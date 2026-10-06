REVA Medical anuncia una demostración exitosa de un caso en vivo con MOTIV® en VIVA26

(Información remitida por la empresa firmante)

-REVA Medical anuncia una demostración exitosa de un caso en vivo con MOTIV y resultados de última hora del ensayo BTK en VIVA26

La demostración del caso en vivo exhibe una revascularización exitosa por debajo de la rodilla con dos armazones MOTIV; un análisis de última hora muestra tasas más favorables en los criterios de valoración de eficacia con MOTIV frente a la angioplastia con balón, tanto en poblaciones con Rutherford 4 y Rutherford 5 CLTI

SAN DIEGO, 6 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- REVA Medical, LLC anunció hoy la finalización con éxito de una demostración de caso en vivo con el armazón vascular biorreabsorbible MOTIV de liberación de sirolimus, así como la presentación de resultados clínicos de última hora del ensayo pivotal MOTIV BTK, durante la conferencia Vascular InterVentional Advances (VIVA) 2026 en Las Vegas, Nevada.

Demostración de caso en vivo

El profesor Andrej Schmidt, MD, del Hospital Universitario de Leipzig, realizó un procedimiento de revascularización por debajo de la rodilla en directo, transmitido a los asistentes de la conferencia VIVA26 en Las Vegas. La paciente, una mujer de 72 años con isquemia crónica de las extremidades que amenaza la viabilidad del miembro (CLTI) de origen vascular periférico, fue clasificada en la categoría Rutherford 5y presentaba una úlcera que no cicatrizaba.

El profesor Schmidt trató con éxito a la paciente utilizando dos armazones biorreabsorbibles MOTIV liberadores de sirolimus: uno de 4,0 mm 48 mm y otro de 3,5 mm 24 mm. El procedimiento logró la revascularización exitosa de la arteria periférica por debajo de la rodilla, obteniéndose un resultado angiográfico excelente.

Presentación de ensayo clínico de última hora

Ehrin Armstrong, MD, de HCA HealthOne Swedish Medical Center en Denver, Colorado, presentó un análisis de subgrupos del ensayo pivotal MOTIV durante la sesión de ensayos clínicos de última hora de VIVA26. La presentación, titulada "Resultados clínicos del armazón reabsorbible con liberación de sirolimus MOTIV en pacientes con isquemia crónica que amenaza la extremidad (CLTI) de categoría Rutherford 4 frente a categoría Rutherford 5: análisis de subgrupos del ensayo pivotal MOTIV", evaluó los resultados en pacientes con dos grados de gravedad de CLTI.

El ensayo controlado, aleatorizado, prospectivo, multicéntrico y de simple ciego incluyó a 292 pacientes con CLTI de categoría Rutherford 4 o 5 y comparó el armazón MOTIV con la angioplastia con balón estándar (PTA). La población del estudio presentaba una gran complejidad: el 69 % de los pacientes inscritos pertenecían a la categoría Rutherford 5.

En el análisis de subgrupos, el criterio de valoración compuesto de salvamento de la extremidad y permeabilidad primaria favoreció a MOTIV frente a PTA tanto a los 6 como a los 12 meses en cada categoría de Rutherford:

A los 6 meses, se alcanzó el criterio de valoración en el 87,2 % de los pacientes Rutherford 4 tratados con MOTIV, frente al 76,3 % con PTA, y en el 77,0 % de los pacientes Rutherford 5 tratados con MOTIV, frente al 55,8 % con PTA.

A los 12 meses, se alcanzó el criterio de valoración en el 76,7 % de los pacientes Rutherford 4 tratados con MOTIV, frente al 54,5 % con PTA, y en el 65,7 % de los pacientes Rutherford 5 tratados con MOTIV, frente al 46,2 % con PTA.

MOTIV también demostró tasas de éxito técnico y procedimental agudo superiores a las de PTA en ambos grupos, siendo la ventaja relativa más pronunciada en la cohorte Rutherford 5, de mayor complejidad.

"La demostración de un caso en vivo realizada hoy y los resultados más recientes del estudio MOTIV han puesto de relieve el potencial de nuestra tecnología de armazón biorreabsorbible durante el congreso VIVA26", declaró Jeffrey Anderson, presidente y consejero delegado de REVA Medical. "El éxito del procedimiento y los resultados clínicos coherentes observados tanto en las poblaciones de pacientes Rutherford 4 como Rutherford 5 refuerzan nuestro compromiso de atender las necesidades de los pacientes con enfermedad compleja por debajo de la rodilla".

CLTI es la forma más grave de enfermedad arterial periférica y puede provocar dolor intenso, heridas que no cicatrizan y amputación. El armazón biorreabsorbible MOTIV está diseñado para abrir arterias obstruidas, dar soporte al vaso sanguíneo durante la cicatrización y, posteriormente, ser reabsorbido gradualmente por el organismo sin dejar un implante permanente.

PRECAUCIÓN: Dispositivo en fase de investigación. Su uso está limitado por la legislación federal (EE.UU.) exclusivamente a fines de investigación.

Acerca de REVA Medical

REVA Medical es una empresa de dispositivos médicos centrada en el desarrollo y la comercialización de tecnologías de polímeros biorreabsorbibles para aplicaciones vasculares. La plataforma de polímeros patentada Tyrocore de la compañía combina resistencia, radiopacidad y degradación controlada, lo que permite ofrecer soluciones innovadoras como el armazón biorreabsorbible MOTIV para la enfermedad arterial periférica. Visítenos en las redes sociales: LinkedIn

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