Robert Kraft, propietario de los New England Patriots, recibe el Premio Genesis 2019 (1)

Publicado 09/01/2019 17:32:18 CET

Ha sido galardonado con el "Nobel judío" por su compromiso con Israel, la justicia social y la igualdad

Dedicará el premio de 1 millón de dólares a luchar contra el auge del antisemitismo

NUEVA YORK y TEL AVIV, 9 de enero de 2019 /PRNewswire/ -- Hoy The Genesis Prize Foundation ha comunicado que el ganador del Premio Genesis 2019 es Robert Kraft, prominente filántropo estadounidense y propietario del equipo de fútbol americano New England Patriots.

https://mma.prnewswire.com/media/806020/Robert_Kraft.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/806020/Robert_Kraft.jpg ]

El Premio Genesis anual de 1 millón de dólares, denominado el "Nobel judío" por la revista Time, reconoce a personas extraordinarias por sus excepcionales logros profesionales, contribuciones a la humanidad, y compromiso con los valores judíos e Israel. El Primer Ministro de Israel entregará el premio a Robert Kraft en una ceremonia que tendrá lugar en Jerusalén en junio.

El premio se enmarca en el preocupante resurgir del antisemitismo y otras formas de delitos de odio por orígenes étnicos o raciales. En el Reino Unido, se registró el año pasado niveles sin precedentes de incidentes antisemitas, y el problema engloba incidentes callejeros, grupos organizados y los principales partidos políticos. En 2018, el Community Service Trust registró más de 100 incidentes antisemitas cada mes en el Reino Unido.

En el resto de Europa durante el año pasado, se notificó una media de cuatro incidentes antisemitas (incluyendo violencia física) al día en Francia y Alemania. Un estudio realizado por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea descubrió que el 89 % de los judíos europeos opinan que el antisemitismo ha aumentado en su país en los últimos doce meses. Del mismo modo, una encuesta de la CNN realizada el año pasado señaló que uno de cada diez europeos admitía tener una opinión desfavorable de las personas judías.

Además, en los Estados Unidos el FBI ha confirmado que los incidentes antisemitas aumentaron un 37 % en el país entre 2016 y 2017; mientras que los ataques violentos en Europa contra judíos en los últimos años han registrado víctimas en Bruselas, París, Toulouse, Marsella y otras ciudades. Peor aún, el año 2018 fue testigo del ataque antisemita más mortífero de la historia de los EE. UU., con doce fieles judíos asesinados en la sinagoga Tree of Life de Pittsburg en octubre.

Robert Kraft se convierte en el séptimo ganador del Premio Genesis. Los anteriores galardonados son la jueza de la Corte Suprema de los EE. UU. Ruth Bader Ginsburg, que recibió el premio por toda su trayectoria; el exalcalde de la Ciudad de Nueva York Michael Bloomberg; el actor, productor y activista por la paz Michael Douglas; el maestro violinista Itzhak Perlman; el escultor y defensor de los refugiados Anish Kapoor; y la actriz Natalie Portman, una de las personas que encabezan el movimiento por la capacitación de las mujeres.

Manteniendo la tradición del Premio Genesis, Kraft ha decidido renunciar al premio monetario de 1 millón de dólares para que el importe se entregue, en su honor, a iniciativas que luchan contra el antisemitismo y otras formas de prejuicios e intentos de deslegitimización del Estado de Israel.

Durante décadas, Kraft ha denunciado públicamente los prejuicios y realizado donaciones generosas a organizaciones que luchan contra dichos prejuicios, incluyendo el antisemitismo y la deslegitimización del Estado de Israel.

Ante las inquietantes tendencias presentes en los EE. UU. y Europa, Kraft se comprometió de forma pública recientemente a aumentar sus esfuerzos por contribuir a luchar contra el antisemitismo y todos los tipos de delitos de odio. Como parte de este esfuerzo, el equipo de la liga estadounidense de fútbol de Kraft, los New England Revolution, recibirán al Chelsea Football Club (Reino Unido) en un partido benéfico en el Gillette Stadium de Foxborough (Massachusetts, EE. UU.) en mayo. Toda la recaudación del partido, así como la contribución personal de 1 millón de dólares de Kraft, se donarán a iniciativas destinadas a luchar contra los prejuicios, incluido el antisemitismo.

Isaac Herzog, director del comité de selección del Premio Genesis y presidente de la Agencia Judía para Israel comentó: "Aplaudo la decisión de Robert Kraft de centrar su energía y el importe del Premio Genesis en luchar contra el antisemitismo, la deslegitimización de Israel y los delitos de odio por motivos racistas. La creciente marea de antisemitismo es una amenaza no solo para los judíos, sino también para el tejido de cualquier sociedad democrática que lo permita. No podemos darle la espalda a las lecciones de la historia. Es necesario actuar ya".

"Es un honor para mí recibir el Premio Genesis y agradezco a The Genesis Prize Foundation su reconocimiento y disposición a entregar el importe de mi premio a causas tan nobles", comentó Kraft. "Este premio aumenta mi capacidad de generar concienciación y sumar fondos para la lucha contra el antisemitismo, los intentos de deslegitimización de Israel y otras formas de prejuicios. Es importante que sigamos apoyando a las organizaciones dedicadas a luchar contra los prejuicios tendiendo puentes y uniendo a personas de diferentes orígenes".

"Estamos encantados de dar la bienvenida a Robert Kraft a nuestra destacada familia de ganadores del Premio Genesis", comentó Stan Polovets, cofundador y presidente de The Genesis Prize Foundation. "No se me ocurre un ganador más digo de suceder a la jueza de la Corte Suprema de los EE. UU. Ruth Bader Ginsburg, que lo recibió el pasado mes de julio. Al igual que Ginsburg, Kraft ha dedicado la mayor parte de su vida a defender una sociedad más justa, la tolerancia y la integración. Se trata de uno de los filántropos más generosos a nivel mundial, y sus donaciones benéficas reflejan el valor judío deltikkun olam(reparación del mundo)".

Polovets comentó: "Nuestra fundación busca colaborar con Robert y aprovechar el poder del deporte para luchar contra el antisemitismo y otras formas de odio y prejuicios".

INFORMACIÓN GENERAL

Acerca de Robert Kraft

Kraft es el fundador, presidente y CEO de Kraft Group, el holding empresarial de la cartera de negocios diversificados de la familia Kraft, que incluye uno de los mayores conglomerados de papel y envases de propiedad privada del mundo. Es conocido a nivel internacional por ser el propietario del equipo New England Patriots de la National Football League (NFL), al que contribuyó a convertir de una franquicia en declive cuando lo adquirió en 1994 en uno de los equipos más dominantes de la historia del deporte profesional. Bajo el liderazgo de Kraft en los últimos 25 años, los Patriots han estado presentes en nueve Super Bowls, ganando cinco campeonatos de la NFL, y acumulado el mayor porcentaje de victorias de un equipo en las ligas profesionales estadounidenses.

Nacido en un hogar judío religioso, Robert Kraft aprendió la importancia de ayudar a los demás desde muy temprana edad. Kraft y sus distintas fundaciones han donado cerca de 500 000 millones de dólares para fines benéficos, centrándose en la educación, la sanidad y los programas que fomentan la diversidad cultural y la comprensión entre las religiones. Además, Kraft es uno de los principales donantes a causas judías e israelíes, así como un importante inversor en la economía israelí.

Acerca del Premio Genesis

(CONTINUA)