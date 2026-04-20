Rosiwit presenta su innovación sostenible en Interclean Amsterdam 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

AMSTERDAM, 20 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- En Interclean Amsterdam 2026, Rosiwit, proveedor de soluciones de limpieza inteligentes para entornos industriales, presentó sus últimos avances en tecnologías de limpieza sostenibles y actualizaciones de sistemas centradas en la ciberseguridad. Los visitantes podrán encontrar a Rosiwit en el pabellón 7, stand 7-424.

La sostenibilidad como pilar fundamental

Durante el evento, la empresa ofreció una presentación temática centrada en tres áreas: responsabilidad ambiental, eficiencia en la gestión y salud y seguridad de los empleados. Según Rosiwit, su enfoque prioriza la limpieza mecánica sobre la dependencia de productos químicos, con el objetivo de reducir el consumo de agua entre un 30 y un 50 % y minimizar el uso de agentes de limpieza. La empresa afirmó que los sistemas optimizados de limpieza a presión descendente pueden contribuir a mejorar la eficiencia de los recursos manteniendo un rendimiento de limpieza constante.

Impulsando los criterios ESG a través de la tecnología

Rosiwit también destacó cómo el diseño de su hardware y sus tecnologías de navegación respaldan objetivos ESG más amplios, como la reducción del impacto ambiental, la mejora de la productividad operativa y el aumento de la seguridad en el lugar de trabajo. Al automatizar tareas repetitivas y potencialmente peligrosas, la empresa busca disminuir la intensidad del trabajo y, al mismo tiempo, contribuir a unas condiciones laborales más seguras.

Ciberseguridad avanzada para robótica industrial

Además, Rosiwit presentó servicios de ciberseguridad personalizados para sus robots de limpieza insignia, Skywalker GT y Titan 810. La compañía afirmó que la oferta está diseñada para fortalecer la resiliencia del sistema en entornos industriales mediante varias características clave, que incluyen el endurecimiento de riesgos para reducir las vulnerabilidades, la protección activa para respaldar las operaciones continuas, capacidades de mitigación rápida y una mayor visibilidad del sistema para auditorías y análisis.

Satisfacer la demanda de automatización segura

Las mejoras en ciberseguridad reflejan la creciente demanda del sector por soluciones de automatización seguras, especialmente en instalaciones complejas y de gran escala donde la continuidad operativa es fundamental.

Enfocado en aplicaciones industriales

Rosiwit señaló que su enfoque principal sigue centrado en escenarios de aplicación industrial, como entornos de fabricación y logística, donde los requisitos de limpieza son más exigentes. La empresa busca diferenciarse combinando automatización inteligente, consideraciones de sostenibilidad y fiabilidad a nivel de sistema adaptada a estos casos de uso.

Descubra más sobre las soluciones de Rosiwit:Sitio web: rosiwit.comLinkedIn: https://www.linkedin.com/company/9118665...

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