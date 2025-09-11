(Información remitida por la empresa firmante)

Remi Tech marca el comienzo de una nueva era en la liquidación de stablecoins conforme a la normativa: potencia las finanzas tradicionales y la Web3 conforme con la normativa con una infraestructura de última generación

SINGAPUR, 11 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Remi Technology, pionera en soluciones financieras digitales que cumplen con las normativas, lanzó hoy el Sistema Global de Compensación de Stablecoins de Remi, una infraestructura pionera que integra liquidación de nivel bancario con capacidades integradas de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo (AML/CFT) y RegTech. Este avance redefine las finanzas transfronterizas al combinar la eficiencia de las stablecoins con la seguridad regulatoria para bancos, instituciones financieras y empresas de la Web3.

Un nuevo estándar para las finanzas digitales compatibles

El sistema Remi ofrece un marco regulatorio para la emisión, el comercio y la liquidación de stablecoins, abordando problemas críticos en los pagos globales:

Transacciones interbancarias instantáneas y de bajo coste con cumplimiento normativo integrado

con cumplimiento normativo integrado Liquidez en tiempo real mediante la integración total con los sistemas bancarios tradicionales

mediante la integración total con los sistemas bancarios tradicionales Supervisión regulatoria en tiempo real para flujos de trabajo transparentes y auditables

para flujos de trabajo transparentes y auditables Sólidos controles AML/CFT para proteger a las instituciones y usuarios del financiamiento ilícito

La innovación RegTech de Remi Tech ofrece una infraestructura KYC unificada, tanto dentro como fuera de la cadena, complementada con tres paneles regulatorios específicos: Análisis en Tiempo Real, Prevención del Lavado de Dinero y Monitoreo Operativo. Estos paneles proporcionan a los reguladores acceso a datos en tiempo real y capacidades avanzadas de monitoreo.

Al combinar FinTech y RegTech en un único marco KYC, Remi elimina la necesidad de sacrificar velocidad y cumplimiento normativo, lo que permite transacciones interinstitucionales seguras y eficientes. Además, proporciona información en tiempo real a los responsables de la política monetaria mediante paneles regulatorios.

El sistema incluye un módulo dedicado para ayudar a los bancos centrales a monitorear métricas clave de las stablecoins, como tasas de interés, M0, M2 y tipos de cambio, en los mercados nacionales y extranjeros. Permite a las autoridades evaluar el impacto en la transmisión de la política monetaria y prevenir fluctuaciones bruscas en los tipos de interés y de cambio.

La solución de Remi también incluye:

Informes regulatorios automatizados

Monitoreo de transacciones basado en IA

Seguimiento del cumplimiento jurisdiccional

"Las finanzas tradicionales priorizan la seguridad y el cumplimiento normativo, mientras que la Web3 prioriza la eficiencia. Remi resuelve este dilema de forma única con una solución unificada y fluida", dijo YongCheng Zhang, director de tecnología de Remi Tech, "Nuestra plataforma permite a los bancos y emisores de activos digitales aprovechar el potencial de las stablecoins sin comprometer la normativa. Sienta las bases para una nueva era de conectividad financiera global".

Primicias en la industria: por qué se distingue Remi

Acerca de Remi Technology

Remi Technology es una empresa fintech con sede en Singapur que ofrece infraestructuras de compensación y liquidación de stablecoins a bancos e instituciones financieras de todo el mundo. Encuéntrenos en www.remitech.ai o www.linkedin.com/company/remi-tech.

Contacto: Equipo de desarrollo empresarial de Remi: bd@remitech.ai

