Retos globales: valoración de expertos

NUR--SULTAN, Kazajstán, 30 de mayo de 2019 /PRNewswire/ -- ¿Cuál es el futuro de la economía mundial? ¿Cuál es la ventaja competitiva decisiva para los estados? ¿Cómo asegurar la competitividad y lograr el progreso en el mundo globalizado? Estos temas fueron discutidos por los líderes políticos, economistas, científicos e inversores en el XII Foro Económico de Astana el 16 y 17 de mayo en Nur-Sultan, la capital de Kazajstán, con el tema: "Inspirando el crecimiento: personas, ciudades, economías".

El "Economic Research Institute" publicó específicamente para AEF una revisión analítica "Kazajstán y el mundo global: retos y oportunidades". Incluye recomendaciones y medidas prácticas para ayudar a afrontar retos modernos.

Los siguientes socios del Instituto participaron en la preparación de esta publicación: Kazakhstan Fund for Economic Initiatives, Boston Consulting Group, PwC, European Bank of Reconstruction and Development, Asian Development Bank, y Reinventing Bretton Woods Committee. Valiosas recomendaciones fueron dadas por invitados, ponentes y participantes internacionales del AEF.

La publicación incluye sugerencias y medidas prácticas para ayudar a la comunidad internacional a afrontar retos modernos. Casi todos los expertos coincidieron que el mundo está experimentando tiempos difíciles debido a guerras comerciales, el cambio climático y la transformación de los mercados de mano de obra causada por el desarrollo tecnológico. A pesar de los riesgos políticos y económicos, es necesario encontrar los puntos de crecimiento y buscar soluciones a estas situaciones de crisis.

Los riesgos globales, incluyendo guerras comerciales, la carrera tecnológica, el cambio climático, amenazas de ciber-dependencia, creciente desigualdad y otros problemas, requieren a los estados estar preparados para esfuerzos conjuntos y específicos.

Maurice Obstfeld, profesor de economía de la Universidad de California y ex-economista jefe de IMF, dijo: "La dinámica política actual crea un círculo vicioso. Sin una acción conjunta, las condiciones económicas y sociales se deteriorarán."

Sin embargo, la nueva economía lleva no sólo riesgos, sino también muchas oportunidades de crecimiento.

Los expertos destacaron que las personas, el capital humano y las ciudades modernas desarrolladas crean crecimiento en esas condiciones.

Los expertos también señalaron que las ciudades bien planificadas y gestionadas pueden aprovechar la urbanización para generar y mantener el crecimiento.

Christine Lagarde, director administrativo de IMF, declaró: "El cambio tecnológico y la integración reúnen los beneficios para impulsar la productividad y el crecimiento económico pero también generan cambios difíciles y multitud de trabajadores."

Rae Kwon Chung, Premio Nobel de la Paz, señaló: "Los vacíos de crecimiento entre el crecimiento económico y los objetivos de desarrollo sostenible, incluyendo la protección medioambiental, la cohesión social y la transición a una energía baja en carbono, son problemas serios a los que nunca antes nos habíamos enfrentado."

Para resolver este problema, existe una opinión unánime de que es necesario implementar un modelo de crecimiento más inclusivo y sostenible que contribuya a aumentar el nivel de vida global. Emprendimiento inclusivo es una poderosa herramienta para el progreso socio-económico, permitiendo nuevas oportunidades de crecimiento para las empresas y mejorando la vida de las personas.

