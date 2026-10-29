(Información remitida por la empresa firmante)

-Resonant Clinical Solutions presenta un conjunto de programas de gestión de activos para orientar y respaldar las estrategias de almacenamiento de muestras en ensayos clínicos

El proveedor líder de soluciones lanza programas de gestión de activos a distancia, proactivos y estratégicos, diseñados para dar respuesta a los requisitos cambiantes y complejos de los biobancos de las empresas del sector de las ciencias de la vida

TORONTO, 29 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Resonant Clinical Solutions ("Resonant"), un socio global de soluciones clínicas, que presta servicios a organizaciones del sector de las ciencias de la vida a lo largo de la cadena de suministro clínico y el ciclo de vida de las muestras, anunció hoy el lanzamiento de un conjunto de programas diseñados para cubrir todas las necesidades de gestión de activos en biorrepositorios de las empresas de ciencias de la vida. Los tres nuevos programas son: Gestión Remota de Activos (RAM), Gestión Proactiva de Activos (PAM) y Gestión Estratégica de Activos (SAM). Presentada durante la Cumbre Internacional de Bioespecímenes ISBER 2026 en Toronto, esta serie de programas abarca los diversos escenarios de estrategia de almacenamiento a los que suelen enfrentarse las organizaciones al gestionar muestras de investigación.

El lanzamiento se produce en un momento en que las organizaciones de ciencias de la vida gestionan más muestras en más centros, CROs y proveedores que nunca. Los programas clínicos son cada vez más complejos y los proyectos se orientan hacia modalidades avanzadas como las terapias celulares y génicas, mientras que las expectativas en cuanto a la integridad de los datos, la cadena de custodia y la preparación para auditorías siguen aumentando. Al mismo tiempo, la presión sobre el espacio de laboratorio y los presupuestos de almacenamiento incrementa la importancia y el impacto de las decisiones sobre las muestras, dónde almacenarlas, qué conservar, si consolidarlas o cambiar de estrategia, como un elemento crítico de las operaciones clínicas.

"Las muestras de investigación representan años de inversión y, en muchos casos, ciencia irremplazable; sin embargo, las decisiones sobre ellas se toman con demasiada frecuencia por inercia en lugar de por planificación", afirmó Christophe Berthoux, consejero delegado de Resonant Clinical Solutions. "Este conjunto integral de programas se diseñó pensando en las necesidades de nuestros clientes. Tanto si un equipo necesita experiencia en gestión in situ para liberar valiosos recursos de I+D, como si necesita una vía para consolidar las muestras tras la finalización de un estudio, o una perspectiva informada sobre el coste de cambiar la estrategia de almacenamiento, nuestro equipo cuenta con la experiencia necesaria para respaldar la toma de decisiones e infundir confianza".

Tres programas diseñados a medida para las necesidades del cliente Cada programa comienza con una evaluación del inventario y las necesidades del cliente, abordando distintos escenarios:

Gestión remota de activos: dirigida a organizaciones cuyas muestras se encuentran en sus propios laboratorios o congeladores, ocupando espacio y tiempo necesarios para las actividades de I+D. Resonant desplaza a especialistas en biorrepositorios y recursos a las instalaciones del cliente para evaluar el inventario de muestras, las prácticas de almacenamiento y las necesidades operativas; gestionar los activos conforme a la normativa vigente; y facilitar el traslado de las muestras al biorrepositorio seguro de Resonant en el momento adecuado. Los servicios incluyen la catalogación digital y el seguimiento del inventario en tiempo real, lo que garantiza una visibilidad total de las muestras y optimiza su aprovechamiento, la recuperación y el envío de muestras en un plazo de 24 horas tras la solicitud, el embalaje y la logística de transporte conforme a la normativa, así como el soporte para protocolos GLP/GCP y materiales destinados a terapias celulares y génicas. Todo ello permite recuperar espacio de laboratorio y tiempo del personal científico para dedicarlo a la I+D, además de reducir los costes asociados al mantenimiento de la infraestructura de almacenamiento.

dirigida a organizaciones cuyas muestras se encuentran en sus propios laboratorios o congeladores, ocupando espacio y tiempo necesarios para las actividades de I+D. Resonant desplaza a especialistas en biorrepositorios y recursos a las instalaciones del cliente para evaluar el inventario de muestras, las prácticas de almacenamiento y las necesidades operativas; gestionar los activos conforme a la normativa vigente; y facilitar el traslado de las muestras al biorrepositorio seguro de Resonant en el momento adecuado. Los servicios incluyen la catalogación digital y el seguimiento del inventario en tiempo real, lo que garantiza una visibilidad total de las muestras y optimiza su aprovechamiento, la recuperación y el envío de muestras en un plazo de 24 horas tras la solicitud, el embalaje y la logística de transporte conforme a la normativa, así como el soporte para protocolos GLP/GCP y materiales destinados a terapias celulares y génicas. Todo ello permite recuperar espacio de laboratorio y tiempo del personal científico para dedicarlo a la I+D, además de reducir los costes asociados al mantenimiento de la infraestructura de almacenamiento. Gestión proactiva de activos: dirigida a organizaciones cuyos estudios han concluido pero cuyas muestras permanecen dispersas. Resonant ayuda a sus clientes a identificar estudios finalizados y a consolidar las muestras almacenadas. Resonant se encarga de la comunicación con laboratorios colaboradores y organizaciones de investigación por contrato (CRO), recopila inventarios, coordina la logística de traslado hacia su biorrepositorio seguro para almacenamiento a largo plazo, y entrega un inventario completo y validado, listo para auditorías, procesos de planificación y futuros estudios.

dirigida a organizaciones cuyos estudios han concluido pero cuyas muestras permanecen dispersas. Resonant ayuda a sus clientes a identificar estudios finalizados y a consolidar las muestras almacenadas. Resonant se encarga de la comunicación con laboratorios colaboradores y organizaciones de investigación por contrato (CRO), recopila inventarios, coordina la logística de traslado hacia su biorrepositorio seguro para almacenamiento a largo plazo, y entrega un inventario completo y validado, listo para auditorías, procesos de planificación y futuros estudios. Gestión estratégica de activos: para organizaciones que evalúan un cambio en su enfoque de almacenamiento. En el caso de clientes que consideran internalizar el servicio o trasladar sus muestras a otro proveedor externo, Resonant analiza los costes de inventario y almacenamiento, desglosa el coste real de las alternativas incluyendo equipos, personal, cumplimiento normativo, TI y exposición al riesgo, lo compara con el impacto financiero y operativo de la transferencia de las muestras y, posteriormente, ayuda a definir una estrategia de almacenamiento optimizada.

"Hemos diseñado este conjunto de programas para ofrecer soluciones a medida, adaptadas a las distintas necesidades de nuestros clientes", señaló Corey Stone, vicepresidente y director general de la división de biorrepositorios en Resonant Clinical Solutions. "Identificamos qué programa se ajusta mejor a la situación actual de cada cliente y, a continuación, aportamos la infraestructura, el rigor normativo y la experiencia necesarios para ofrecer una solución óptima que garantice fiabilidad, eficiencia y valor".

La gama completa de programas de gestión de activos de muestras ya está disponible. Para obtener más información, visite resonantclinical.com/sample-asset-management o póngase en contacto con nosotros a través de inquiries@resonantclinical.com. En la cumbre internacional sobre bioespecímenes ISBER 2026, Resonant estará presente en el stand nº 14.

Acerca de Resonant Clinical SolutionsResonant Clinical Solutions es un socio global de soluciones clínicas que presta servicios a organizaciones del sector de las ciencias de la vida en toda la cadena de suministro clínico y el ciclo de vida de las muestras. A través de sus divisiones de biorrepositorios, preparación de kits y equipos y materiales auxiliares, Resonant ayuda a sus clientes a gestionar la complejidad, reducir riesgos y respaldar programas clínicos críticos en todo el mundo. Con más de 850 empleados en Estados Unidos, Reino Unido y Europa, Resonant gestiona el almacenamiento de más de 100 millones de activos de investigación; además, ha brindado apoyo a más de 2.500 ensayos clínicos y ha facilitado más de 20.000 envíos a las instalaciones de sus clientes. La empresa presta servicios a compañías farmacéuticas y biotecnológicas, organizaciones de investigación por contrato (CRO), organizaciones de desarrollo y fabricación por contrato (CDMO), así como a laboratorios de diagnóstico y de referencia.

La misión de Resonant es dotar a sus socios de soluciones integrales y globales para la cadena de suministro clínico y el ciclo de vida de las muestras, eliminando la complejidad y permitiéndoles centrarse en la ciencia y en los pacientes. Para obtener más información, visite resonantclinical.com.

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/resonant-clinical-solutions-presenta-un-conjunto-de-programas-de-gestion-de-activos-302923972.html