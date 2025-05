(Información remitida por la empresa firmante)

- RELATABLE AMPLÍA SU PRESENCIA MUNDIAL DE JUGUETES Y JUEGOS CON UN CAMBIO ESTRATÉGICO EN LA DISTRIBUCIÓN INTERNACIONAL

- Las nuevas asociaciones con Just Play, Character Options y Banter Toys sientan las bases para un crecimiento internacional acelerado de Relatable

NUEVA YORK, 19 de mayo de 2025 /PRNewswire/ -- Relatable, una empresa de entretenimiento moderno que transforma las tendencias sociales en productos para la Generación Z, los millennials y sus familias, ha anunciado hoy un cambio estratégico en su negocio de distribución internacional. La empresa ha establecido nuevas alianzas con distribuidores líderes en Reino Unido, Europa, Australia y Nueva Zelanda para ampliar su alcance global y acelerar el crecimiento en mercados clave.

Las siguientes asociaciones apoyarán la expansión mundial de Relatable:

En Europa, Relatable se ha asociado con Just Play, un actor clave en la industria europea del juguete y los juegos. A partir de enero de 2026, Just Play supervisará la distribución en toda la región y ampliará su cartera para incluir juegos, al tiempo que apoyará el crecimiento de Relatable en la categoría de peluches, donde la línea de peluches Emotional Support Pals se ha convertido en un éxito de ventas en Estados Unidos.

En Reino Unido, Relatable se asocia con Character Options, un importante distribuidor con una presencia consolidada en el mercado. La asociación comenzará en el segundo semestre de 2025 y garantizará la distribución de los productos de Relatable en los principales minoristas de la región.

En Australia y Nueva Zelanda, Relatable se ha asociado con Banter Toys & Collectibles, líder en el mercado del juguete en ambas regiones. Esta colaboración, que comenzará a finales de este año, supone un paso importante para ampliar la presencia de Relatable y reforzar su posición en estos mercados.

Este es un momento crucial para Relatable, ya que ampliamos nuestro alcance con socios internacionales líderes, explicó Casey Collins, director comercial de Relatable. Nuestra misión siempre ha sido crear productos culturalmente resonantes y de tendencia que conecten con los consumidores de todo el mundo. Asociarnos con Just Play, Character Options y Banter Toys no sólo refuerza nuestra base internacional, sino que también abre la puerta a nuevas colaboraciones creativas, innovación en el comercio minorista y un compromiso de marca global significativo. Estamos entusiasmados por dar forma al futuro del juego en un escenario más amplio y continuar acelerando nuestro reciente crecimiento.

Estas nuevas asociaciones internacionales se basan en el impulso de Relatable como una fuerza de rápido crecimiento en la industria mundial de juguetes y juegos. Tras un crecimiento de más del 30% en Norteamérica en 2024, la empresa se centra en replicar ese éxito a nivel mundial. Mediante la ampliación de sus operaciones en el extranjero y el refuerzo de la integración minorista, Relatable pretende impulsar la demanda de sus productos de tendencia en mercados nuevos y emergentes. Estas asociaciones estratégicas son fundamentales para obtener resultados y expandir sus marcas más vendidas en todas las categorías del mundo.

Para más información sobre la sólida línea de productos de Relatable, visite www.relatable.com.

Acerca de Relatable Relatable (antes What Do You Meme?) es un laboratorio de ideas creativo impulsado por creadores y animadores que crean juegos, juguetes, peluches y productos de bienestar divertidos, sociales y, por supuesto, relacionables para todas las edades. Fundada en el año 2016 por Ben Kaplan, Elie Ballas y Elliot Tebele, la empresa recibió originalmente el nombre de su juego insignia, What Do You Meme?, y cambió de nombre en 2023 para reflejar sus diversas ofertas. Entre sus productos destacan Emotional Support Pals, Buzzed, Let's Get Deep, Incoherent, Tower Stack, Hunt A Killer y las almohadillas térmicas virales Happy Helpers Menstruation Crustacean. Con más del 30% de cuota de mercado, Relatable es el líder de la categoría de juegos de fiesta para adultos. Relatable es la empresa de juguetes y juegos de más rápido crecimiento, y What Do You Meme? sigue siendo un éxito de ventas en todo el mundo. Los productos están disponibles en Walmart, Target, Amazon y en línea en relatable.com. Síganos en Instagram y TikTok para estar al día.

Acerca de Just Play Just Play es una empresa juguetera apasionada y líder mundial en una amplia gama de bienes de consumo infantiles, como figuras, juegos, muñecas, peluches, juegos de rol y disfraces. Crean líneas propias únicas e innovadoras, así como productos galardonados basados en populares marcas de entretenimiento infantil con los mejores socios de licencias. Just Play fue fundada por dos veteranos de la industria juguetera, Charlie Emby y Geoffrey Greenberg, en 2010 y es uno de los principales fabricantes de juguetes, según Circana. Para obtener más información sobre los productos de Just Play, visite JustPlayProducts.com o siga a la empresa en Instagram (@JustPlayProducts) o Facebook/JustPlay.

Acerca de Character Options Character Options Limited forma parte de The Character Group plc, fundada en 1991 y que cotiza en AIM. The Character Group plc es una de las principales empresas de juguetes del Reino Unido y se dedica al diseño, desarrollo y distribución internacional de una amplia gama de productos con y sin licencia. The Character Group plc es el fabricante de marcas tan conocidas como Heroes of Goo Jit Zu, Simbrix, ChillFactor, Doctor Who, Flying Heroes, Teletubbies y Ben and Holly. El grupo también distribuye a terceros licencias como Teenage Mutant Ninja Turtles, Fingerlings, Shimmer N' Sparkle, Mash'ems, LankyBox y Aphmau.

Acerca de Banter Toys Banter Toys & Collectibles es un distribuidor líder de juguetes de entretenimiento y coleccionables con licencia en Australia y Nueva Zelanda. Fundada en 1988, Banter Toys ha prestado sus servicios a minoristas especializados y del mercado de masas en Australia y Nueva Zelanda. La empresa puede ofrecer a sus socios proveedores una distribución muy amplia, más allá de los minoristas, gracias a su relación histórica con el mundo de los cromos. La empresa asiste a los principales eventos de la industria del juguete y los naipes comerciales de todo el mundo, y expone todos los años en la Feria del Juguete de Australia y en la Feria del Juguete de Nueva Zelanda.

