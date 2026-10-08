Revelada la lista de las 100 mejores empresas para trabajar de Fortune en Europa (2026)

(Información remitida por la empresa firmante)

Hilton Worldwide Holdings arrebata el primer puesto a DHL Group.

AbbVie, DHL Group, Cisco Systems y Specsavers completan los cinco primeros puestos.

Siemens Healthineers y Salesforce se unen al top 10.

LONDRES, 8 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Fortune ha presentado hoy la clasificación "Fortune 100 Best Companies To Work For™ Europe" de 2026, destacando a los mejores empleadores del continente.

La lista de este año incluye una mezcla de empresas públicas y privadas; aproximadamente la mitad son de capital privado. Mujeres encabezan seis de las 100 empresas de la lista.

Las 100 empresas tienen su sede en 25 países, y algo más de un tercio son las filiales europeas de grandes compañías estadounidenses. El sector tecnológico (26 empresas) es el más representado en la lista, seguido por el de la salud (17) y el de los servicios financieros (15).

Lista de las 10 mejores empresas para trabajar en Europa (Fortune 100):

Consulte la lista completa aquí y, para un análisis más detallado, consulte aquí.

Un tercio de las empresas se incorpora a la lista por primera vez. Seis de ellas entraron directamente en el grupo de las 25 mejores: Alshaya Group, Groupe Sii, Kiabi, Chiesi Farmaceutici, Takeda Pharmaceutical y Verisure.

TD Synnex es la empresa que más ha ascendido en la lista, escalando 62 puestos hasta el número 32. Pluxee (que subió 49 puestos hasta el número 50), Volkswagen Financial Services (que ascendió 43 hasta llegar al número 47), Trek Bicycle (que subió 39 hasta alcanzar el número 26) y Reitan (que avanzó 34 puestos hasta el número 61) también registraron importantes ascensos.

Grethe Schepers, directora de listas para Europa en Fortune, declaró: "En un año de constantes cambios disruptivos, estas empresas no se refugiaron en viejas fórmulas, sino que apostaron aún más fuerte por la confianza. Felicidades a todas las organizaciones de nuestra lista por demostrar que una cultura centrada en las personas es su mayor activo para afrontar el cambio".

Acerca de la lista:

La lista de las 100 mejores empresas para trabajar en Europa (Fortune 100 Best Companies To Work For - Europe) es elaborada por Great Place To Work, basándose en encuestas a empleados realizadas por GPTW y en información sobre programas y estrategias laborales facilitada por las empresas a GPTW.

Las encuestas deben cumplir requisitos estrictos en cuanto a su distribución y al porcentaje de empleados que responden, a fin de garantizar que reflejen con precisión las opiniones sinceras de toda la plantilla de la empresa.

Las clasificaciones tienen en cuenta el nivel de presencia de empleados en Europa y el número de países que cada empresa incluyó en la encuesta. Si bien las respuestas en formato de texto libre aportan un contexto importante para las clasificaciones, solo los datos de la encuesta permiten obtener un puesto en la lista. La metodología completa está disponible aquí.

Acerca de Fortune:

Fortune es una empresa de medios multiplataforma de alcance global, respaldada por una trayectoria de información y reportajes fiables y galardonados, dirigida a quienes buscan mejorar el mundo empresarial. Como compañía independiente, Fortune narra las historias de las mayores empresas del mundo y de sus líderes, así como las de una nueva generación de innovadores que impulsan el avance de los negocios. Tanto en formato digital como impreso, Fortune evalúa el rendimiento corporativo mediante rigurosos criterios de referencia y exige responsabilidad a las empresas en diversas regiones del mundo. Entre sus icónicas clasificaciones figuran Fortune 500, Fortune Global 500, Most Powerful Women (Mujeres más poderosas) y World's Most Admired Companies (Empresas más admiradas del mundo). Fortune crea comunidades de primer nivel al reunir a líderes de opinión del sector en cumbres y conferencias exclusivas —como el Fortune Global Forum, Brainstorm Tech y Fortune Most Powerful Women—, así como en encuentros exclusivos en Davos y Cannes. Para más información, visite fortune.com.

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Naomi Cykiert, FortuneNaomi.cykiert@fortune.com

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