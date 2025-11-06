Robot cortacésped Raccoon 2 SE: RoboUP pone la vida inteligente al alcance de todos

(Información remitida por la empresa firmante)

-Por qué el robot cortacésped Raccoon 2 SE es tan asequible: RoboUP pone la vida inteligente al alcance de todos

SHENZHEN, China, 6 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- RoboUP ha anunciado oficialmente su última innovación en el cuidado inteligente del césped: el Raccoon 2 SE, que se encuentra ahora en sus últimos 7 días de fase previa al lanzamiento en Kickstarter. Descrito como una innovación que cambia la vida, el Raccoon 2 SE tiene como objetivo hacer que el cuidado moderno del césped sea accesible para todos. Por el precio de una cafetera, tres semanas de comestibles o un par de AirPods, los propietarios de viviendas pueden ahora tener un robot cortacésped totalmente automático.

¿Qué diferencia al robot cortacésped Raccoon 2 SE?

En un mercado dominado por modelos de gran tamaño y alto precio diseñados para céspedes más grandes, el Raccoon 2 SE de RoboUP destaca como una alternativa refrescante. El Raccoon 2 SE es asequible porque está diseñado para satisfacer las necesidades de los jardines pequeños. La mayoría de estos jardines tienen límites claros y un terreno sencillo, lo que permite que un sistema basado en la visión ofrezca excelentes resultados de corte sin necesidad de utilizar tecnología innecesariamente costosa. Esto mantiene los precios bajos y, al mismo tiempo, ofrece un cuidado del césped sin esfuerzo y sin necesidad de intervenir manualmente.

Un cortacésped perfecto para céspedes pequeños, sin el precio elevado

RoboUP facilita la vida a los propietarios de viviendas, y el Raccoon 2 SE ha sido probado tanto en cuanto a rendimiento como a fiabilidad.

Revisiones de expertos de la industria

Para céspedes sencillos y bien definidos, el RoboUP Raccoon 2 SE ha demostrado ser un ayudante recomendable y con un precio atractivo.

— Handyhase.de

Su mayor ventaja es su sencilla puesta en marcha. Solo hay que desembalarlo, encenderlo y empezar a cortar el césped. En combinación con la aplicación opcional, pero muy recomendable, la fiable detección de obstáculos y su funcionamiento silencioso, hace que el cuidado del césped prácticamente no requiera mantenimiento.

— Basictutorials.com

El Raccoon 2 SE ofrece un excelente paquete global, especialmente para áreas pequeñas y medianas.

— Gartenzeile, YouTuber (Alemania)

Comentarios de los beta testers

Corte paralelo perfecto, se desplaza con suavidad a través de las hojas caídas.

— Christian E., Alemania

Ha sido la solución ideal para mi jardín.

— Basim D., Estados Unidos

¡La función de evitar obstáculos funciona muy bien hasta ahora!

— Eric V., Francia

Descubra más en el Canal de RoboUP en Youtube y únase a la campaña en Kickstarter.

Tendencias: La simplicidad es la nueva inteligencia

El Raccoon 2 SE de RoboUP encarna este cambio, diseñado para aquellos que valoran la facilidad por encima del exceso. Ofrece una experiencia opcional sin aplicaciones, sin cables delimitadores, sin instalación RTK y sin necesidad de configuración. Llevando la comodidad al siguiente nivel, el Raccoon 2 SE ofrece siega instantánea, mapeo automático y autocarga, creando una experiencia verdaderamente manos libres para céspedes pequeños con límites físicos claros. El eslogan Just Press Play (Solo tienes que pulsar Play) lo resume a la perfección, ya que ahora puedes pulsar un botón y marcharte, sin tener que preocuparte de nada más, una auténtica experiencia plug and play.

El Raccoon 2 SE saldrá a la venta el 11 de noviembre de 2025 y solo quedan 7 días para los primeros compradores. Reserva ahora tu plaza Super Early Bird con un depósito de 20 dólares totalmente reembolsable para asegurarte un precio a partir de solo 299 dólares. Porque todo el mundo se merece un cuidado inteligente del césped, sin precios elevados ni dolores de cabeza tecnológicos.

Haga clic aquí para reservar su oferta Super Early Bird de 299 dólares con un depósito de 20 dólares reembolsable, o configure aquí un recordatorio del lanzamiento en Kickstarter.

