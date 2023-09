(Información remitida por la empresa firmante)

-Romper el dilema del desarrollo de la cadena de la industria de yates y ampliar los canales comerciales, todo en el Salón Náutico Internacional de Shanghai 2024

SHANGHAI, 21 de septiembre de 2023/PRNewswire/ -- La exposición estrella para toda la cadena de la industria náutica en Asia: 2024 China (Shanghai) 27º Salón Náutico Internacional (CIBS), organizado por Shanghai Sinoexpo Informa Markets International Exhibition Co., Ltd., se estableció hace 26 años y es el evento náutico integral más antiguo de Asia, con exhibiciones que cubren embarcaciones reales, equipos y accesorios de navegación, servicios de navegación y deportes acuáticos. CIBS proporciona una plataforma de intercambio comercial integral, eficiente y de alta calidad para marcas de la industria náutica y compradores de calidad global. Como uno de los miembros platino de IFBSO, CIBS ha promovido en gran medida el desarrollo de la industria náutica en Asia.

ExhibicionesCIBS2023 atrajo a más de 400 expositores de embarcaciones reales, equipos y accesorios para embarcaciones, servicios para embarcaciones y deportes acuáticos, cubriendo toda la cadena de la industria de la navegación, incluidas embarcaciones reales como Jetset, Speedo, Vastocean, etc., expositores de motores fuera de borda y propulsión eléctrica como Brunswick, Yamaha, Suzuki, Honda, Parsun, Hidea.etc., y equipos y accesorios para embarcaciones, expositores de deportes acuáticos como 3M, Aidi, Smartgen, Haixun, Holylight, Eikto, Melors, Heitro, Zhengao, Yuelang, etc.

Eventos destacados Muchas marcas trajeron sus primeros estrenos al CIBS. Desde la primera edición, se han lanzado numerosos productos nuevos de forma centralizada a través de la plataforma de exhibición CIBS, que van desde grandes yates con embarcaciones reales y equipos altamente sofisticados hasta tecnologías de la industria de primer nivel, soluciones inteligentes y otras innovaciones. Además de los diversos debuts, CIBS también continúa la tradición de la última sesión, reservando especialmente un área para la exposición de nuevos productos y nuevos grupos tecnológicos.

Al revisar CIBS2023, el área de exposición fue de más de 40.000 metros cuadrados, con más de 400 expositores, más de 100 marcas expositoras nacionales e internacionales, se llevaron a cabo más de 150 actividades in situ, atrajeron a 37.463 personas y el efecto de la exposición superó con creces las expectativas. CIBS2024 aprovechará al máximo el papel protagonista de las principales exposiciones en el consumo.

¿Quiénes somos?Shanghai Sinoexpo Informa Markets International Exhibition Co., Ltd. (IM Sinoexpo) es una empresa de eventos líder en China, una empresa conjunta fundada en 1998 por Informa PLC y Shanghai Sinoexpo International Exhibition Co., Ltd. Con sede en Londres,

El área total de exhibición alquilada anualmente por IM Sinoexpo supera los 1.500.000 metros cuadrados, lo que crea múltiples oportunidades comerciales para casi 1 millón de compradores en todo el mundo. Desarrollado desde 2016, nuestro negocio en línea ahora incluye 8 plataformas B2B principales, 5 miniprogramas de abastecimiento B2P y 1 aplicación.

CONTACTO: Allen Zhang, allen.zhang@imsinoexpo.com

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/salon-nautico-internacional-de-shanghai-2024-301935125.html