879&u...]www.madeinspace.us [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2836897-1&h=1229455850&u...].

Acerca de AE Industrial Partners

AE Industrial Partners es una empresa de capital privado que se especializa en servicios aeroespaciales, defensa y gubernamentales, generación de electricidad y mercados industriales especializados. AE Industrial Partners invierte en compañías líderes del mercado que pueden beneficiarse de su profundo conocimiento en el sector, experiencia operativa y relaciones en los mercados objetivo. Averigüe más cosas en www.aeroequity.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2836897-1&h=3407314764&u...].

CONTACTO:

