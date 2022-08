8 Rivers Capital LLC nombra a Bob Dudley miembro de la junta directiva

DURHAM, N.C., 4 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- 8 Rivers Capital LLC, un proveedor líder mundial de Net Zero Solutions, anunció que Bob Dudley se ha unido a la Junta de 8 Rivers. Bob Dudley ocupó el cargo de director ejecutivo en BP de 2010 a 2020. Bajo el liderazgo de Bob, el proveedor mundial de energía se centró en el doble desafío de proporcionar más energía con menos emisiones de gases de efecto invernadero. Bob tuvo una carrera distinguida con BP y sus predecesores que abarcó más de 40 años, sirviendo en una amplia gama de funciones de ingeniería, comerciales, estratégicas, internacionales y ejecutivas. Bob es actualmente miembro de la junta directiva de Freeport-McMoRan, uno de los productores de cobre que cotizan en bolsa más grandes del mundo, la empresa química LyondellBasell, y preside la Iniciativa Climática de Petróleo y Gas liderada por la industria internacional.

Bill Brown, fundador, presidente ejecutivo y director de Tecnología de 8 Rivers comentó: "Desde que tengo memoria, Bob estaba a la vanguardia en la conducción hacia Net Zero. Llevó a BP a áreas como la solar, eólica, celdas de combustible de hidrógeno, biocombustibles, la captura de carbono y la energía limpia, todos los pilares de la plataforma de 8 Rivers. Este es el tipo de liderazgo que hace que Bob tenga la capacidad única de ayudar a guiar a 8 Rivers a medida que define, ejecuta y ofrece soluciones Net Zero que todo el mundo puede pagar. El objetivo es expandir los resultados finales de todos los usuarios finales al tiempo que aumenta su valor a medida que demuestran un compromiso con la sostenibilidad".

"Estamos encantados de que alguien con la experiencia, el conocimiento y la dedicación de Bob a la transición energética se una a nuestra Junta". Cam Hosie, consejero delegado y miembro de la junta de 8 Rivers, dijo. "Alcanzar Net Zero para 2050 es el desafío más importante que enfrenta el planeta hoy, y la transición energética se ganará o se perderá en la próxima década. Bob aporta la experiencia necesaria para lograr un cambio rápido y sostenible a escala global".

Young Wook Lee, presidente de SK Inc. Materials, dio la bienvenida a la participación de Dudley y dijo: "En primer lugar, me gustaría felicitar a Dudley, un experto en energía de renombre mundial, por su nombramiento en la junta. Con amplia experiencia y capacidades inigualables, sin duda es una valiosa adición a los negocios de reducción de CO2 promovidos por 8 Rivers y SK Inc. Materials y ayudará en gran medida a acelerar nuestro objetivo de convertirnos en una empresa líder mundial en soluciones Net Zero".

Bob Dudley comentó: "Pocas empresas en el mundo tienen una solución Net Zero tan asequible y tan ampliamente útil como 8 Rivers. A través de su plataforma combinada de tecnología y finanzas, 8 Rivers está en una posición única para ayudar al planeta a alcanzar sus objetivos Net Zero, todo a costes que todo el mundo puede pagar. 8 Rivers tiene un equipo fantástico, y estoy muy contento de ser su nuevo miembro".

ACERCA DE 8 RIVERS CAPITAL LLC. 8 Rivers Capital, LLC es una empresa con sede en Durham, Carolina del Norte, que lidera la invención y comercialización de tecnologías sostenibles a escala de infraestructura para la transición energética global. www.8Rivers.com .