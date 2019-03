El reloj Classic Fusion Ferrari GT marca el comienzo de un capitulo nuevo e innovador en la alianza por la excelencia en

Publicado 22/03/2019 18:03:49 CET

Classic Fusion Ferrari GT

BALE, Suiza, 22 de marzo de 2019 /PRNewswire/ -- Desde que anunciaron su acuerdo de colaboración en 2011, Hublot y Ferrari siempre han creado relojes que exhiben un diseño y una ingeniería únicos. Cada nueva edición muestra un estilo novedoso. Este año, Hublot presenta un ejemplar ligero y elegante relacionado con el universo del «Gran Turismo». El lanzamiento del reloj Classic Fusion Ferrari GT, cuyo diseño atrevidamente innovador integra el nuevo mecanismo patentado UNICO en una caja con líneas esbeltas y dinámicas, demuestra que Hublot y Ferrari han comenzado a escribir un nuevo capítulo en la historia de su alianza.

https://mma.prnewswire.com/media/839788/Hublot_Classic_Fusion_Ferrari_GT_3D_Carbon.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/839788/Hublot_Classic_Fusion_Ferrari_GT_3D_Carbon.jpg]

To keep updated, follow: #ClassicFusionFerrariGT #HublotFerrari

La colaboración entre Hublot y Ferrari, que data ya de hace muchos años, es única en su especie; una fuente inagotable de inspiración creativa que entrelaza el destino de estas dos prestigiosas firmas. Desde el Big Bang Ferrari hasta el MP-05 LaFerrari o el Techframe, la carrera en busca de la innovación y la perfección encarna el impulso creativo irrefrenable que mueve al Centro de Diseño de Ferrari y al equipo de Hublot. Desde el comienzo de su asociación, Hublot y Ferrari se han implicado por encima de todo en el mundo de las carreras y la Fórmula 1 con las ediciones Big Bang Ferrari. Desde 2017, con el Techframe Ferrari Tourbillon Chronograph que conmemoraba el 70.o aniversario de la Scuderia, Hublot y Ferrari se adentraron en el universo del GT. Y este año van todavía más allá en una búsqueda que siempre ha definido una filosofía que combina tradición, elegancia y perfección técnica.

«Conducir largas distancias a alta velocidad, cómodamente y con estilo». Así es como se resume el espíritu «Gran Turismo», un término que también define una categoría de coches de alta gama y producción limitada. El mundo del GT se caracteriza por la innovación y el refinamiento, así como por la pasión por la mecánica, el rendimiento y la innovación; valores que comparten tanto Ferrari como Hublot. A modo de vibrante homenaje a este tipo de vehículos, Hublot y Ferrari han decidido este año -y por vez primera- combinar su sentido de la creatividad estética y la innovación mecánica en una caja Classic Fusion que combina tradición y modernidad, en consonancia con los códigos estilísticos del universo GT. Pero las novedades no terminan ahí: el célebre movimiento patentado UNICO se ha integrado en esa caja Classic Fusion de 45 mm de diámetro. Se trata del segundo de los calibres de cronógrafo creado por Hublot, que se presentó en 2018 (HUB1280). Este movimiento cronógrafo flyback de carga automática, protegido por cuatro patentes, con una frecuencia de 4 Hz (28.800 A/h) y una rueda de columnas visible desde la esfera, exhibe unas especificaciones técnicas propias de un gran campeón; en particular, un grosor de tan solo 6,75 mm y una reserva de marcha de 3 días, muy útil para la vida cotidiana. El Classic Fusion Ferrari GT es un reloj completamente nuevo que está disponible en tres versiones de caja diferentes: Titanium (edición limitada de 1.000 ejemplares), King Gold (edición limitada de 500 ejemplares) y 3D Carbon (edición limitada de 500 ejemplares).

La edición en carbono 3D representa una innovación histórica en el mundo de la alta relojería. Se trata de un compuesto de matriz de polímeros formado por fibras tridimensionales. Este material de alta tecnología, muy popular en el universo del automovilismo, presenta una resistencia excepcional y, en la caja del Classic Fusion Ferrari GT, ofrece una capa de protección ligera a la par que robusta al movimiento patentado UNICO. Diseñado por el Centro Stile Ferrari, el nuevo Classic Fusion Ferrari GT es fiel a la imagen de las creaciones que salen de los talleres de Maranello. Su diseño es decididamente contemporáneo; Hublot trabajó en el «motor» y Ferrari en la «carrocería». Una de las principales características del diseño del Classic Fusion Ferrari GT es su caja, concebida como un verdadero elemento concéntrico en suspensión que mejora la presencia de la esfera y el sofisticado proceso de fabricación. Con este fin, los diseñadores del Centro Stile Ferrari aplicaron sus conocimientos especializados para tender puentes entre el diseño de automóviles y la motorización de relojes, demostrando su pasión por su trabajo y por superarse a sí mismos en otros proyectos relacionados con el mundo del automóvil.

Completamente distinto del Techframe lanzado en 2017 (aunque resueltamente complementario a este), el Classic Fusion Ferrari GT es un reloj hecho para los amantes de las piezas mecánicas de alta tecnología que desean lucir un diseño contemporáneo y refinado. La esfera es transparente gracias al cristal de zafiro; revela el mecanismo de alta precisión del calibre UNICO HUB1280. Por supuesto, no podía faltar el famoso Cavallino Rampante, que aparece a las 12 en punto. Cada detalle ha sido meticulosamente estudiado y cuidado, como la línea roja que rodea el cristal de zafiro con tratamiento antirreflejos, una referencia estilística al legendario color de Ferrari. Las correas del Classic Fusion Ferrari GT se han creado sutilmente en caucho negro recubierto de cuero Schedoni, como los asientos de los coches de carreras de Maranello. Redondo como un tacómetro de competición, el nuevo Classic Fusion Ferrari GT es un reloj de nuestro tiempo en el que se ha prestado una atención particular a la ergonomía. Su grosor, de tan solo 13,15 mm, es muy poco común en un cronógrafo flyback integrado. Este reloj de diseño innovador y ligero aporta una elegancia especial y supone el comienzo de un nuevo capítulo crucial en la alianza por la excelencia entre Hublot y Ferrari.

HUBLOT

Fundada en Suiza en 1980, HUBLOT se distingue por el concepto innovador resultante de la asociación inédita del oro y el caucho: el «Arte de la Fusión» nace de la imaginación visionaria de su presidente, Jean-Claude Biver, y está impulsado por la habilidad de Ricardo Guadalupe, CEO de la marca desde 2012.

El nacimiento en 2005 del icónico modelo Big Bang, galardonado en varias ocasiones, abrió el camino a nuevas colecciones insignia (Classic Fusion, Spirit of Big Bang), cuyas complicaciones --desde las más sencillas hasta las más sofisticadas-- portan el excepcional ADN de la Manufactura relojera suiza, que disfruta de un crecimiento esplendoroso.

Respetuosa con la preservación de un savoir-faire tradicional pero siempre actualizado y guiada por su filosofía «Be First, Different and Unique», la firma relojera suiza hace gala de estar permanentemente a la vanguardia mediante la innovación en materiales (Magic Gold u oro irrayable, cerámicas de vivos colores, zafiro) y la creación de movimientos manufactura (Unico, Meca-10, Tourbillon).

Entre el pasado y el presente, HUBLOT apuesta por un futuro visionario para una marca de Alta Relojería: el de la fusión con los grandes eventos de nuestra época (FIFA World Cup(TM), UEFA Champions League(TM), UEFA EURO(TM) y Ferrari) y con los mejores embajadores del momento (Kylian Mbappé, Usain Bolt, Pelé).

Sumérjase en el universo de HUBLOT en nuestra red de boutiques situadas en grandes ciudades de todo el mundo: Ginebra, París, Londres, Nueva York, Hong Kong, Dubái, Tokio, Singapur y en HUBLOT.com

(CONTINUA)